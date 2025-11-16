English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Weekly Tarot Horoscope : मालव्य राजयोग मेषसह 5 राशीच्या लोकांच्या आयुष्यात आणणार समृद्धी; या लोकांनी मर्यादा ओलांडू नये!

Weekly Tarot Horoscope Prediction 17 to 23 November 2025 in Marathi : मालव्य राजयोग या आठवड्यात प्रभावी ठरणार आहे. मालव्य राजयोग सर्वात शक्तिशाली राजयोग आहे. हा राजयोग व्यक्तीला सामाजिकदृष्ट्या खूप मजबूत बनवतो आणि आदर वाढवतो. टॅरो कार्ड्सची गणेनुसार मेष, तूळ राशीसह 5 राशींना मालव्य राजयोगातून लाभ, नफा आणि चांगले फायदे प्राप्त होणार आहे. टॅरो कार्डवरून मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा कसा असेल जाणून घ्या टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझा यांच्याकडून 

नेहा चौधरी | Updated: Nov 16, 2025, 12:18 PM IST
Weekly Tarot Horoscope Prediction 17 to 23 November 2025 in Marathi : नोव्हेंबर महिन्यातील हा आठवडा मालव्य राजयोगाचा प्रभावशाली राहणार आहे. खरं तर, या आठवड्यात शुक्र आपल्या उच्च राशीत भ्रमण करणार असून, ज्यामुळे मालव्य राजयोग निर्माण होणार आहे. ज्योतिषशास्त्र मालव्य राजयोग सर्वात प्रभावशाली राजयोगांपैकी एक असून यामुळे सन्मान, आदर, संपत्ती आणि आर्थिक लाभ मिळणार आहे. टॅरो कार्डनुसार या आठवड्यातील मालव्य राजयोग मेष, तूळ, धनु, मकर आणि कुंभ राशीसाठी खूप अनुकूल राहणार आहे. टॅरो कार्डवरून मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा कसा असेल जाणून घ्या टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझा यांच्याकडून 

मेष (Aries Zodiac)   

या लोकांसाठी हा आठवडा खूप अनुकूल राहणार आहे. हा आठवडा तुमच्या व्यावसायिक जीवनात प्रगतीच्या सुवर्ण संधी घेऊन आला आहे. साहित्य आणि संगीतात रस असलेल्यांनाही चांगला नफा मिळणार आहे. कौटुंबिक बाबींमध्ये तुम्ही नवीन सुरुवात करणार आहात. तुमची सर्व प्रलंबित कामे पूर्ण होणार आहेत. पण, थोडे संयमाने काम करण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे. 

वृषभ (Taurus Zodiac) 

नोव्हेंबरचा हा आठवडा या लोकांसाठी अनुकूल नसणार आहे. तुम्हाला स्वतःला मर्यादित ठेवण्याचा आणि स्वतःचा अतिरेक टाळू नका. तुमच्या मित्रांसोबत चांगले संबंध राखण्याचा प्रयत्न हिताचा ठरेल. या आठवड्यात तुम्हाला तुमच्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. हा आठवडा तुमच्या आरोग्यासाठी चांगला नसणार आहे. तुम्ही स्थलांतरित होण्याचा विचार कराल.  

मिथुन (Gemini Zodiac)

या लोकांसाठी हा आठवडा सामान्य राहणार आहे. या आठवड्यात तुमचे खर्च जास्त होणार आहे. तुमचे वर्तन अधिक आक्रमक असणार आहे. वैवाहिक जीवनाच्या बाबतीत, तुमचे नाते काहीसे आंबट आणि कधीकधी गोड राहणार आहे. विद्यार्थ्यांना या आठवड्यात जास्त मेहनत घ्यावी लागणार आहे. नातेसंबंध, संधी आणि विरोध एकाच वेळी तुमच्या आयुष्यात येणार आहे.

कर्क (Cancer Zodiac)  

या लोकांना या आठवड्यात सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. तुम्ही तुमच्या मर्यादा ओलांडू नका. या व्यवसायात काम करणाऱ्यांना त्यांच्या सहकाऱ्यांशी समन्वय साधण्याची आवश्यकता असणार आहे. या आठवड्याच्या शेवटी निराशा वाटणार आहे. सोमवारी, तुम्हाला तुमच्या अनुभवांमधून सहज अंतर्दृष्टी मिळणार आहे. 

सिंह (Leo Zodiac) 

या लोकांसाठी आठवडा सामान्य राहणार आहे. तुमचे लक्ष काम आणि आरोग्यावर असणार आहे. कुटुंबातील सदस्यांकडून मिळालेला पाठिंबा तुमच्या आयुष्यात आनंद आणणार आहे. तुमच्या आर्थिक परिस्थितीची विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. तुमच्या जोडीदाराच्या भावनांचा आदर करा. त्यांना कधीही असे वाटू देऊ नका की तुम्ही त्यांच्याबद्दल विचार करत नाही.

कन्या (Virgo Zodiac)    

या लोकांसाठी, हा आठवड्यात तुमचा प्रभाव, करिष्मा आणि सर्जनशील प्रवृत्ती शिखरावर असणार आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासात रस वाढणार आहे. या आठवड्यात तुमचे प्रेम जीवन मजबूत होणार आहे. व्यवसायात नफा आणि वाढीसाठी चांगल्या संधी तुमच्या वाट या आठवड्यात येणार आहे. या आठवड्यात, तुम्ही कामावर नवीन लोकांना देखील भेटणार आहात. 

तूळ (Libra Zodiac) 

या लोकांसाठी हा आठवडा अत्यंत अनुकूल असणार आहे. नोकरी करणाऱ्यांसाठी प्रगतीचे नवीन मार्ग खुले होणार आहे. सध्याचे काम आणि तुम्ही करत असलेले संबंध भविष्यात फायदेशीर ठरणार आहे. तुमच्या जोडीदाराच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. कारण त्याला तुमच्या मदतीची आवश्यकता असणार आहे. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)   

या लोकांना या आठवड्यात प्रवास करण्याची योजना आखल्यास त्यांच्या घरासाठी पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था करा. कौटुंबिक वाद होणार आहे. जर तुम्ही तुमचे प्रेम व्यक्त करण्याचा विचार करत असाल तर घाई करू नका. तुम्ही ज्या भावनांना प्रेम मानता त्या केवळ आकर्षण असण्याची शक्यता आहे. आज तुमची आर्थिक परिस्थिती अधिक समाधानकारक राहणार आहे.

धनु (Sagittarius Zodiac) 

या लोकांसाठी हा आठवडा चांगला जाणार आहे. व्यावहारिक आणि प्रतिष्ठित ध्येयांवर लक्ष केंद्रित केलं जाणार आहे. भावनिक असणे ठीक आहे, पण जास्त भावनिक होऊ नका. आठवड्याचा मध्य रोमँटिक राहणार आहे. हा आठवडा प्रेम, कौटुंबिक सुरक्षितता आणि चिंतांनी भरलेला राहणार आहे. 

मकर (Capricorn Zodiac)   

या लोकांसाठी हा आठवडा सौम्य आणि ज्ञानी राहणार आहे. हा आठवडा चांगला असणार आहे. व्यवसायात नवीन यश आणि प्रगती मिळणार आहे. प्रलंबित कामे पूर्ण होणार आहे. तुम्हाला जुन्या सवयी सोडून नवीन सवयी स्वीकारा. या आठवड्यात, तुमचे वरिष्ठ तुमच्या क्षमता आणि प्रतिभेची चाचणी घेणार आहेत. तुम्हाला नवीन कामे सोपवे जाणार आहे. 

कुंभ (Aquarius Zodiac) 

या लोकांसाठी हा आठवडा बराच चांगला जाणार आहे. या आठवड्यात, तुम्ही तुमच्या करिअरच्या सर्व पैलूंवर विचार करण्याचा प्रयत्न करणार आहात. तुमची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा खूपच चांगली असणार आहे. या आठवड्याच्या शेवटी तुम्ही थोडे महत्त्वाकांक्षी असणार आहात. तुमचे नवीन फायदेशीर संबंध निर्माण होणार आहेत. तुम्हाला खूप आराम वाटणार आहे.

मीन  (Pisces Zodiac)  

या लोकांसाठी या आठवड्यात अधिक आक्रमक राहणार आहे. वैवाहिक जीवन गोड आणि आंबट यांचं मिश्रण असणार आहे. विद्यार्थ्यांना अधिक मेहनत करावी लागणार आहे. या आठवड्यात संधी आणि विरोध एकाच वेळी तुमच्या आयुष्यात येणार आहे.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

