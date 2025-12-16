English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Weekly Tarot Horoscope : लक्ष्मीयोग मेष ते मीन राशीसाठी कसं? टॅरो कार्डनुसार 'या' लोकांना मिळणार पूर्ण पाठिंबा

Weekly Tarot Horoscope Prediction 15 to 21 December 2025 in Marathi : डिसेंबरचा तिसरा आठवड्यात टॅरो कार्ड गणनेनुसार मंगळ आणि चंद्राच्या युतीमुळे लक्ष्मी योग तयार झाला आहे. हा योग मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, तूळ, वृश्चिक आणि धनु राशींसाठी अत्यंत शुभ सिद्ध होणार आहे. या राशींना त्यांच्या परिश्रमाचे फळ मिळणार असून मालमत्ता वाढीचे शुभ संकेत आहेत. इतर राशींसाठीही हा आठवडा मिश्रित राहणार आहे. चला मग टॅरो कार्ड गणनेनुसार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा कसा असेल जाणून घ्या टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझा यांच्याकडून 

नेहा चौधरी | Updated: Dec 16, 2025, 04:08 PM IST
Weekly Tarot Horoscope Prediction 15 to 21 December 2025 in Marathi : डिसेंबरच्या तिसार आठवड्यात लक्ष्मी योगाचा शुभ संयोग आहे. खरंतर, या आठवड्यात धनु राशीत मंगळ आणि चंद्राची युती लक्ष्मी योग आहे. ज्योतिषशास्त्रात लक्ष्मी योग हा राजयोगाइतकाच फलदायी आहे. अशा परिस्थितीत टॅरो कार्ड्सच्या गणनेवरून असे दिसून येते की लक्ष्मी योगामुळे मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, तूळ, वृश्चिक आणि धनु राशीच्या लोकांसाठी दिवस खूप चांगला असणार आहे. या राशीच्या लोकांना त्यांच्या मेहनतीचे फळ मिळणार आहे. असा हा आठवडा मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझा यांच्याकडून 

मेष (Aries Zodiac)   

या लोकांसाठी हा आठवडा तुमच्या प्रयत्नांना बक्षीस देणारा ठरणार आहे. कामावर तुमचे वरिष्ठ तुमच्या कामाचे खूप कौतुक करणार आहे. शिवाय, तुम्हाला प्रभावशाली लोकांकडून पूर्ण पाठिंबा प्राप्त होणार आहे. तुमच्या निर्णयांवर थोडा विश्वास ठेवा. कामाकडे समर्पण आणि संतुलित दृष्टिकोन राखण्याचा हा काळ असणार आहे. 

वृषभ (Taurus Zodiac) 

डिसेंबरचा हा आठवडा वृषभ राशीसाठी खूप अनुकूल ठरणार आहे. जमिनीशी संबंधित एखादा मोठा करार तुम्हाला नफा मिळवून देणार आहे. नोकरी आणि व्यवसायात प्रगती होणार आहे. शिवाय, कामात मोठा बदल तुमच्या करिअरला एक नवीन दिशा देणार आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती देखील सुधारणार आहे. तुमच्या प्रयत्नांमुळे लक्षणीय नफा मिळणार आहे.

मिथुन (Gemini Zodiac)

या राशीच्या लोकांचा आठवडा चांगला जाणार आहे. तुम्हाला सावधगिरीने पुढे जावं लागणार आहे. तुमच्या कामात अडथळे येणार आहेत. पण, आठवड्याच्या मध्यापर्यंत तुमची परिस्थिती सुधारणार आहे. निर्णय घेताना विवेक आणि संयम बाळगा. ताण कमी करण्यासाठी पुरेशी विश्रांती आवश्यक असणार आहे.

कर्क (Cancer Zodiac)  

कामाच्या ठिकाणी काही तणाव आणि मतभेदांचा सामना करावा लागणार आहे. घरी आणि कौटुंबिक परिस्थितीत सुधारणा होणार आहे. महत्त्वाच्या कामात यश मिळाल्याने मनःशांती मिळणार आहे. तुम्हाला सहकाऱ्यांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. अनावश्यक वाद टाळा. घरी सकारात्मक बदल दिसून येणार आहेत. कुटुंब आणि मित्रांच्या पाठिंब्याने तुम्ही अनेक प्रकल्प सहजपणे पूर्ण करणार आहात.

सिंह (Leo Zodiac) 

आज त्यांच्या कठोर परिश्रमाचे खूप कौतुक असणार आहे. पण शत्रू तुमच्या कामात काही अडथळे निर्माण करणार आहे. तुमचे कठोर परिश्रम परिस्थिती तुमच्या बाजूने वळवणार आहात. कुटुंब आणि मित्रांशी समन्वय राखा. किरकोळ आरोग्य समस्या शक्य आहेत, म्हणून सावधगिरी बाळगा. आर्थिकदृष्ट्या, तुम्ही नियोजनबद्ध पद्धतीने पुढे वाटचाल करणार आहे. घाईघाईने घेतलेले कोणतेही निर्णय टाळणे हिताचे ठरणार आहे.

कन्या (Virgo Zodiac)   

आज कामात यश मिळणार आहे. नवीन कामाच्या प्रकल्पातून किंवा संपर्कातून तुम्हाला लक्षणीय फायदा होणार आहेत. कामाच्या ठिकाणी तुमची स्थिती पूर्वीपेक्षा लक्षणीयरीत्या मजबूत होणार आहे. तुमच्या सहकाऱ्यांकडून तुम्हाला पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. घरात शांत वातावरण राहणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, तुम्ही एक महत्त्वाचा टप्पा गाठणार आहात. तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करण्याची संधी देखील मिळणार आहे.

तूळ (Libra Zodiac)  

या लोकांना बाहेरच्या कामांमध्ये सहभागी होण्याची चांगली संधी मिळणार आहे. तुमच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी तुम्ही नवीन योजना आणि तंत्रे स्वीकारणार आहेत. महत्त्वाच्या कामांमध्ये यश अपेक्षित आहे. तुमचे ध्येय साध्य करण्यासाठी तुम्ही दृढनिश्चयी आणि केंद्रित राहणार आहात. तुम्हाला जीवनात नवीन ऊर्जा आणि उत्साह जाणवणार आहे, ज्यामुळे तुमचा आत्मविश्वास वाढणार आहे.

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)   

या आठवड्यात अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता असणार आहे. कामावर लोक तुमच्याविरुद्ध कट रचणार आहेत. म्हणून सावधगिरी बाळगा. गुंतवणूक किंवा महत्त्वाच्या निर्णयांबद्दल काळजीपूर्वक विचार करा. तुमच्या वैवाहिक जीवनात किरकोळ मतभेद शक्यता आहे. पण तुमच्या जोडीदाराचे मत महत्त्वाचे असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी आव्हाने उद्भवतील, पण तुमचे प्रयत्न परिस्थिती सामान्य करण्यास मदत होणार आहे.

धनु (Sagittarius Zodiac) 

या लोकांना कायदेशीर बाबींमध्ये परिस्थिती त्यांच्या बाजूने राहणार आहे. विरोधक मागे हटतील आणि तुमची कार्यक्षमता सर्वांना प्रभावित करणार आहे. तुम्ही जुने कर्ज फेडणार आहात. शिवाय, तुमची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा लक्षणीयरीत्या मजबूत होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमची प्रतिमा सुधारणार असून नवीन संधी निर्माण होणार आहे.

मकर (Capricorn Zodiac)   

या लोकांसाठी या डिसेंबर आठवड्यात तुमचे आरोग्य प्राधान्य असणार आहात. व्यस्त वेळापत्रक आणि सततची धावपळ काही अस्वस्थता निर्माण होणार आहे. आम्ही तुम्हाला सध्या तुमचे मानसिक संतुलन राखवे लागणार आहे. कामाच्या ठिकाणी काही बदल असणार आहेत. पण सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवणे हिताचे ठरणार आहे. तुमच्या कुटुंबाकडून तुम्हाला काही चांगली बातमी मिळणार आहे. 

कुंभ (Aquarius Zodiac) 

या आठवड्यात त्यांच्या अंतर्गत उर्जेचा आणि उत्साहाचा वापर करावा लागणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही काही धाडसी पावले उचलणार आहात. तुमची लोकप्रियता देखील वाढणार आहे. तुमचे विरोधक देखील तुमच्यासमोर उभे राहू शकणार नाहीत. तुमचा आत्मविश्वास वाढणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला एखाद्या महत्त्वाच्या प्रकल्पात यश मिळणार आहे. तुमच्या प्रत्येक हालचालीचे कौतुक होणार आहे.

मीन  (Pisces Zodiac)  

या आठवड्यात तुम्ही स्व-विकासावर लक्ष केंद्रित करणार आहात. तुम्ही तुमच्या व्यक्तिमत्त्वावरही खूप खर्च करणार आहात. वैयक्तिक नातेसंबंधांमधील कटुतेमुळे तुम्हाला मानसिक ताण येणार आहे. शिवाय, तुमची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा खूपच मजबूत होणार आहे. तुमच्या मानसिक आरोग्याकडे लक्ष द्या आणि काम-जीवन संतुलन राखा. तुम्हाला कुटुंब आणि मित्रांकडून पाठिंबा मिळणार आहे.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
horoscopeweekly horoscopeWeekly Horoscope Predictionweekly horoscope in marathiWeekly Horoscope 15 to 21 December 2025

