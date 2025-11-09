English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Weekly Tarot Horoscope Prediction 10 to 16 November 2025 in Marathi : नोव्हेंबर महिन्याचा दुसरा आठवडा हा अतिशय शुभ आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार शुभ असा गजकेसरी राजयोग हा वृषभ आणि मिथुनसह 4 राशींसाठी गोल्डन काळ घेऊन आला आहे. टॅरो कार्डवरून मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा कसा असेल जाणून घ्या टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझा यांच्याकडून 

नेहा चौधरी | Updated: Nov 9, 2025, 03:55 PM IST
Weekly Tarot Horoscope : गजकेसरी राजयोग 'या' लोकांना मिळणार चांगल्या संधी; तर यांना वाटेल निराश...

Weekly Tarot Horoscope Prediction 10 to 16 November 2025 in Marathi :  नोव्हेंबरचा दुसरा आठवड्यात गुरु आणि चंद्र कर्क राशीत युती करतील. चंद्रात दोन्ही शुभ ग्रहांचे एकत्र येण्यामुळे गजकेसरी राजयोग निर्माण झाला आहे. टॅरो कार्डनुसार गजकेसरी राजयोगामुळे हा आठवडा वृषभ, मिथुन, धनु आणि मकर राशीसाठी खूप अनुकूल सिद्ध होणार आहे. या राशींना लक्षणीय प्रगती आणि चांगली बातमी मिळणार आहे. टॅरो कार्डवरून मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा कसा असेल जाणून घ्या टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझा यांच्याकडून 

मेष (Aries Zodiac)   

टॅरो कार्डच्या गणितांनुसार या लोकांसाठी हा आठवडा चांगला असणार आहे. या आठवड्यात तुमचा स्वभाव थोडा आक्रमक राहणार आहे. तुम्हाला नैराश्य वाटू शकतं आणि काहीही महत्त्वाचे घडणार नाही. तुम्हाला अनावश्यक खर्च टाळावा लागणार आहे. तुमच्या जोडीदाराशी मतभेद होऊ शकतात. आज व्यावहारिक राहण्याचा प्रयत्न करा आणि जीवनाकडे पाहण्याचा प्रयत्न करणे हिताचे ठरणार आहे. 

वृषभ (Taurus Zodiac) 

या राशीसाठी हा आठवडा फायदेशीर राहणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला चांगल्या संधी मिळणार आहेत. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला काही विशेष फायदे अनुभवता येणार आहे. तुम्हाला नवीन संधी मिळणार आहेत. प्रियजनांशी संपर्क ठेवणे आनंददायी असणार आहे. कौटुंबिक जीवन आनंद आणि जवळीकतेने भरलेले राहणार आहे. परस्पर सहकार्य देखील राखले जाणार आहे. 

मिथुन (Gemini Zodiac)

या राशीच्या लोकांना या आठवड्यात सर्जनशील क्षेत्रात लक्षणीय वाढ पाहिला मिळणार आहे. तुमच्या कामातील प्रगतीमुळे तुम्हाला आराम आणि समाधान मिळणार आहे. तुम्ही तुमचा वेळ कुटुंब आणि मित्रांसोबत आनंदी वातावरणात घालवणार आहोत. ज्यामुळे तुम्हाला नवीन ऊर्जा आणि उत्साह प्राप्त होणार आहे. 

कर्क (Cancer Zodiac)  

या लोकांना आठवड्यांपूर्वी केलेल्या प्रयत्नांचा फायदा होणार आहे. सूर्याच्या प्रभावामुळे आत्मविश्वासाची कमतरता दिसणार आहे. तुमचे आरोग्य देखील थोडे कमकुवत राहणार आहे. ज्यामुळे विशेष काळजी घेणे आवश्यक राहणार आहे. तुम्हाला तुमच्या वडिलांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचा आणि त्यांच्यासोबत जास्तीत जास्त वेळ घालवा. 

सिंह (Leo Zodiac) 

या लोकांना जवळजवळ प्रत्येक पातळीवर समायोजन करावे लागणार आहेत. तुम्हाला थोडा संयम बाळगावा लागणार आहे. त्यांच्या नैसर्गिक प्रक्रियांमध्ये हस्तक्षेप करु नका. तुम्हाला पदोन्नतीची संधी मिळणार आहे. या काळात तुम्ही तुमच्या बुद्धिमत्तेचा वापर तुमच्या फायद्यासाठी करणार आहात. 

कन्या (Virgo Zodiac)    

या लोकांसाठी नवीन योजना राबविल्या जाणार आहेत. प्रेम प्रकरणांमध्ये यश मिळणार आहे. हा आठवडा मनोरंजनाने भरलेला असणार आहे. भरपूर मजा आणि खेळ या आठवड्यात तुम्ही अनुभवणार आहात. कामाचा वेळ समाधानकारक राहणार असून तुम्हाला खूप समाधान वाटणार आहे. 

तूळ (Libra Zodiac)  

या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा आरोग्याच्या दृष्टीने चांगला नसणार आहे. हा आठवडा तुमच्यासाठी आव्हानात्मक राहणार आहे. म्हणून, तुम्हाला तुमच्या आजूबाजूच्या परिसरात थोडे सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. काम नियोजित प्रमाणे होणार नसल्याने तुम्ही अस्वस्थ राहणार आहात. तर नोकरी शोधणाऱ्यांना चांगल्या संधी मिळणार आहेत. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)   

या लोकांसाठी या आठवड्यात विरुद्ध लिंगाचा सहकारी तुम्हाला आकर्षित करणार आहेत. कामाच्या ठिकाणी नवीन संधींमध्ये यश प्राप्त होणार आहे. तुमच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. तुम्हाला आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. अन्यथा तुमचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. मनःशांती मिळणार आहे. तुम्ही तुमच्या कामाचे नियोजन केल्यास पुढे जाणार आहात. 

धनु (Sagittarius Zodiac) 

नोव्हेंबरचा हा आठवडा या लोकांसाठी फायदेशीर सिद्ध होणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला अनपेक्षित आर्थिक लाभ होणार आहे. म्हणून, जोखीम घेण्याचा विचार करणार आहात. पण, आज तुम्ही तुमच्या ध्येयांबद्दल गंभीर दिसणार नाही. तुमचे कौटुंबिक जीवन सुसंवादी राहणार आहे. 

मकर (Capricorn Zodiac)   

या लोकांसाठी हा आठवडा विशेषतः उत्साही राहणार आहात. तुम्हाला खूप आराम वाटणार आहे. शिवाय, करिअरच्या दृष्टिकोनातून हा आठवडा खूप चांगला असणार आहे. तुम्हाला आरामशीर आणि कामाच्या प्रगतीबद्दल समाधानी वाटणार आहे. तुम्हाला तुमच्या आरोग्याची पूर्ण काळजी घ्या. कौटुंबिक वातावरण पूर्वीपेक्षा खूपच आनंददायी राहणार आहे. 

कुंभ (Aquarius Zodiac) 

या लोकांसाठी हा आठवडा खूप प्रभावी राहणार आहे. या आठवड्यात तुमची सर्जनशीलता शिगेला असणार आहे. आध्यात्मिक प्रगती होणार आहे. याव्यतिरिक्त, तुम्हाला व्यवसायात नफा आणि वाढीच्या संधी अनुभवायला मिळणार आहे. तुम्ही विजयाच्या मार्गावर वाटचाल करणार आहात. 

मीन  (Pisces Zodiac)  

हा आठवडा मीन राशीसाठी प्रगतीचा असणार आहे. तुमचे सहकारी तुमचा हेवा करणार आहेत. ते तुमच्या कामात अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्नात असतील. या आठवड्यात सावधगिरी बाळगा. स्पर्धांमध्ये यश मिळणे शक्य होणार असून साहित्य आणि संगीतात तुमची आवड फायदेशीर ठरणार आहे. प्रलंबित कामे पूर्ण होण्यास थोडा अधिक वेळ लागणार आहे. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

