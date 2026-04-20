English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भविष्य
  • Weekly Horoscope : गजकेसरी योग आणि शुक्र गोचरामुळे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क आणि मीन राशींना लाभ, कसा आहे हा आठवडा तुमच्यासाठी

Weekly Horoscope : गजकेसरी योग आणि शुक्र गोचरामुळे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क आणि मीन राशींना लाभ, कसा आहे हा आठवडा तुमच्यासाठी

Weekly Horoscope 20 to 26 April 2026 in Marathi : एप्रिल महिन्याचा हा आठवडा मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या, ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून

नेहा चौधरी | Updated: Apr 21, 2026, 09:58 AM IST
Weekly Horoscope : गजकेसरी योग आणि शुक्र गोचरामुळे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क आणि मीन राशींना लाभ, कसा आहे हा आठवडा तुमच्यासाठी

Weekly Horoscope 20 to 26 April 2026 in Marathi : अक्षय्य तृतीयानंतर गजकेसरी योग आणि शुक्र गोचर हा अनेक राशींसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. खरं तर गेल्या आठवड्यात ७ ग्रहांचे गोचर झाले होते. त्याचा परिणामही या आठवड्यावर दिसून येणार आहे. एकंदीत हा आठवडा मेष ते मीन राशीच्या लोकांच्या  करिअर, आर्थिक परिस्थिती, आरोग्य, प्रेम जीवन आणि कौटुंबिक जीवनावर काय परिणाम होणार जाणून घ्या साप्ताहिक राशीभविष्य ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
 

Add Zee News as a Preferred Source

मेष (Aries Zodiac)  
 
या आठवड्याच्या सुरुवातीला, तुम्हाला तुमचा वेग कमी करून गोष्टी व्यावहारिकपणाने पुढे जाण्याचा असणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला आत्मविश्वास आणि नेतृत्व करण्याची तीव्र इच्छा होणार आहे. तर संवादावर लक्ष द्या कठोर शब्दांचा वापर करु नका. इतरांना तुमच्या गोष्टी नीट समजून घ्या. घाईत कोणताही निर्णय घेऊ नका. अविचारी खर्च किंवा धोकादायक निर्णय घेण्याची दाट शक्यता आहे. 

वृषभ (Taurus Zodiac) 

या आठवड्यात तुम्ही कामावर नियंत्रण ठेवणार आहात. संयमाने आणि आत्मविश्वासाने काम केल्यास तुमच्यामधील नेतृत्त्वाती क्षमता उत्तम असेल. तुमचे निर्णय सकारात्मक बदल घडवतील. आर्थिक आघाडीवर संधी  मिळणार आहे. पण जीवनशैलीवर अधिक पैसा खर्च होणार आहे. कोणत्याही गोष्टीसाठी वचन देण्यापूर्वी  शंभर वेळा विचार करा. तर या आठवड्यात ऐकीव माहितीवर अवलंबून राहू नका. 

मिथुन (Gemini Zodiac)

सुरुवातीच्या अनिश्चिततेमुळे तुम्ही सावध राहणे हिताचे ठरणार आहे. तुमच्या ऊर्जेत वेगाने बदल पाहिला मिळणार आहे. तुमच्या कल्पना मांडण्यासाठी, नेटवर्किंग करण्यासाठी आणि पुढे जाण्यासाठी हा आठवडा उत्तम आहे. तुमच्या संवादात स्पष्ट आणि सुव्यवस्थित ठेवा. आर्थिकदृष्ट्या, हा आठवडा संमिश्र असणार आहे. अतिआत्मविश्वास किंवा अविचारी निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. संतुलन राखण्यासाठी काळजीपूर्वक नियोजन गरजेचे असणार आहे. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
