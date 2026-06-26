/लग्नानंतरची पहिली वटपौर्णिमा आहे का? तिथीसह शुभ महूर्त आणि साहित्य जाणून घ्या

दरवर्षी ज्येष्ठ महिन्याच्या पौर्णिमा तिथीला वट पौर्णिमा म्हणजे वट सावित्रीचं व्रत करण्यात येतं. हे व्रत सात जन्म हाच नवरा मिळो आणि नवऱ्याच्या दीर्घायुष्यासाठी वडाची पूजा केली जाते. शास्त्रानुसार वटवृक्षाचं आयुष्य जसं खूप जास्त असतं तसंच आपल्या पतीचं आयुष्य दीर्घ व्हावा म्हणून महिला वडाची पूजा करतात.
यंदा ज्येष्ठ पौर्णिमा तिथी म्हणजे वट पौर्णिमा कधी?
पंचांगानुसार यंदा वट सावित्री व्रत येत्या सोमवारी 29 जून 2026 ला असणार आहे. यादिवशी पूजेसाठी शुभ मुहूर्त पहाटे ५.२६ ते ७.११ पर्यंत असणार आहे. सकाळचा उत्तम मुहूर्त सकाळी ८.५५ ते १०.४० पर्यंत आहे. दुपारचा अभिजित मुहूर्त सकाळी ११.२५ ते दुपारी १२.२० पर्यंत आहे.
यादिवशी राहु काळ असून सकाळी ६.४४ ते ८.२७ या वेळीत पूजा करु नका.
वटपौर्णिमा पूजेचं साहित्य
वटवृक्षाची प्रतिमा किंवा बेल
सावित्री आणि सत्यवानचा फोटो
काळे मणी
कच्चा धागा
आरतीचे ताट आणि त्यामध्ये धूप, दिवा, अगरबत्ती, तांदूळ, हळद-कुंकू, चंदनमी धूप, दिवा, नारळ, अगरबत्ती ठेवा.
फुले आणि पाच फळे, खायची पाने
नैवेद्यासाठी मिठाई, बताशा (कोणताही गोड पदार्थ)
पंचामृत (दूध, दही, तूप, मध, साखर)
पाण्याने भरलेला तांब्या (कलश)
वट सावित्री व्रत कथा पुस्तक
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)