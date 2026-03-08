English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Vaastu Tips: झोपताना डोकं कोणत्या दिशेला असावे? वास्तुशास्त्र काय सांगते, पहा

Vaastu Shastra: वास्तू शास्त्रात कोणत्या वस्तू कुठे असाव्यात याचे नियम सांगितले आहेत. यामध्ये आपल्या झोपण्याचेही काही नियम सांगितले आहेत. यावेळी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कोणत्या दिशेला डोके ठेवून झोपावे? तर आता सविस्तर जाणून घ्या...

प्रिती वेद | Updated: Mar 8, 2026, 07:48 PM IST
(photo Credit- AI)

आरोग्यदायी जीवनासाठी चांगली आणि गाढ झोप अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. दिवसभराचा थकवा दूर करण्यासाठी आणि शरीर-मन ताजेतवाने ठेवण्यासाठी योग्य झोप आवश्यक असते. मात्र झोपताना आपण कोणत्या दिशेला डोके ठेवतो याकडे अनेकदा लक्ष दिले जात नाही. वास्तुशास्त्रानुसार झोपेची दिशा आपल्या मानसिक स्थितीवर, आरोग्यावर आणि ऊर्जा संतुलनावर परिणाम करू शकते असे मानले जाते. चुकीच्या दिशेला झोपल्यास बेचैनी, तणाव किंवा थकवा जाणवू शकतो असेही काही मान्यता सांगतात. त्यामुळे योग्य दिशेने झोपणे का महत्त्वाचे आहे आणि त्याचे कोणते नियम आहेत हे जाणून घेणे गरजेचे ठरते.

दक्षिण दिशेला डोके ठेवून झोपणे का शुभ मानले जाते

वास्तुशास्त्रानुसार झोपताना डोके दक्षिण दिशेला आणि पाय उत्तर दिशेला असणे सर्वात उत्तम मानले जाते. या दिशेत झोपल्याने शरीरातील ऊर्जा संतुलित राहते आणि झोप अधिक शांत व गाढ होते असे मानले जाते. काही धार्मिक मान्यतांनुसार दक्षिण दिशा ‘यम’ची दिशा मानली जाते, पण शरीराच्या चुंबकीय संतुलनाशी ही दिशा जुळते अशी समजूत आहे. त्यामुळे मन शांत राहण्यास मदत होते.

पूर्व दिशेला डोके ठेवण्याचे फायदे

जर दक्षिण दिशेला झोपणे शक्य नसेल तर पूर्व दिशेला डोके ठेवून झोपणेही चांगले मानले जाते. वास्तुशास्त्रात पूर्व दिशा ज्ञान, सकारात्मक ऊर्जा आणि प्रगतीशी जोडली जाते. या दिशेला झोपल्याने मन एकाग्र राहते आणि अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फायदा होतो अशी मान्यता आहे. त्यामुळे अनेक जण अभ्यास करणाऱ्या मुलांना पूर्व दिशेला डोके ठेवून झोपण्याचा सल्ला देतात.

उत्तर दिशेला डोके ठेवून झोपणे टाळावे

वास्तुशास्त्रात उत्तर दिशेला डोके ठेवून झोपणे योग्य मानले जात नाही. असे केल्याने शरीरातील ऊर्जा संतुलन बिघडू शकते असे काही मतांमध्ये सांगितले जाते. यामुळे झोप नीट न लागणे, डोकेदुखी, तणाव किंवा अस्वस्थता जाणवण्याची शक्यता वाढू शकते. त्यामुळे शक्यतो उत्तर दिशेला डोके ठेवून झोपणे टाळण्याचा सल्ला दिला जातो.

पश्चिम दिशेला झोपण्याबाबत काय सांगितले जाते

पश्चिम दिशेला डोके ठेवून झोपणे ना फार शुभ ना फार अशुभ मानले जाते. काही मान्यतांनुसार या दिशेला झोपल्यास कामांमध्ये थोडा उशीर होणे किंवा मन अस्थिर वाटणे अशा गोष्टी जाणवू शकतात. त्यामुळे ही दिशा शेवटचा पर्याय म्हणून निवडावी असे अनेक तज्ज्ञ सुचवतात.

झोपताना लक्षात ठेवण्यासारख्या काही गोष्टी

वास्तुशास्त्रात फक्त दिशाच नाही तर झोपण्याच्या पद्धतीलाही महत्त्व दिले जाते. बिछाना स्वच्छ आणि नीट ठेवणे आवश्यक मानले जाते कारण अस्ताव्यस्त जागेमुळे नकारात्मकता वाढते असे म्हटले जाते. तसेच बीमच्या खाली बिछाना ठेवू नये, कारण त्यामुळे मानसिक ताण वाढू शकतो अशी मान्यता आहे. झोपताना पाय सरळ दरवाजाकडे येणार नाहीत याचीही काळजी घ्यावी आणि डोक्याजवळ जड वस्तू ठेवणे टाळावे असे सांगितले जाते.

(Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

