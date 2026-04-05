CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
Weekly Love Horoscope : 'या' लोकांच्या नात्यात तणाव निर्माण होणार, तर यांचं नातं त्या एका गोष्टीमुळे दृढ होईल; या आठवड्यात कशी आहे तुमची Love Life?

Weekly Love Rashi Bhavidhya 6 to 12 April 2026 :  हा आठवडा नातेसंबंधांमध्ये अनेक भावनिक अनुभव घेऊन आला आहे. मीन राशीतील सूर्य, मंगळ आणि शनीच्या उपस्थितीमुळे भावना तीव्र होतात, ज्यामुळे नातेसंबंध अर्थपूर्ण वाटणार आहे. संयम आणि समजूतदारपणाची देखील आवश्यकता या आठवड्यात लागणार आहे. असा हा आठवडा प्रेम जीवनासाठी 12 राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या साप्ताहिक लव्ह लाइफ राशीभविष्य 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 5, 2026, 11:06 PM IST
Weekly Love Rashi Bhavidhya 6 to 12 April 2026 : आठवड्याची सुरुवात वृश्चिक राशीतील चंद्राने होत असून यामुळे भावना नैसर्गिकरित्या तीव्र होणार असून दडलेल्या भावना समोर येणार आहे. तुम्ही किंवा तुमचा जोडीदार अगदी छोट्या प्रसंगांवरही नेहमीपेक्षा अधिक तीव्र प्रतिक्रिया देणार आहात. चंद्र धनु राशीत प्रवेश करणार आहे, ज्यामुळे वातावरण अधिक हलके आणि मोकळे होणार आहे. नातेसंबंध पुन्हा जोडणे आणि सामाजिक बंध दृढ करण्यास मदत करणारा हा आठवडा असणार आहे. ज्यामुळे नात्यांमध्ये अधिक व्यावहारिक आणि गंभीर सूर येणार आहेत. असा हा आठवडा प्रेम जीवनासाठी मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे, जाणून घ्या साप्ताहिक लव्ह लाइफ राशीभविष्य डॉ. कविता ओझा यांच्याकडून 

मेष (Aries Zodiac)   

या आठवड्याची सुरुवात तुमच्यासाठी भावनिक गहनतेने होणार आहे. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराशी किंवा एखाद्या परिस्थितीशी घट्ट नाते जोडल्यासारखे वाटणार आहे. मात्र, त्या भावना स्पष्टपणे व्यक्त करण्यासाठी तुम्हाला संघर्ष करावा लागणार आहे. तात्काळ प्रतिक्रिया देण्याऐवजी, हळूहळू विचार करणे आणि निरीक्षण करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तुमची भावनिक जागा मोकळी करणाचा हा आठवडा असणार आहे. तुम्हाला हलके वाटणार असून संवाद अधिक नैसर्गिक होतो. मनमोकळे होण्यासाठी, गैरसमज दूर करण्यासाठी आणि पुन्हा नातेसंबंध जोडण्यासाठी हा एक चांगला काळ आहे. जर तुम्ही अविवाहित असाल, तर या टप्प्यात नवीन संभाषणे सुरू होऊ शकतात किंवा तुमच्या ऊर्जेला जुळणाऱ्या व्यक्तीमध्ये तुम्हाला रस निर्माण होणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस जबाबदाऱ्या वाढणार आहे. तुम्ही भावनिक बाबींपेक्षा व्यावहारिक गोष्टींना प्राधान्य देणार आहात. तुमचा जोडीदार अधिक लक्ष देण्याची अपेक्षा करणार आहे, त्यामुळे संतुलन राखणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

वृषभ (Taurus Zodiac) 

आठवड्याची सुरुवात नातेसंबंधांवर विशेष लक्ष केंद्रित करणारी तुमच्यासाठी असणार आहे. या आठवड्यात भावना थोड्या जड वाटणार आहे. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून विश्वासाची किंवा अधिक घनिष्ठ नात्याची अपेक्षा असणार आहे. यामुळे असे क्षण येऊ शकतात, जेव्हा समोरची व्यक्ती समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तुम्हाला असे वाटेल की तुमचे म्हणणे ऐकले जात नाहीय. भावनिक तीव्रता किंचित कमी होणार आहे. पण, एक प्रकारचा दुरावा कायम राहणार आहे. ही गोष्ट नेहमीच एक समस्या असणार नाही; उलट, हा एक असा टप्पा आहे जिथे दोन्ही जोडीदारांना वैयक्तिक जागेची गरज भासणार आहे. जवळीक साधण्याचा आग्रह धरण्याऐवजी एकमेकांना मोकळीक दिल्यास सलोखा टिकवून ठेवण्यास मदत होणार आहे. आठवड्याच्या अखेरपर्यंत, परिस्थिती पुन्हा स्थिर होणार आहे. पण दडलेल्या भावना किंवा न बोललेल्या चिंता अजूनही मनात रेंगाळणार आहे. अस्वस्थ वाटले तरीही प्रामाणिक राहिल्याने भावनिक गोंधळ दूर होण्यास मदत होणार आहे. 

मिथुन (Gemini Zodiac)

आठवड्याची सुरुवात काम किंवा दैनंदिन जबाबदाऱ्यांनी होईल. तुम्हाला मानसिकदृष्ट्या व्यस्त वाटणार आहे, ज्यामुळे तुमच्या आणि तुमच्या जोडीदारामध्ये दुरावा निर्माण होणार आहे. हे काळजीच्या अभावामुळे नसून, लक्ष विचलित झाल्यामुळे असणार आहे. पण, तुमचा जोडीदार याकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहू शकतो, त्यामुळे विश्वास महत्त्वाचा ठरणार आहे. नातेसंबंध अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. संवादासाठी हा एक सशक्त टप्पा आहे, ज्यामुळे तुम्हाला पुन्हा संपर्क साधता येणार आहे. गैरसमज दूर करता येतील आणि तुमच्या नात्यात पुन्हा जिव्हाळा निर्माण होणार आहे. जर तुम्ही अविवाहित असाल, तर या काळात तुमच्या मनात आवड निर्माण करणारे अर्थपूर्ण संवाद घडणार आहे. आठवड्याच्या अखेरपर्यंत भावनिक तीव्रता पुन्हा वाढणार आहे. दडलेल्या चिंता किंवा न सुटलेले विषय समोर येणार आहे. हे मुद्दे टाळण्याऐवजी शांतपणे सोडवल्यास तुमचे नातेसंबंध अधिक दृढ होतील. 

कर्क (Cancer Zodiac)  

आठवड्याची सुरुवात भावनिक उबदारपणा आणि नाते जोडण्याच्या नैसर्गिक इच्छेने होणार आहे. तुम्हाला अधिक प्रेमळ आणि मोकळे वाटणार आहे. तुमचा जोडीदारही सकारात्मक प्रतिसाद देणार आहे. हा एक आरामदायक टप्पा आहे, जिथे नातेसंबंध जोडणे सोपे आणि नैसर्गिक वाटणार आहे. या आठवड्यात तुमच्या जबाबदाऱ्या वाढणार आहे. तुम्हाला काम आणि वैयक्तिक आयुष्य यांच्यात संतुलन साधावे लागेल. तुमच्या जोडीदाराला दुर्लक्षित वाटल्यास किरकोळ गैरसमज निर्माण होऊ शकतात. आठवड्याच्या अखेरीस नातेसंबंध अधिक गंभीर वळण घेऊ शकतात. वचनबद्धता, भविष्यातील योजना किंवा जबाबदाऱ्या यांबद्दल चर्चा होणार आहे. 

सिंह (Leo Zodiac) 

आठवड्याची सुरुवात घरगुती किंवा वैयक्तिक जीवनाशी संबंधित बाबींमध्ये भावनिक संवेदनशीलतेने होणार आहे. तुम्हाला दिलासा, समज किंवा आश्वासनाची गरज भासणार आहे. जर ही गरज पूर्ण झाली नाही, तर त्याचा परिणाम तुमच्या मनःस्थितीवर आणि नातेसंबंधांमधील वागणुकीवर होणार आहे. तुमच्या ऊर्जेत लक्षणीय बदल होणार आहे. तुम्ही प्रेमाच्या बाबतीत अधिक व्यक्त होणार आहे. प्रणय, नातेसंबंध दृढ करण्यासाठी आणि एकत्र वेळ घालवण्यासाठी हा चांगला काळ असणार आहे. जर तुम्ही अविवाहित असाल, तर या काळात आकर्षण झपाट्याने वाढणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, काम किंवा जबाबदाऱ्या पुन्हा प्राधान्यक्रमावर असणार आहे. ज्यामुळे प्रियजनांसाठी वेळेची कमतरता भासणार आहे. यावर योग्य प्रकारे चर्चा न केल्यास, नात्यांमध्ये दुरावा निर्माण होणार आहे. साधे संभाषणदेखील संदिग्ध असणार आहे. त्यामुळे, आपले विचार संयमाने व्यक्त केल्यास गैरसमज टाळण्यास मदत होणार आहे. 

कन्या (Virgo Zodiac)    

आठवड्याची सुरुवात मनमोकळ्या संभाषणांनी आणि आपले विचार मोकळेपणाने मांडण्याच्या तयारीने होतंय. संभाषणांमधून तुम्हाला अधिक जोडले गेल्यासारखे वाटणार आहे. भावनिक संवेदनशीलता वाढणार आहे. तुम्हाला थोडे एकाकी किंवा विचलित वाटणार आहे. जर तुम्ही याबद्दल योग्य प्रकारे बोलला नाहीत, तर याचा तुमच्या नातेसंबंधांवर परिणाम होणार आहे. आठवड्याच्या अखेरपर्यंत नात्यांमध्ये पुन्हा सुसंवाद निर्माण होणार आहे. एकत्र वेळ घालवल्याने किंवा अर्थपूर्ण संवाद साधल्याने तुमचे नाते अधिक घट्ट होणार आहे. पण, काही गोंधळ निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे स्पष्ट आणि संयमी राहणे महत्त्वाचे असणार आहे.  

तूळ (Libra Zodiac)  

आठवड्याची सुरुवात भावनिक संवेदनशीलतेने होणार आहे. अगदी लहानसहान टिप्पणीसुद्धा गरजेपेक्षा जास्त गंभीरपणे घेतली जाणार आहे. आपल्या आवाजाच्या सुरावर आणि देहबोलीकडे लक्ष दिल्यास अनावश्यक ताण टाळण्यास मदत मिळणार आहे. संवादात लक्षणीय सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. गैरसमज दूर करण्यासाठी आणि भावनिक नातेसंबंध दृढ करण्यासाठी ही योग्य वेळ आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, घरगुती किंवा वैयक्तिक जबाबदाऱ्या तुमचे लक्ष वेधून घेणार आहेत. यामुळे तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत घालवत असलेला वेळ कमी होणार आहे. या आठवड्यात त्याचबरोबर अहंकाराच्या संघर्षाची शक्यताही वाढणार आहे. संतुलन राखल्यास आणि प्रतिक्रियात्मक वर्तन टाळल्यास सुसंवाद टिकवून ठेवण्यास मदत होणार आहे.

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)  

आठवड्याची सुरुवात तीव्र भावनिक ऊर्जेने होणार आहे. तुम्हाला एकमेकांशी घट्ट नाते जोडल्यासारखे वाटणार आहे. पण त्याचबरोबर नेहमीपेक्षा जास्त संवेदनशीलही वाटणार आहे. लहान समस्यासुद्धा अधिक मोठ्या वाटणार आहे. तुमचे लक्ष स्थिरता आणि मूल्यांकडे वळणार आहेत. नात्याकडून तुम्हाला नेमके काय हवे आहे, याचा तुम्ही विचार करणार आहात. आठवड्याच्या अखेरीस, संवाद सुधारणार आहेत. तुम्हाला अधिक स्थिर वाटणार आहे. संभाषणे अधिक व्यावहारिक होतात आणि गैरसमज दूर होणार आहे. पण, आठवड्याच्या सुरुवातीला घाईने प्रतिक्रिया दिल्यास अशा समस्या निर्माण होणार आहे. 

धनु (Sagittarius Zodiac) 

आठवड्याच्या सुरुवातीला, तुम्हाला एकांत आणि आत्मचिंतनाची गरज भासणार आहे. तुम्हाला भावनिकदृष्ट्या एकटे वाटणार आहे. ज्यामुळे नात्यांमध्ये दुरावा निर्माण होणार आहे. हा एक तात्पुरता टप्पा असणार आहे, जबरदस्तीने संवाद साधण्याचा प्रयत्न करणे कदाचित उपयुक्त ठरणार नाही. तुमच्या ऊर्जेत पूर्णपणे बदल होणार आहे. आत्मविश्वास, मोकळेपणा आणि भावनिक अभिव्यक्ती परत येणार आहे. तुम्ही नात्यांमध्ये पुढाकार घेऊ शकता आणि तुमच्या भावना अधिक स्पष्टपणे व्यक्त करणार आहात.  आठवड्याच्या अखेरीस, स्थिरता आणि मूल्यांवर लक्ष केंद्रित केलं जाणार आहे. तुम्ही नातेसंबंधांमधील दीर्घकालीन सुरक्षिततेबद्दल विचार करणार आहात. आर्थिक किंवा व्यावहारिक विषयांवरही चर्चा होणार आहेत. 

मकर (Capricorn Zodiac)   

आठवड्याची सुरुवात मित्र-मैत्रिणींच्या माध्यमातून किंवा एकत्र जमलेल्या परिसरातून होणाऱ्या सामाजिक भेटीगाठी आणि भावनिक संबंधांवर होणार आहे. तुम्हाला या संभाषणांचा आनंद मिळणार आहे. भावनिक स्पष्टता किंचित कमी होऊ शकणार आहे. तुम्ही तुमच्या भावना व्यक्त करण्यास अधिक संकोच असणार आहे. जर या भावना योग्य प्रकारे व्यक्त झाल्या नाहीत, तर त्यामुळे नात्यांमध्ये दुरावा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, तुमचा आत्मविश्वास परत येणार आहे. तुम्ही स्वतःला अधिक स्पष्टपणे व्यक्त करणार आहात. नात्यांमध्ये पुढाकार घेणार आहात. पण, किरकोळ गैरसमज निर्माण होणार आहे. त्यामुळे संयम बाळगणे आवश्यक आहे.

कुंभ (Aquarius Zodiac) 

आठवड्याची सुरुवात भरपूर कामांनी होणार आहे. ज्यामुळे भावनिक ताण येणार आहे. तुम्ही तुमच्या जबाबदाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करत असल्याचे तुम्हाला जाणवणार आहे. तुमचा लोकांशी संवाद वाढणार आहे. तुम्ही मित्र किंवा प्रियजनांसोबतचे तुमचे जुने नाते पुन्हा घट्ट करणार आहात. तुम्हाला तुमच्या नातेसंबंधांमध्ये अधिक सहजता जाणवणार आहे. नातेसंबंध जोडण्यासाठी आणि संवाद साधण्यासाठी हा एक चांगला काळ असणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, तुम्हाला एकटे राहणे आणि आत्मचिंतन करणे अधिक पसंत वाटणार आहे. पण, संतुलन राखणे महत्त्वाचे असणार आहे, जेणेकरून तुमच्या जोडीदाराला दुर्लक्षित वाटणार नाही. स्पष्ट संवादामुळे तुमच्या दोघांमधील भावनिक नाते टिकून राहणार आहे.

मीन  (Pisces Zodiac)  

आठवड्याची सुरुवात भावनिक खोली आणि घट्ट नात्यांनी होणार आहेत. तुम्हाला तुमच्या नातेसंबंधांमध्ये जोडले गेल्यासारखे, समजून घेतल्यासारखे आणि पाठिंबा मिळाल्यासारखे वाटणार आहे. हा एक निवांत काळ आहे, ज्यात भावना नैसर्गिकरित्या व्यक्त होतात.  काम किंवा जबाबदाऱ्यांमुळे तुम्हाला तुमच्या प्रियजनांसोबत कमी वेळ घालवावा लागणार आहे. ही परिस्थिती काळजीपूर्वक हाताळली नाही, तर तुमच्यात दुरावा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, तुमचा लोकांशी संवाद वाढेल आणि तुम्हाला तुमच्या मित्रांकडून आणि प्रियजनांकडून पाठिंबा जाणवणार आहे. पण, संभाषणांमध्ये काही गोंधळ निर्माण होणार आहे. आपले विचार स्पष्टपणे, संयमाने आणि प्रामाणिकपणे व्यक्त केल्यास तुमच्या दोघांमधील सुसंवाद टिकवून ठेवण्यास मदत मिळणार आहे.

(Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

