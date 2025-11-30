English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Weekly Tarot Horoscope : डिसेंबरचा पहिला आठवडा 'या' लोकांसाठी भाग्यशाली; मात्र काही लोकांना रहावं लागणार सतर्क

Weekly Tarot Horoscope Prediction 1 to 7 December 2025 in Marathi : ज्योतिषशास्त्रानुसार डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात शुक्रादित्य राजयोग असणार आहे. शास्त्रानुसार हा राजयोग अतिशय फायदेशीर आणि प्रभावशाली मानला गेला आहे. या राजयोगामुळे कन्या, तूळसह तीन राशींच्या लोकांच्या करिअरमध्ये मोठे बदल पाहिला मिळणार आहेत.  एवढंच नाही तर त्यांना आर्थिक लाभ होणार आहे. चला मग टॅरो कार्ड गणनेनुसार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा कसा असेल जाणून घ्या टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझा यांच्याकडून

नेहा चौधरी | Updated: Nov 30, 2025, 03:19 PM IST
Weekly Tarot Horoscope Prediction 1 to 7 December 2025 in Marathi : या वर्षातील शेवटचा महिना डिसेंबरला सुरु झाली आहे. डिसेंबरच्या पहिला आठवड्यावर ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्रादित्य राजयोग असणार आहे. हा राजयोग अतिशय शक्तिशाली आणि फायदेशीर मानला गेला आहे. शुक्र आणि सूर्याची युती व्यक्तीला सन्मान, विलासिता आणि आदर प्रदान करणार आहेत. शुक्र आणि सूर्य दोघेही शुभ ग्रह असून शुक्रादित्य राजयोग कन्या, तूळ आणि मीन राशीसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. या राशींना करिअरशी संबंधित संधी मिळणार असून एक नवीन दिशा मिळणार आहे. आर्थिक बाबतीत आठवडा पूर्णपणे अनुकूल राहणार आहे. या आठवड्यात शुक्रादित्य राजयोगाचा कोणत्या राशींना फायदा ठरणार आहे तर कोणासाठी जरा कठीण राहणार आहे, जाणून घ्या मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा कसा असेल टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझा यांच्याकडून 

मेष (Aries Zodiac)   

हा आठवडा थोडा आव्हानात्मक असणार आहे. तुमची उपस्थिती आणि निर्णायकपणा त्यांना मागे हटण्यास भाग पाडणार आहे. ज्यामुळे अस्वस्थता आणि असंतोष निर्माण होणार आहे. जवळच्या मित्राकडून विश्वासघात होण्याची शक्यता आहे. म्हणून अतिआत्मविश्वास टाळा. निर्णय घेताना सावधगिरी आणि संयम बाळगणे हिताचे ठरणार आहे.

वृषभ (Taurus Zodiac) 

या आठवड्यात अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोन राहणार आहे. तुमचे आरोग्य आणि आर्थिक परिस्थिती दोन्ही सुधारणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला कामाशी संबंधित कामे पूर्ण करण्यात थोडा विलंब लागणार आहे. काही परिस्थिती तुमच्या नियंत्रणाबाहेर असणार आहे. म्हणून संघर्ष करण्याऐवजी जुळवून घेणे शहाणपणाचे ठरणार आहे. संयम आणि व्यावहारिक विचारसरणीमुळे तुमचं खूप कौतुक होणार आहे.

मिथुन (Gemini Zodiac)

या आठवड्यात अनेक महत्त्वाची कामे करावी लागणार आहेत. आज तुम्ही कुटुंबातील एखाद्या सदस्यासोबत एका गंभीर कौटुंबिक विषयावर चर्चा करणार आहात. तणावामुळे तुम्हाला बराच ताण येणार आहे. आठवड्याच्या उत्तरार्धात परिस्थिती सुधारणार असून तुम्हाला मानसिक आराम मिळणार आहे. संयम आणि शांत वर्तन तुमच्या प्रगतीचा मार्ग मोकळा करणार आहे. 

कर्क (Cancer Zodiac)  

डिसेंबरचा पहिला आठवडा कर्क राशीच्या लोकांसाठी दुःख आणि निराशेची भावना घेऊन येणार आहे. तुमच्या प्रयत्नांना न जुमानता, तुम्हाला कोणतीही लक्षणीय प्रगती दिसणार नाही. तुमच्या सभोवतालचे लोक तुमची टीका करणार आहेत. म्हणून सावधगिरी बाळगा. तुमच्या बोलण्यात आणि वागण्यात संयम राखा. कोणताही आर्थिक व्यवहार किंवा मोठे निर्णय घेताना संयम ठेवा आणि घाई करू नका.

सिंह (Leo Zodiac) 

डिसेंबरचा पहिला आठवडा सिंह राशीच्या लोकांसाठी काही नातेसंबंधांमध्ये गोंधळ निर्माण करणारा असणार आहे. तुमच्या नात्यांमध्ये गोंधळ आणि तणाव निर्माण होणार आहे. या आठवड्यात, इतरांच्या समस्यांमध्ये हस्तक्षेप करण्याऐवजी, तुम्ही स्वतःच्या प्राधान्यांवर लक्ष केंद्रित करा. अनावश्यक ताण टाळूनच तुम्हाला चांगले परिणाम मिळणार आहेत.  

कन्या (Virgo Zodiac)    

या लोकांना अचानक अनेक सुवर्ण संधी आणि नफा मिळणार आहे. आज, जोखीम घेण्याची तुमची इच्छा प्रबळ असणार आहे. पण, तुम्ही तुमच्या ध्येयांबद्दल तितके गंभीर नसणार आहात. तुमच्या जोडीदाराकडून तुम्हाला पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. ज्यामुळे कुटुंबात सुसंवादी वातावरण राहणार आहे. घरगुती आनंद तुमचे मन शांत ठेवणार आहे.

तूळ (Libra Zodiac)  

हा आठवडा या लोकांसाठी विशेषतः अनुकूल असणार आहे. तुमच्या प्रतिभेसाठी तुम्हाला प्रशंसा आणि प्रकाशझोत मिळणार आहे. तुम्हाला कामात प्रगती आणि समाधान मिळणार आहे. कुटुंब आणि मित्रांसोबत आनंददायी वातावरणात वेळ घालवल्याने नवीन ऊर्जा आणि सकारात्मकता येणार आहे.

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)   

या आठवड्यात खूपच आक्रमक असणार आहात. संवेदनशीलता वाढू शकते, ज्यामुळे दुःख किंवा असंतोषाची भावना निर्माण होणार आहे. या आठवड्यात अनावश्यक खर्च टाळा. तुमच्या जोडीदाराशी किंवा व्यावसायिक भागीदाराशी मतभेद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. म्हणून, शांत आणि व्यावहारिक दृष्टिकोन स्वीकारा. तुमच्या कुटुंबात आणि घरात संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करा.

धनु (Sagittarius Zodiac) 

या लोकांचा पुढचा आठवडा खूप चांगला जाणार आहे. कारण त्यांना घरी आणि त्यांच्या करिअरमध्ये सर्वांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी नवीन संधींमध्ये यश मिळणार आहे. तुमच्या आरोग्याची, विशेषतः तुमच्या आहाराची काळजी घ्यावी लागणार आहे. आर्थिक बाबतीत घाई टाळा. गुरुवारी उपवास करणे मानसिक शांतीसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. 

मकर (Capricorn Zodiac)   

या लोकांसाठी आठवडा सरासरी राहणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला आत्मविश्वासाची कमतरता जाणवणार आहे. तुमचे जनसंपर्क मजबूत करणे महत्त्वाचे राहणार आहे. काही गुंतागुंतीच्या परिस्थिती उद्भवू शकतात ज्या सोडवण्यासाठी तुमच्या प्रभावाची आवश्यकता राहणार आहे. म्हणून, शॉर्टकट घेण्याऐवजी, सुरक्षित आणि पद्धतशीर मार्ग निवडा. संयमाने हळूहळू परिस्थिती सोडवली जाणार आहे.

कुंभ (Aquarius Zodiac) 

या लोकांचा आठवडा नवीन कामे आणि योजनांनी भरलेला राहणार आहे. एखाद्या नातेवाईकाचा आजार किंवा तुमच्या स्वतःच्या आरोग्यातील चढउतार तुम्हाला चिंतेत टाकणार आहे. शिक्षणाशी संबंधित असलेल्यांना अधिक मेहनत करावी लागणार आहे. शिवाय, विद्यार्थ्यांसाठी परिस्थिती चांगली नसणार आहे. 

मीन  (Pisces Zodiac)  

हा आठवडा मीन राशीसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. तुमच्यासाठी एक मोठी संधी वाट पाहत आहे, जी तुमच्या करिअरला नवीन वळण देणार आहे. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी विशेष फायदे आणि नवीन संधी दोन्ही मिळणार आहेत. प्रियजनांशी संपर्क राखल्याने तुमची जवळीक वाढणार आहे. कौटुंबिक वातावरण प्रेम, पाठिंबा आणि आनंदाने भरलेला असणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)



Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 



