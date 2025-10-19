Weekly Tarot Horoscope : नरक चतुर्दशीने सुरुवात होणार या आठवड्यात हंस राजयोग, 5 राशींचं भाग्य चमकणार; जाणून घ्या तुमचं टॅरो कार्ड साप्ताहिक राशीभविष्य

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Weekly Tarot Horoscope Prediction 20 to 26 october 2025 in Marathi : दिवाळीच्या या आठवड्यात हंस राजयोग प्रभावी असणार आहे. सोमवारी नरक चतुर्दशी, मंगळवारी लक्ष्मीपूजन असणारा हा आठवडा आर्थिकदृष्ट्या, करिअर, आरोग्यसह एकंदरीत कसा राहणार आहे. तर हंस राजयोग हा 5 राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली ठरणार आहे. मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा कसा जाणार आहे, जाणून घेऊयात टॅरो कार्ड रीडर कविता ओझा यांच्याकडून

नेहा चौधरी | Updated: Oct 19, 2025, 03:28 PM IST
Weekly Tarot Horoscope Prediction 20 to 26 october 2025 in Marathi : नरक चतुर्दशीने सुरु होणाऱ्या या दिवाळीच्या आठवड्यात हंस राजयोग असणार आहे. गुरु ग्रहाचं कर्क राशीत होणाऱ्या संक्रमणामुळे हंस राजयोग 5 राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली ठरणार आहे. या पाच राशीच्या लोकांना राजेशाही सुख, यश, प्रगती आणि आनंद असणार आहे. त्यासोबत आदर आणि सन्मान वाढणार आहे. असा हा आठवडा मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घेऊयात टॅरो कार्ड रीडर कविता ओझा यांच्याकडून

मेष (Aries Zodiac)   

टॅरो कार्डच्या गणितांवरून या लोकांसाठी हा दिवाळी आठवडा संमिश्र स्वरूपाचा राहणार आहे. कामाच्या ठिकाणी काही आव्हाने उद्भवण्याची शक्यता आहे. ज्यांचा शहाणपणाने सामना करावा लागणार आहे. जवळचा मित्र तुमचा विश्वासघात करू शकतो किंवा गैरसमजांना तोंड द्यावे लागणार आहे. म्हणून कोणावरही आंधळेपणाने विश्वास ठेवू नका. आर्थिकदृष्ट्या, आठवडा चांगला असणार आहे. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उघडणार आहेत. दीर्घकाळापासून असलेले नाते आता लग्नापर्यंत पोहोचणार आहेत.

वृषभ (Taurus Zodiac) 

या दिवाळी आठवड्यात नवीन खरेदी, नवीन नातेसंबंध आणि नवीन सुरुवात होणार आहे. घर किंवा वाहन खरेदीच्या योजना यशस्वी ठरणार आहे. विद्यार्थ्यांना थोडे अधिक मेहनत करावी लागणार आहे. त्यांच्या शिक्षणातील कोणतेही अडथळे आता दूर होणार आहेत. तुमच्या कौटुंबिक जीवनात शुभ कार्यक्रम किंवा उत्सव असणार आहे. पण, मुलांशी किंवा तुमच्या वैवाहिक जीवनात काही संघर्ष कायम राहण्याची शक्यता आहे. संयम आणि समजूतदारपणाने सर्वकाही सोडवले जाणार आहे.

मिथुन (Gemini Zodiac)

या राशीच्या लोकांना या आठवड्यात वैवाहिक जीवनात मतभेद होणार आहेत. संवादाचा अभाव देखील समस्या निर्माण करणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत जास्त वेळ व्यतित करणार आहे. कामावर तुम्ही उदार आणि सहकार्यशील राहणार आहे. आरोग्याची काळजी घेणे आवश्यक राहणार आहे. कारण थकवा आणि ताण तुमच्यावर परिणाम करणार आहे. 

कर्क (Cancer Zodiac)  

या आठवड्यात कर्क राशीच्या लोकांसाठी काही आरोग्य समस्या उद्भवणार आहे. पोटाच्या समस्या किंवा संसर्ग टाळण्यासाठी बाहेरचे अन्न खाऊ नका. पण, हा आठवडा तुमच्यासाठी संधींनी भरलेला राहणार आहे. तुम्हाला अनेक नवीन संधी प्राप्त होणार आहेत. पण निर्णय घेण्याची घाई करु नका शिवाय हुशारीने निर्णय घ्या. तुमच्या वैवाहिक जीवनात काही चढ-उतार येणार आहे. पण, तुमच्या नात्यात गोडवा टिकवून राहणार आहे. खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक राहणार आहे, अन्यथा आर्थिक ताण वाढणार आहे.

सिंह (Leo Zodiac) 

या राशीच्या लोकांनी या आठवड्यात सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. कारण घाईघाईने केलेली कृती हानिकारक ठरण्याची शक्यता आहे. अनोळखी लोकांच्या सल्ल्यावर आधारित मोठे निर्णय घेऊ नका. घरगुती वाद मिटवण्यात यश येणार आहे. शिवाय, घरातील वातावरण खूप आनंददायी राहणार आहे. तुम्हाला तुमच्या वैयक्तिक नातेसंबंधांसाठी वेळ द्या. या आठवड्यात आर्थिक बाबींमध्ये संधी तसंच आव्हाने येणार आहेत. 

कन्या (Virgo Zodiac)    

या राशीच्या लोकांसाठी मानसिक गोंधळ आणि आराम दोन्ही या आठवड्यात असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांशी समन्वय साधणे महत्त्वाचे राहणार आहे. या आठवड्याच्या मध्यात तुम्हाला काही फायदेशीर प्रवास करावा लागणार आहे. व्यवसायात प्रगती होण्याची शक्यता आहे. आरोग्य बिघडू शकतं, म्हणून तुमच्या आहार आणि दैनंदिन दिनचर्येकडे विशेष लक्ष द्या. 

तूळ (Libra Zodiac)  

या राशीच्या लोकांना या आठवड्यात त्यांच्या कामाची आणि आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. तुम्ही लांब प्रवास टाळा. थकवा किंवा सौम्य आजार तुम्हाला त्रास देऊ शकतो. गुंतवणूक, परदेश व्यवहार आणि भागीदारीमध्ये नफा मिळणार आहे. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाकडून प्रेम आणि पाठिंबा दोन्ही प्राप्त होणार आहे. विवाहित व्यक्तींना त्यांच्या सासरच्या लोकांशी जवळीक वाढणार आहे. आठवड्याचा शेवटचा भाग अत्यंत शुभ राहणार असून प्रगती होणार आहे. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)   

या राशीच्या लोकांना या आठवड्यात आर्थिक संयम आणि भावनिक संतुलन अनुभवायला मिळणार आहे. अनावश्यक खर्च टाळा आणि तुमचे पैसे सुरक्षित ठिकाणी ठेवणे हिताचे ठरणार आहे. तुमच्या जोडीदाराच्या भावनांचा आदर करा, अन्यथा नातेसंबंधात दुरावा येण्याची दाट शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांना थोडे आळस वाटण्याची शक्यता आहे. पण ग्लॅमर किंवा माध्यमांशी संबंधित असलेल्यांसाठी हा काळ अनुकूल राहणार आहे. 

धनु (Sagittarius Zodiac) 

या लोकांसाठी आठवडा सर्जनशीलता आणि आत्मविश्वासाने भरलेला असणार आहे. कामावर नवीन प्रकल्प सुरू होणार आहे. तुमचे कठोर परिश्रम आणि क्षमता यशाकडे घेऊ जाणार आहे. तुमच्या कुटुंबाकडून तुम्हाला पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. ज्यामुळे तुमचे मनोबल वाढणार आहे. घरात शांती आणि आनंदाचे वातावरण राहणार आहे. या आठवड्यात नवीन कामगिरी आणि आर्थिक स्थिरतेचे संकेत दिसून येत आहेत. 

मकर (Capricorn Zodiac)   

या राशीच्या लोकांना या आठवड्यात त्यांच्या नातेसंबंधांवर आणि संवादावर विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. तुमच्या जोडीदाराला वेळ द्या, अन्यथा गैरसमज वाढण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांसाठी हा अनुकूल काळ राहणार आहे. त्यांचा अभ्यासात रस वाढणार आहे. प्रेम जीवन गोड असणार आहे. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून पाठिंबा मिळणार आहे. जर तुमच्या कुटुंबात वाद राहणार असून तो शांततेने सोडवण्याचा प्रयत्न करा.

कुंभ (Aquarius Zodiac) 

दिवाळीच्या या आठवड्यात या लोकांना नवीन यश प्राप्त होणार आहे. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती किंवा नवीन जबाबदाऱ्या मिळणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही बनवलेले संबंध अत्यंत शुभ असणार आहे. खरं तर, तुम्ही बनवलेले संबंध भविष्यात फायदे असणार आहे. आठवड्याच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये काही ताण येणार आहे. म्हणून तुमचे मानसिक संतुलन राखा. तुमच्या जोडीदाराच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. थोडक्यात, हा आठवडा वाढ आणि प्रगतीचे आश्वासन देणारा असणार आहे. 

मीन  (Pisces Zodiac)  

या राशीच्या लोकांना या आठवड्यात अपूर्ण कामं पूर्ण करण्यात काही अडचणी येण्याची शक्यता आहे. मालमत्तेशी संबंधित कोणतेही निर्णय काळजीपूर्वक विचारात घ्यावे लागणार आहेत. कुटुंबातील सदस्यांशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. पण संवादामुळे परिस्थिती सुधारणार आहेत. कामात प्रगती आणि चांगली बातमी मिळणार आहेत. तुमच्या पालकांचे आशीर्वाद आणि पाठिंबा तुम्हाला यशाकडे घेऊन जाणार आहे. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

