घरात सुख-समृद्धीसाठी लाटणं-पोलपाट कसं ठेवावं? जाणून घ्या वास्तुशास्त्रातील महत्त्वाचे नियम

simple Vastu Shastra Tips: तुम्हाला माहिती आहे का? स्वयंपाकघरातील पोळपाट लाटणचा तुमच्या आयुष्यातील सुख, समाधान आणि संपत्तीशी थेट संबंध आहे.  वास्तुशास्त्रानुसार आताच जाणून घ्या योग्य नियम...

प्रिती वेद | Updated: Mar 20, 2026, 03:22 PM IST
(photo Credit- AI)

Vastu Shastra Tips:  घरातील स्वयंपाकघर हे केवळ जेवण बनवण्याचे ठिकाण नसून ते सकारात्मक ऊर्जा आणि समृद्धीचे केंद्र मानले जाते. हिंदू परंपरेनुसार येथे ‘माता अन्नपूर्णा’चे वास्तव्य असते, त्यामुळे स्वच्छता आणि योग्य पद्धतींचे पालन करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. विशेषतः दैनंदिन वापरातील काही साध्या वस्तूंवरही वास्तुशास्त्रात नियम सांगितले आहेत. त्यापैकी लाटणं- पोळपाट ही एक महत्त्वाची जोडी आहे. अनेकदा आपण छोट्या चुका करतो, पण त्याचा परिणाम घरातील वातावरणावर होऊ शकतो. त्यामुळे या वस्तूंबाबत काही गोष्टी जाणून घेणे गरजेचे आहे.

लाटणं- पोळपाट स्वच्छ ठेवणे का आवश्यक

वास्तुशास्त्रानुसार लाटणं- पोळपाट नेहमी स्वच्छ आणि कोरडे ठेवणे गरजेचे असते. वापर झाल्यानंतर ते नीट धुवून पुसून ठेवले नाही, तर घरात नकारात्मक ऊर्जा निर्माण होऊ शकते. यामुळे घरातील शांती आणि सुखावर परिणाम होण्याची शक्यता असते.

आवाज करणारे लाटणं- पोळपाट टाळा

चपात्या करताना जर पोळपाट किंवा लाटण्यातून आवाज येत असेल, तर ते अशुभ मानले जाते. अशा वस्तूंमुळे घरात वाद वाढू शकतात, असे मानले जाते. त्यामुळे शक्यतो लाकूड किंवा दगडापासून बनवलेले चकला-बेलन वापरणे अधिक योग्य ठरते.

खरेदी करताना योग्य दिवस निवडा

लाटणं- पोळपाट खरेदीसाठी दिवसाची निवडही महत्त्वाची मानली जाते. मंगळवार आणि शनिवार हे दिवस टाळावेत, असे सांगितले जाते. त्याऐवजी बुधवार किंवा गुरुवार हा दिवस निवडल्यास शुभ फल मिळते, अशी श्रद्धा आहे. तसेच खरेदी करताना वस्तू समतोल आणि नीटस आहे का, हेही पाहावे.

ठेवण्याची योग्य दिशा आणि पद्धत

लाटणं- पोळपाट कधीही उलटे किंवा उभे ठेवू नये. वापरानंतर ते ओले ठेवणेही टाळावे. या वस्तू नेहमी स्वच्छ करून झाकून ठेवाव्यात. स्वयंपाकघरात दक्षिण-पूर्व किंवा उत्तर-पूर्व दिशेला त्यांची योग्य जागा ठेवली, तर घरात सकारात्मक ऊर्जा टिकून राहते.

छोट्या सवयींनी मोठा बदल

घरातील सुख-समृद्धीसाठी मोठ्या गोष्टींसोबतच अशा छोट्या सवयींचाही मोठा वाटा असतो. लाटणं- पोळपाटसारख्या साध्या वस्तूंची योग्य काळजी घेतल्यास घरातील वातावरण अधिक आनंदी आणि संतुलित राहू शकते.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

