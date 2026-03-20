घरात सुख-समृद्धीसाठी लाटणं-पोलपाट कसं ठेवावं? जाणून घ्या वास्तुशास्त्रातील महत्त्वाचे नियम

Vastu Shastra Tips: घरातील स्वयंपाकघर हे केवळ जेवण बनवण्याचे ठिकाण नसून ते सकारात्मक ऊर्जा आणि समृद्धीचे केंद्र मानले जाते. हिंदू परंपरेनुसार येथे ‘माता अन्नपूर्णा’चे वास्तव्य असते, त्यामुळे स्वच्छता आणि योग्य पद्धतींचे पालन करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. विशेषतः दैनंदिन वापरातील काही साध्या वस्तूंवरही वास्तुशास्त्रात नियम सांगितले आहेत. त्यापैकी लाटणं- पोळपाट ही एक महत्त्वाची जोडी आहे. अनेकदा आपण छोट्या चुका करतो, पण त्याचा परिणाम घरातील वातावरणावर होऊ शकतो. त्यामुळे या वस्तूंबाबत काही गोष्टी जाणून घेणे गरजेचे आहे.
वास्तुशास्त्रानुसार लाटणं- पोळपाट नेहमी स्वच्छ आणि कोरडे ठेवणे गरजेचे असते. वापर झाल्यानंतर ते नीट धुवून पुसून ठेवले नाही, तर घरात नकारात्मक ऊर्जा निर्माण होऊ शकते. यामुळे घरातील शांती आणि सुखावर परिणाम होण्याची शक्यता असते.
चपात्या करताना जर पोळपाट किंवा लाटण्यातून आवाज येत असेल, तर ते अशुभ मानले जाते. अशा वस्तूंमुळे घरात वाद वाढू शकतात, असे मानले जाते. त्यामुळे शक्यतो लाकूड किंवा दगडापासून बनवलेले चकला-बेलन वापरणे अधिक योग्य ठरते.
लाटणं- पोळपाट खरेदीसाठी दिवसाची निवडही महत्त्वाची मानली जाते. मंगळवार आणि शनिवार हे दिवस टाळावेत, असे सांगितले जाते. त्याऐवजी बुधवार किंवा गुरुवार हा दिवस निवडल्यास शुभ फल मिळते, अशी श्रद्धा आहे. तसेच खरेदी करताना वस्तू समतोल आणि नीटस आहे का, हेही पाहावे.
लाटणं- पोळपाट कधीही उलटे किंवा उभे ठेवू नये. वापरानंतर ते ओले ठेवणेही टाळावे. या वस्तू नेहमी स्वच्छ करून झाकून ठेवाव्यात. स्वयंपाकघरात दक्षिण-पूर्व किंवा उत्तर-पूर्व दिशेला त्यांची योग्य जागा ठेवली, तर घरात सकारात्मक ऊर्जा टिकून राहते.
घरातील सुख-समृद्धीसाठी मोठ्या गोष्टींसोबतच अशा छोट्या सवयींचाही मोठा वाटा असतो. लाटणं- पोळपाटसारख्या साध्या वस्तूंची योग्य काळजी घेतल्यास घरातील वातावरण अधिक आनंदी आणि संतुलित राहू शकते.