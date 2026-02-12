English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भविष्य
  • विजया एकादशी निमित्ताने भगवान विष्णूला अर्पण करा या खास गोष्टी, जीवनातील अडथळे होतील दूर, घराला लाभेल सुख-समृद्धी!

Vijaya Ekadashi 2026: फेब्रुवारी महिन्यातील पहिली एकादशी म्हणजे विजया एकादशी. या दिवशी मनोभावे पूजा करून व्रत ठेवल्यास भगवान विष्णूंची विशेष कृपा लाभते असे मानले जाते. तसेच नैवेद्यात काही खास पदार्थांचा समावेश केल्यास आणि काही खास वस्तू अर्पण केल्यास अधिक फलदायी ठरते.   

मनाली सागवेकर | Updated: Feb 12, 2026, 05:45 PM IST
Vijaya Ekadashi 13 February 2026: सनातन धर्मात वर्षभरात असे अनेक सणोत्सव असतात ज्यांचे विशेष महत्त्व असते. यामधील एकादशी व्रताचा दिवस फारच पवित्र आणि फलदायी मानले जातो. प्रत्येक महिन्यात दोनवेळा एकादशी व्रताचा शुभ मुहूर्त असतो. पहिली एकादशी कृष्ण पक्षात येते तर दुसरी एकादशी शुक्ल पक्षात येते. या पवित्र दिनी मनोभावे पूजा केली आणि व्रत ठेवले तर भगवान विष्णूंची विशेष कृपा लाभते. त्यांच्या आशीर्वादाने जीवनात येणारी प्रत्येक समस्या दूर जाते आणि मनातील इच्छा पूर्ण होतात असे मानले जाते. शुक्रवारी  (13 फेब्रुवारी 2026 रोजी) फेब्रुवारी महिन्यातील पहिली एकादशी आहे. ही विजया एकादशी आहे. विजया एकादशीचे महत्त्व काय आहे? आणि या दिवशी भगवान विष्णूंना प्रसन्न करण्यासाठी कोणत्या खास वस्तु अर्पण करणे फलदायी ठरेल? जाणून घ्या. 

विजया एकदशी प्रारंभ मुहूर्त कधी?

हिंदू पंचांगानुसार, फेब्रुवारी महिन्यातील पहिल्या एकादशीच्या पूजेचा मुहूर्त सकाळी 6 वाजून 26 मिनिटांपासून ते 9 वाजून 15 मिनिटांर्यंतचा आहे. या वेळे दरम्यान पूजा करणे योग्य ठरेल. जर तुम्ही एकादशीचे व्रत ठेवत असाल तर, हे लक्षात ठेवा की एकादशीची पूजा उपवास सोडल्याशिवाय कधीच पूर्ण होत नाही. एकादशीच्या उपवासाचे खंडण दुसऱ्या दिवशी केले जाते. 

 

विजया एकादशीला भगवान विष्णूंना कोणता नैवेद्य दाखवावा?

विजया एकादशीच्या खास दिवशी भगवान विष्णूंना काही खास नैवेद्य अर्पण करावे. या यादीतील पहिला नैवेद्य म्हणजे पंचांमृत. जे दही, दूध, गोमूत्र, तूप आणि मध अशा पाच पवित्र साहित्यात बनवला जातो. शेवटी त्यात विष्णूंना प्रिय असलेले तुळशीचे पान घातले जाते. याशिवाय नैवेद्यात सुकामेवा, फळे, तांदळाची खीर यांचा समावेश असावा. यामुळे घरात सुखसमृद्धी लाभते असे मानले जाते. तसेच पूजा करताना फुले, तुळशीची पाने आणि चंदनाचा वापर करावा. यादिवशी भगवान विष्णूंना पिवळ्या रंगाचे वस्त्र अर्पण करा. 

विजया एकादशीचे महत्त्व काय? 

सनातन धर्मात विजया एकादशी व्रताला विशेष महत्त्व आहे. जीवनात सुख-समृद्धी येण्यासाठी सर्वांनीच हे व्रत केले पाहिजे असे ज्योतिषशास्त्रात सांगितले जाते. हे व्रत भगवान रामाशी संबंधित आहे. रामायण या हिंदू धर्मग्रंथ आणि महाकाव्यात सांगितल्याप्रमाणे, रावणाचा वध करण्यापूर्वी त्यांनी हे व्रत केले होते. माता सीतेच्या शोधात असताना भगवान राम जेव्हा प्रगल्भ ऋषिंच्या आश्रमात त्यांचा सल्ला घेण्यासाठी गेले तेव्हा, ऋषिंनी भगवान रामांना विजया एकादशीचे व्रत ठेवण्यास सांगितले. जे सर्व अडथळ्यांवर मात करून त्यांच्या ध्येयात यश आणि विजय मिळविण्यास प्रभावी ठरेल. म्हणूनच या एकादशीला विजया एकादशी असे म्हटले जाते. 

