Vijaya Ekadashi 2026: 13 February की 14 February? पाहा शास्त्रोक्त योग्य तिथी आणि पूजाविधी एका क्लिकवर...

Vijaya Ekadashi: विजया एकादशी हा हिंदू धर्मातील एक महत्त्वाचा व्रतदिन मानला जातो. फाल्गुन महिन्यातील कृष्ण पक्षातील ही एकादशी श्रद्धा, संयम आणि आत्मशुद्धीचे प्रतीक आहे. शास्त्रानुसार एकादशी उपवास केल्याने केवळ पुण्यच मिळत नाही, तर ते पुण्य इतरांना दान करण्याचीही परंपरा आहे. त्यामुळेच हे उपवास खास मानले जाते. असे म्हणतात की या दिवशी उपवास, नामस्मरण आणि पूजा केल्याने जीवनातील अडथळे दूर होतात. शत्रूंवर विजय मिळतो आणि यशाचा मार्ग सुकर होतो. म्हणूनच अनेक भक्त दरवर्षी या उपवासची आतुरतेने वाट पाहतात.
विजया एकादशी 2026 ची तारीख आणि तिथी
वर्ष 2026 मध्ये विजया एकादशीचा उपवास 13 February रोजी केला जाणार आहे. एकादशी तिथीची सुरुवात 12 February रोजी दुपारी 12:23 वाजता होईल आणि 13 February रोजी दुपारी 2:26 वाजता संपेल. शास्त्रीय नियमानुसार सूर्योदयाच्या वेळी जी एकादशी असते, त्या दिवशी उपवास करणे योग्य मानले जाते. त्यामुळे 13 February रोजीच विजया एकादशीचे व्रत करणे धर्मसम्मत ठरते.
उपवासचे पारण कधी करावे?
एकादशी उपवासचे पारण द्वादशी तिथीला केले जाते. 14 February रोजी द्वादशी तिथी सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत राहणार आहे. मात्र पारणासाठी सकाळची वेळ अधिक शुभ मानली जाते. त्यामुळे सकाळी 9 ते 9:30 या वेळेत पारण करणे उत्तम मानले जाते. वेळेचे पालन केल्यास व्रताचे पूर्ण फळ मिळते, अशी श्रद्धा आहे.
विजया एकादशीचे धार्मिक महत्त्व
पुराणकथांनुसार भगवान श्रीरामांनीही विजया एकादशीचे व्रत केले होते. लंकेकडे जाताना समुद्रकिनारी त्यांनी आपल्या सैन्यासह हे व्रत केले आणि त्यानंतर त्यांना विजय प्राप्त झाला. तेव्हापासून या एकादशीला विजया एकादशी असे नाव मिळाले. या दिवशी व्रत केल्याने संकटांवर मात करण्याची शक्ती मिळते, असे मानले जाते.
विजया एकादशीची सोपी पूजा पद्धत
या दिवशी पहाटे लवकर उठून स्नान करावे आणि मन शांत ठेवावे. घरात स्वच्छ ठिकाणी भगवान विष्णूंची प्रतिमा ठेवून पूजा करावी. चंदन, फुले आणि पिवळ्या रंगाचे नैवेद्य अर्पण करणे शुभ मानले जाते. विष्णू मंत्रांचा जप, व्रत कथा वाचन आणि आरती केल्यानंतर प्रसाद वाटावा. श्रद्धा आणि नियमपालनाने केलेली पूजा जीवनात सकारात्मक बदल घडवते.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)