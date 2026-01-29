English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • भविष्य
  • Vastushastra Niyam: पती-पत्नीने एका ताटात का जेवू नये? कारण जाणून व्हाल थक्क

Vastushastra Niyam: पती-पत्नीने एका ताटात का जेवू नये? कारण जाणून व्हाल थक्क

Vastushastra: कोणत्याही धर्म-पंथानुसार जेवणाचे वेगवेगळे नियम असतात. जेवणाच्या वेळा दिशा आणि इतर बाबी लक्षात घेतल्या तर त्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरतात, असं सांगितलं जातं. तसेच वास्तुशास्त्रानुसारही जेवणाचे विविध नियम सांगितले गेले आहे. जाणून घ्या सविस्तर...

प्रिती वेद | Updated: Jan 29, 2026, 04:22 PM IST
Vastushastra Niyam: पती-पत्नीने एका ताटात का जेवू नये? कारण जाणून व्हाल थक्क

Eating Habits: वास्तुशास्त्रात अन्न आणि ऊर्जा यांचा खूप जवळचा संबंध मानला जातो. आपण रोज जे अन्न खातो, त्यातून केवळ शरीरालाच नाही तर मनालाही ऊर्जा मिळते. मात्र, जेवण करताना काही चुकीच्या सवयी असतील तर हीच सकारात्मक ऊर्जा हळूहळू नकारात्मक ऊर्जेत बदलू शकते. अनेकदा घरात कारण नसताना तणाव, वाद, आरोग्य समस्या किंवा आर्थिक अडचणी निर्माण होतात. यामागे दैनंदिन सवयींसह जेवणाची पद्धतही कारणीभूत असू शकते, असं वास्तुशास्त्र सांगतं. म्हणूनच योग्य पद्धतीने, शांत मनाने आणि नियम पाळून जेवण करणं खूप महत्त्वाचं ठरतं. यामुळे घरात सकारात्मक वातावरण टिकून राहतं आणि कुटुंबातील नातेसंबंधही मजबूत होतात.

जेवणाची पद्धत आणि घरातील ऊर्जा

Vastushastra; वास्तुशास्त्रानुसार जेवताना असलेली शिस्त आणि सवयी घरातील ऊर्जेवर थेट परिणाम करतात. घाईघाईत, उभं राहून किंवा रागाच्या अवस्थेत जेवण केल्यास नकारात्मकता वाढते. जेवण करताना मन शांत असणं, मोबाईल किंवा टीव्हीपासून दूर राहणं गरजेचं मानलं जातं. कारण त्या क्षणी अन्नासोबत विचारांची देवाणघेवाणही होत असते. चुकीच्या सवयींमुळे घरात कर्ज वाढणं, सतत वाद होणं किंवा आरोग्य बिघडणं अशा समस्या दिसून येतात, असं मानलं जातं.

पती-पत्नीने एकाच ताटात जेवण करणे योग्य आहे का

वास्तुशास्त्रात पती-पत्नीने एकाच ताटात जेवू नये, असं सांगितलं जातं. कारण कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीची भूमिका वेगळी असते. घराचा प्रमुख हा केवळ पत्नीचाच नाही तर संपूर्ण कुटुंबाचा आधार असतो. जर पती-पत्नी सतत एकाच ताटात जेवत असतील, तर त्याचा परिणाम असा होतो की इतर सदस्यांकडे दुर्लक्ष होऊ शकतं. यामुळे घरात नकळत मतभेद, गैरसमज आणि तणाव वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे प्रत्येकाने स्वतंत्र ताटात, पण एकत्र बसून जेवण करणं अधिक योग्य मानलं जातं.

हे ही वाचा: Planate Effects Accidents: मंगळ किंवा शनीच नाही 'हे' ग्रह ठरतात अपघाताचं कारण; वेळीच करा उपाय नाही तर...

वास्तुदोष टाळण्यासाठी जेवणाची वेळ, दिशा, बसण्याची पद्धत आणि सवयी याकडे लक्ष देणं आवश्यक आहे. अन्नाचा आदर ठेवणं, शांतपणे जेवण करणं आणि कुटुंबासोबत संवाद साधत जेवण करणं घरात सकारात्मक ऊर्जा वाढवते. या छोट्या पण महत्त्वाच्या गोष्टी पाळल्यास घरात सुख, शांती आणि समाधान टिकून राहू शकतं.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती सामान्य ज्ञानावर आधारित असून झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

प्रिती वेद

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

