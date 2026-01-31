Weekly Horoscope: फेब्रुवारीचा पहिला आठवडा कोणासाठी आनंददायी?; वाचा साप्ताहिक राशिभविष्य!

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Weekly Horoscope 2nd February to 8th February 2026:   मेष ते मीन राशीपर्यंत सर्व राशींच्या परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेऊया.    

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 31, 2026, 04:50 PM IST
राशिभविष्य

Weekly Horoscope 2nd February to 8th February 2026:  फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात, मेष आणि मिथुन राशीसह काही राशींच्या जीवनात सकारात्मक बदल दिसू शकतात. या आठवड्यात काही राशींना सावधगिरी बाळगावी लागेल. मेष ते मीन राशीपर्यंत सर्व राशींच्या परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेऊया.    

मेष

गैरसमज टाळण्यासाठी तुमच्या प्रियजनांना तुमच्या गरजा कळवणे महत्वाचे आहे. अविवाहित मेष राशीच्या लोकांना आत्मविश्वास आणि स्वातंत्र्य असलेल्या व्यक्तीकडे आकर्षित होण्याची शक्यता आहे. या आठवड्यात तुम्हाला प्रेम आणि वैवाहिक जीवनात आनंद मिळू शकेल. 

वृषभ

तुमच्या व्यावसायिक जीवनात तुम्ही टप्पे गाठाल आणि तुमच्या प्रयत्नांना मान्यता मिळेल तेव्हा तुमच्या कठोर परिश्रम आणि दृढनिश्चयाचे फळ मिळेल असे गणेशा म्हणतात. तुम्हाला तुमचे कौशल्य वाढवण्याच्या किंवा नवीन जबाबदाऱ्या स्वीकारण्याच्या संधी देखील मिळू शकतात, ज्यामुळे करिअरमध्ये प्रगती होईल.

मिथुन

मिथुन राशीच्या साप्ताहिक राशीनुसार तुम्ही सहजतेने वागावे आणि तुमच्या जिज्ञासू स्वभावाचे मार्गदर्शन घ्यावे. या आठवड्याचा उपयोग तुमच्या प्रियजनांना तुमच्या भावना आणि इच्छा व्यक्त करण्यासाठी करा. 

कर्क 

तुमच्या प्रियजनांशी सुसंवादी आणि मोकळेपणाने संवाद साधा. समजूतदारपणा आणि भावनिक संबंध वाढवणारे खोलवरचे संवाद साधा. कोणत्याही गैरसमज किंवा वादांचे निराकरण करण्यासाठी हा एक उत्तम काळ आहे.

सिंह 

सिंह राशीच्या साप्ताहिक राशीनुसार, कामाच्या ठिकाणी तुमची उत्पादकता आणि सर्जनशीलता वाढू शकते. तुमच्या कल्पनांचे स्वागत केले जाईल आणि तुमच्या नेतृत्व क्षमता सुधारतील. या उत्पादक टप्प्याचा फायदा घ्या आणि उत्साह आणि दृढनिश्चयाने तुमच्या ध्येयांकडे वाटचाल करा. जवळच्या व्यक्तीद्वारे तुमच्या आयुष्यात आनंद येऊ शकतो.

कन्या 

कन्या राशीच्या साप्ताहिक राशीभविष्यातील राशीभविष्य असे सूचित करते की तुम्हाला तुमच्या व्यावसायिक जीवनात अतिरिक्त जबाबदाऱ्या किंवा प्रकल्प स्वीकारावे लागू शकतात. आव्हान स्वीकारा आणि तुमचे कौशल्य आणि कौशल्य दाखवा. तुमच्या कठोर परिश्रम आणि समर्पणाची तुमच्या वरिष्ठांकडून प्रशंसा केली जाईल आणि त्यांची प्रशंसा केली जाईल.

तूळ 

संतुलित दृष्टिकोन राखणे आणि कोणत्याही वादाचे निराकरण मुत्सद्देगिरी आणि चातुर्याने करणे महत्वाचे आहे. खुल्या संवाद आणि समजुतीला प्रोत्साहन देऊन, तुम्ही किरकोळ मतभेदांचे मोठे मुद्दे बनण्यापासून रोखू शकता.

वृश्चिक

अविवाहित वृश्चिक राशीचे लोक रहस्यमय आणि आकर्षक व्यक्तींकडे आकर्षित होऊ शकतात. प्रेमाच्या परिवर्तनीय शक्तीला आलिंगन द्या आणि तुमच्या अंतःप्रेरणेला मार्गदर्शन करू द्या. तुमच्या कारकिर्दीत, तुम्हाला काही अडथळे किंवा विलंब येऊ शकतात. 

धनु

धनु राशीच्या साप्ताहिक राशीभविष्यातील भविष्यवाणीनुसार, तुमची नैसर्गिक उत्सुकता तुम्हाला रोमांचक शोधांकडे घेऊन जाईल. तथापि, उत्साहाच्या दरम्यान, आत्मचिंतनासाठी थोडा वेळ काढणे महत्वाचे आहे. हा आठवडा तुमच्या कौटुंबिक जीवनात आनंद घेऊन येईल. 

मकर

प्रियजनांशी तुमच्या आकांक्षांबद्दल मोकळेपणाने चर्चा करावी आणि त्यांचा पाठिंबा घ्यावा. प्रामाणिक आणि सहानुभूतीपूर्ण संवादाद्वारे सुसंवादी संबंध निर्माण करता येतात. आर्थिकदृष्ट्या, या आठवड्यात स्थिरता आणि वाढीच्या संधी उपलब्ध आहेत.

कुंभ

सुसंवाद आणि समजूतदारपणा राखण्यासाठी तडजोड करणे आवश्यक असू शकते. तुमची ओळख स्वीकारा आणि स्वतःच्या मार्गावर जाण्यास घाबरू नका. आरोग्याच्या बाबतीत, स्वतःची काळजी घेण्यास प्राधान्य द्या आणि संतुलित जीवनशैली राखा. तुमच्या मुलांकडून तुम्हाला काही चांगली बातमी मिळू शकते, ज्यामुळे तुमच्या घरात आनंद येईल.

मीन

मीन राशीच्या साप्ताहिक राशीनुसार तुम्ही तुमच्या अंतर्ज्ञानावर विश्वास ठेवा आणि तुमच्या कल्पनाशक्तीला वाव द्या. तथापि, दिवास्वप्नांमध्ये हरवून जाऊ नका आणि व्यावहारिक जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करू नका. तुमच्या कल्पनाशील ध्येये आणि दैनंदिन जीवनातील मागण्यांमध्ये संतुलन साधण्यावर लक्ष केंद्रित करा.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

