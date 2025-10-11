English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Weekly Tarot Horoscope : आदित्य मंगल योग वृषभसह 7 लोकांचं नशीब चमकणार; जाणून घ्या तुमचं टॅरो कार्ड साप्ताहिक राशीभविष्य

Weekly Tarot Horoscope Prediction 13 to 19 october 2025 in Marathi : ऑक्टोबरचा या आठवड्यात आदित्य मंगल योगाचा प्रभाव राहणार आहे. अशात टॅरो कार्ड गणनेनुसार वृषभ आणि मिथुसह सात राशींसाठी हा आठवडा अत्यंत प्रगतीशील राहणार आहे. या राशींना आदर मिळणार असून करिअरमध्ये महत्त्वपूर्ण लाभ होणार आहे. टॅरो कार्ड रीडर कविता ओझा यांच्याकडून टॅरो कार्डवरून आठवड्याचे राशिभविष्य जाणून घेऊया.

नेहा चौधरी | Updated: Oct 11, 2025, 10:21 PM IST
Weekly Tarot Horoscope Prediction 13 to 19 october 2025 in Marathi : ऑक्टोबरचा हा आठवडा कालाष्टमीने सुरु होणार आहे. तर या आठवड्यात दिवाळीच्या सणाला सुरुवात होणार आहे. 17 ऑक्टोबरला वसुबारस आणि 18 ऑक्टोबरला धनत्रयोदशी असणार आहे. दिवाळीच्या या आठवड्यात टॅरो कार्ड गणनेनुसार आदित्य मंगल योग निर्माण होणार आहे. या मंगल योगाचा फायदा वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु आणि मीन राशीच्या लोकांसाठी खूप अनुकूल सिद्ध होणार आहे. आर्थिक लाभासोबतच, या राशींना त्यांच्या कौटुंबिक जीवनात आदर आणि आनंद मिळणार आहे. मेष ते मीन राशीपर्यंतच्या सर्व राशींसाठी हा आठवडा कसा आहे, जाणून घ्या टॅरो कार्ड रीडर कविता ओझा यांच्याकडून 

मेष (Aries Zodiac)   

या राशीसाठी हा आठवडा निराशाजनक असणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला खूप थकवा जाणवणार आहे. ज्यामुळे तुम्हाला अपेक्षित परिणाम मिळू शकत नाहीत. तुम्हाला अनावश्यक खर्च टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. तुमच्या जोडीदाराशी किंवा व्यावसायिक भागीदाराशी मतभेद होऊ शकतो. तुम्हाला व्यावहारिक दृष्टिकोन स्वीकारण्याचा सल्ला देण्यात येतो, असे केल्याने परिस्थिती सुधारणार आहे.

वृषभ (Taurus Zodiac) 

या राशीसाठी हा आठवडा खूप फायदेशीर ठरणार आहे. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी नवीन संधी मिळणार आहे. तसंच चांगले आर्थिक लाभ होणार आहेत. तुम्हाला तुमच्या प्रियजनांशी जोडले जाणार आहे. तुमच्या कौटुंबिक जीवनात आनंद आणि सुसंवाद राहणार आहे. जुन्या नात्यालाही नवीन ऊर्जा मिळणार आहेत. 

मिथुन (Gemini Zodiac)

या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा भाग्यवान ठरणार आहे. या आठवड्यात तुमची प्रतिभा सर्जनशील क्षेत्रात चमकेल आणि तुमची प्रशंसा होणार आहे. तुम्हाला काम आणि वैयक्तिक जीवन यांच्यात संतुलन जाणवणार आहे. कुटुंब आणि मित्रांसोबत तुमचा बहुतेक वेळ घालवल्याने तुम्हाला आनंद असणार आहे. तुम्ही स्वतःमध्ये एक वेगळीच ऊर्जा अनुभवायला मिळणार आहे. 

कर्क (Cancer Zodiac)  

या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवड्यात फायदेशीर ठरणार आहे. तुम्हाला आत्मविश्वासाची कमतरता आणि आरोग्यात घट जाणवणार आहेत. थकवा आणि आळस तुमच्यावर येऊ देऊ नका. नियमित व्यायाम आणि सूर्यनमस्कार ऊर्जा आणि सकारात्मकता टिकवून ठेवण्यास मदत करणार आहेत. 

सिंह (Leo Zodiac) 

या राशीच्या लोकांना या आठवड्यात जीवनाच्या जवळजवळ प्रत्येक पैलूमध्ये बदल करावे लागणार आहेत. तुम्हाला तुमच्या कामात थोडा संयम बाळगावे लागणार आहे. कुटुंबाशी संबंधित असो वा करिअरशी संबंधित, कोणताही निर्णय घेताना धीर धरा. धीर धरा आणि घाईघाईने घेतलेले निर्णय या आठवड्यात टाळा. बढती किंवा जबाबदारी वाढण्याचे संकेत या आठवड्यात येणार आहेत. तुमच्या बुद्धिमत्तेने आणि व्यावहारिक विचारसरणीने तुम्ही परिस्थितीला तुमच्या बाजूने करणार आहात.

कन्या (Virgo Zodiac)    

या राशीचे लोक या आठवड्यात नवीन व्यवसाय किंवा नोकरीच्या प्रकल्पांवर काम करणार आहेत. असे करणे भविष्यात तुमच्यासाठी विशेषतः फायदेशीर ठरणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात तुम्हाला प्रचंड यश मिळणार आहेत. हा आठवडा मनोरंजन, प्रवास आणि मौजमजेने भरलेला असणार आहे. सर्जनशील प्रयत्नांमध्ये यश मिळणार आहे. 

तूळ (Libra Zodiac)  

या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा आरोग्याच्या समस्या आणि अनियमितता किंवा थकवा यांचा आठवडा असणार आहे. तुम्हाला संतुलित दिनचर्या राखण्याचा प्रयत्न करा. हा आठवडा तुमच्यासाठी परीक्षांनी भरलेला असणार आहे. संयम आणि दक्षता आवश्यक राहणार आहे. काम पूर्ण होण्यास विलंब होणार आहे. पण, नोकरी किंवा नवीन संधी शोधणाऱ्यांना चांगली बातमी या आठवड्यात मिळणार आहे. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)   

या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे. तुम्हाला तुमच्या सहकाऱ्यांकडून आणि मित्रांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी नवीन संधी निर्माण होणार आहे. पण तुमच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका. आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगा. कामाच्या ठिकाणी संयम आणि सतर्कता राखणे अत्यंत महत्वाचे असणार आहे. या आठवड्यात तुमचे काम उशिरा होईल.

धनु (Sagittarius Zodiac) 

या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा आर्थिक लाभाच्या अनेक संधी घेऊन येणार आहे. पण, तुम्ही कोणताही घाईघाईने निर्णय घेऊ नका. तुमच्या ध्येयांबद्दल थोडे गांभीर्य असणे आवश्यक असणार आहे. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून पाठिंबा मिळणार आहे. तर कौटुंबिक वातावरण सुसंवादी असणार आहे. 

मकर (Capricorn Zodiac)   

या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा फलदायी सिद्ध होणार आहे. जो त्यांच्या सर्जनशीलता आणि कठोर परिश्रमाचे प्रतिबिंब असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी कौतुक आणि प्रगती पाहिला मिळणार आहे. तुम्हाला तुमच्या आरोग्याची विशेष काळजी घेणे आवश्यक असणार आहे. संतुलित आहार ठेवा. तुमच्या कुटुंबात शांती आणि समाधान राहणार आहे.

कुंभ (Aquarius Zodiac) 

या आठवड्यात या राशीच्या व्यक्तीमत्वावर आणि करिष्मावर परिणाम होणार आहे. आध्यात्मिक प्रगती शक्य होणार आहे. हा आठवडा व्यावसायिकांसाठी विशेषतः फायदेशीर राहणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला नफा आणि करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी अनुभवायला मिळणार आहेत. आत्मविश्वासाने तुम्ही प्रत्येक आव्हानावर मात करणार आहात.

मीन  (Pisces Zodiac)  

या राशीसाठी हा आठवडा यशाने भरलेला असणार आहे. काही लोक तुमच्या यशाचा हेवा करणार आहेत. तुमच्या कामात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करतील. म्हणून, सावधगिरी बाळगा. तुम्ही स्पर्धांमध्ये यशस्वी व्हाल आणि तुमचे नाव सर्जनशील क्षेत्रात चमकणार आहेत. प्रलंबित कामे पूर्ण होण्यास थोडा वेळ लागणार आहे. पण परिणाम सकारात्मक असणार आहे. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

