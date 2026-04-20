Weekly Horoscope : गजकेसरी योग आणि शुक्र गोचरामुळे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क आणि मीन राशींना लाभ, कसा आहे हा आठवडा तुमच्यासाठी

Weekly Horoscope 20 to 26 April 2026 in Marathi : अक्षय्य तृतीयानंतर गजकेसरी योग आणि शुक्र गोचर हा अनेक राशींसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. खरं तर गेल्या आठवड्यात ७ ग्रहांचे गोचर झाले होते. त्याचा परिणामही या आठवड्यावर दिसून येणार आहे. एकंदीत हा आठवडा मेष ते मीन राशीच्या लोकांच्या करिअर, आर्थिक परिस्थिती, आरोग्य, प्रेम जीवन आणि कौटुंबिक जीवनावर काय परिणाम होणार जाणून घ्या साप्ताहिक राशीभविष्य ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
या आठवड्याच्या सुरुवातीला, तुम्हाला तुमचा वेग कमी करून गोष्टी व्यावहारिकपणाने पुढे जाण्याचा असणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला आत्मविश्वास आणि नेतृत्व करण्याची तीव्र इच्छा होणार आहे. तर संवादावर लक्ष द्या कठोर शब्दांचा वापर करु नका. इतरांना तुमच्या गोष्टी नीट समजून घ्या. घाईत कोणताही निर्णय घेऊ नका. अविचारी खर्च किंवा धोकादायक निर्णय घेण्याची दाट शक्यता आहे.
वृषभ (Taurus Zodiac)
या आठवड्यात तुम्ही कामावर नियंत्रण ठेवणार आहात. संयमाने आणि आत्मविश्वासाने काम केल्यास तुमच्यामधील नेतृत्त्वाती क्षमता उत्तम असेल. तुमचे निर्णय सकारात्मक बदल घडवतील. आर्थिक आघाडीवर संधी मिळणार आहे. पण जीवनशैलीवर अधिक पैसा खर्च होणार आहे. कोणत्याही गोष्टीसाठी वचन देण्यापूर्वी शंभर वेळा विचार करा. तर या आठवड्यात ऐकीव माहितीवर अवलंबून राहू नका.
मिथुन (Gemini Zodiac)
सुरुवातीच्या अनिश्चिततेमुळे तुम्ही सावध राहणे हिताचे ठरणार आहे. तुमच्या ऊर्जेत वेगाने बदल पाहिला मिळणार आहे. तुमच्या कल्पना मांडण्यासाठी, नेटवर्किंग करण्यासाठी आणि पुढे जाण्यासाठी हा आठवडा उत्तम आहे. तुमच्या संवादात स्पष्ट आणि सुव्यवस्थित ठेवा. आर्थिकदृष्ट्या, हा आठवडा संमिश्र असणार आहे. अतिआत्मविश्वास किंवा अविचारी निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. संतुलन राखण्यासाठी काळजीपूर्वक नियोजन गरजेचे असणार आहे.