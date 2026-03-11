English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भविष्य
  • Vastu Tips: घरामध्ये तुळशीचे रोपटे लावण्याची योग्य दिशा कोणती? चुकीची दिशा ठरू शकते वास्तुदोषाचे कारण

Vastu Tips: घरामध्ये तुळशीचे रोपटे लावण्याची योग्य दिशा कोणती? चुकीची दिशा ठरू शकते वास्तुदोषाचे कारण

Tulsi Tips: तुमच्याही घरात सतत क्लेश, आजारपणं आणि आर्थिक संकटं येतायत का? तर वास्तुशास्त्रानुसार याचे कारण तुमच्या घरातील तुळशीची चुकीची दिशा असू शकते. यापासून वाचण्यासाठी घरामध्ये तुळशचे रोपटे लावण्याची योग्य दिशा कोणती? हे सदर बातमीतून जाणून घ्या.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 11, 2026, 01:06 PM IST
Vastu Tips: घरामध्ये तुळशीचे रोपटे लावण्याची योग्य दिशा कोणती? चुकीची दिशा ठरू शकते वास्तुदोषाचे कारण
Photo Source: Freepik

What Is The Right Direction To Plant Tulsi At Home?: सनातन धर्मात तुळशीला धार्मिक आणि आरोग्याच्या बाबतीत अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. तुळशीला माता म्हणून पूजले जाते तर, आरोग्याच्या समस्या आल्यास याच तुळशीच्या पानांचे औषध म्हणून सेवन केले जाते. तसेच तुळशी श्री विष्णू भगवानांना अत्यंत प्रिय आहे. वास्तुशास्त्रानुसार, तुळशी सकारात्मक ऊर्जेचा एक मोठा स्त्रोत आहे. बऱ्याचदा अनेकांच्या घराबाहेर अंगणात तुळशी वृंदावन पाहायला मिळते. पण तुम्हाला माहिती आहे का की, जर तुळशी चुकीच्या दिशेला ठेवली असेल तर ते लाभदायक ठरत नाही. ज्या घरामध्ये तुळशी चुकीच्या दिशेला ठेवली जाते त्या घरात नकारात्मक ऊर्जेचा प्रभाव राहतो. आणि सतत क्लेश, भांडणे होत राहतात, आजारपणे येतात. हे टाळण्यासाठी तुळशी नेमकी कोणत्या दिशेला ठेवावी आणि याबाबत वास्तुशास्त्र मुख्य 5 नियम काय सांगतात? हे जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

कोणत्या दिशेला तुळशीचे रोपटे लावू नये? 

वास्तुशास्त्रानुसार, दक्षिण दिशा पितृ आणि यमराज यांची दिशा मानली जाते. त्यामुळे या दिशेला तुळशीचे रोपटे लावणे अत्यंत अशुभ मानले जाते. यामुळे कुटुंबात सतत मतभेद होतात, क्लेश होतात, सतत आजारपण राहतात. म्हणूनच या दिशेला चुकूनही तुळशीचे रोपटे ठेवू नये. तसेच घराच्या दक्षिण आणि पश्चिम दिशेच्या कोपऱ्यात म्हणजेच नैऋत्य दिशेला देखील तुळशीची स्थापना करू नये. या दिशेला राहुचा प्रभाव असतो असे मानले जाते, ज्यामुळे घरातील सकारात्मक ऊर्जा टिकून राहत नाही आणि चांगल्या कामांमध्ये अडचणी येत राहतात. 

कमी सूर्यप्रकाश असलेल्या ठिकाणी तुळशीचे रोपटे ठेवणे टाळा

तुळशीच्या रोपट्याला सूर्यकिरणांची आणि शुद्ध हवेची आवश्यकता असते. म्हणूनच तुळस अंधाऱ्या खोलीत किंवा जिथे प्रकाश पोहोचू शकत नाही अशा ठिकाणी ठेवणे टाळा. कारण, तुळशीला पुरेशा प्रमाणात सूर्यप्रकाश मिळाला नाही तर, रोपटे लवकर कोमेजते आणि पाने गळून जातात. यामुळे तुमच्या कुटुंबात मानसिक अशांति येण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे भरपूर सूर्यप्रकाश असलेल्या ठिकाणीच तुळशीचे रोपटे लावा. 

गणेशाच्या मुर्तीजवळ तुळस ठेवणे का टाळावे? 

याशिवाय पौराणिक मान्यतेनुसार, श्री गणेशाच्या पूजेमध्ये तुळशीचा उपयोग करणे वर्ज मानले जाते. त्यामुळे गणेशाच्या मुर्तीजवळ किंवा समोर तुळशीचे रोपटे लावणे टाळा. वास्तुशास्त्रानुसार, यामुळे घरातील सुख-समृद्धी नष्ट होऊ शकते. तसेच आर्थिक संकटही ओढवू शकते. 

तुळशीजवळ स्वच्छता ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तुम्ही ज्या ठिकाणी तुळशीच्या रोपट्याची कुंडी ठेवली आहे, ते ठिकाण नेहमी स्वच्छ राहिल याची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. रोपट्याच्या आजूबाजूला कचरा किंवा घाण झाली असेल लगेच स्वच्छ करा. तसेच तुळशीच्या जवळपास चप्पल-बुटे ठेवणे टाळा. काटेदार रोपट्यांच्या बाजूला तुळस ठेवणे टाळा. 

तुळशीच्या रोपट्यासाठी योग्य दिशा कोणती? 

वास्तुशास्त्रानुसार, तुळशीचे रोपटे ठेवण्याची योग्य दिशा उत्तर आणि पूर्व कोपऱ्यातील ईशान्य दिशा आहे. जर तुमचे घर मोठे असेल आणि घराच्या मध्ये अंगणात जागा असेल, तर मध्यभागी तुळशीवृंदावन ठेवणे अत्यंत शुभ मानले जाते. यामुळे घरात सकारात्म ऊर्जा टिकून राहते, आर्थिक परिस्थिती सुधारते. तसेच घराच्या अंगणात किंवा बाल्कनीमध्ये हिरवेगार तुळशीचे रोपट असल्यास वास्तु दोष दूर होतात आणि कुटुंबात आनंद आणि समृद्धीची भरभराट होते. 

 

या ठिकाणी दिलेली माहिती वास्तुशास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
vastu tipsRight Direction To Plant Tulsivastu doshmarathi news

इतर बातम्या

Baramati Bypoll 2026: बारामतीत एकूण मतदार किती? निवडणूक आयो...

महाराष्ट्र बातम्या