Weekly Tarot Horoscope : संकटाचा काळ तर 'या' लोकांना आर्थिक लाभ; मार्चचा शेवटचा आठवडा कसा असणार?, पाहा टॅरो कार्ड साप्ताहिक राशीभविष्य

Weekly Tarot Horoscope Prediction 23 to 29 March 2026 in Marathi : मार्च महिन्याचा शेवटच्या आठवड्यात चैत्र नवरात्री आणि राम नवमीचा असणार आहे. असा हा आठवडा काहींसाठी संकटाचा तर काहींसाठी धनलाभाचा असणार आहे. हा आठवडा बाहेरील जग तुम्हाला धावपळ करण्यास आणि मोठे निर्णय घेण्यास भाग पाडणार आहे. तर अनेक राशींना अशा न बोललेल्या सत्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. ज्यांना ते आतापर्यंत टाळत होते. या साप्ताहिक टॅरो राशीभविष्यानुसार, मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी 23 ते 29 मार्चचा हा आठवडा कसा असेल जाणून घ्या टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझा यांच्याकडून
तुमच्यासाठी मार्च महिन्याचा शेवटचा आठवडा आत्मपरीक्षणाचा असणार आहे. तुम्ही केलेल्या गुंतवणुकीनुसार त्याला यश मिळतंय का त्याचा विचार करणार आहात. सोबतच हा प्रतीक्षेचा काळ तुम्हाला थोडा अस्वस्थ करणार आहे. विशेषतः जर तुम्ही लवकर परिणामांची अपेक्षा करत असाल तर दिवस जसजसा पुढे जाणार आहे, तसतशी तुम्हाला अचानक काहीतरी बदल घडवण्याची किंवा स्वतःला व्यक्त करण्याची तीव्र इच्छा होणार आहे.
आठवड्याच्या अखेरीस, तुमचा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलणार आहे. ज्या गोष्टींकडे तुम्ही आतापर्यंत दुर्लक्ष करत होता, त्या तुम्हाला पुन्हा महत्त्वाच्या वाटणार आहेत. भावनिकदृष्ट्या, तुम्ही अधीरता सोडून शांतता आणि स्वीकृतीकडे वाटचाल करणार आहात.
तुम्हाला या आठवड्यात थोडे आश्चर्यकारक गोष्टी घडणार आहेत. काही गोष्टी अचानक बदलणार आहेत. तुमच्या ठरलेल्या कामात अडथळा येणार आहे. या बदलांमुळे सुरुवातीला तुम्हाला थोडे अस्वस्थ वाटणार आहे. पण काळजी करू नका, तुम्ही लवकरच सर्व काही हाताळण्यात यशस्वी होणार आहे. जसजसे दिवस जातील, तसतशी तुमची चिंता दूर होणार आहे. तुम्हाला काहीतरी नवीन शिकण्याची उत्सुकता वाटणार आहे.
आठवड्याच्या मध्यापर्यंत, गोष्टी पुन्हा सामान्य जीनवाकडे वाटचाल करणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला विशेषतः इतरांकडून पाठिंबा मिळणार आहे. चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यात तुम्हाला यश मिळणार आहे. ज्या गोष्टी सुरुवातीला तुम्हाला त्रासदायक वाटणार आहे. त्या आता तुमच्या हिताच्याच आहेत हे तुमच्या लक्षात येणार आहे.
या आठवड्याची सुरुवात तुमच्यासाठी बरीच तीव्र राहणार आहे. तुम्ही तुमच्या जबाबदाऱ्या आणि कामात स्थिरता मिळवण्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहात. पण या धावपळीच्या वेळापत्रकात तुम्हाला थोडा थकवा जाणवणार आहे. ज्या मार्गावर तुम्ही इतकी मेहनत घेत आहात, तो खरोखरच योग्य आहे का, असा प्रश्न तुम्हाला अस्वस्थ करणार आहे. जसजसे दिवस जातील, तसतशी तुम्हाला एका नवीन आणि ताज्या सुरुवातीची संधी मिळणार आहे. तुमच्यावर ओझे बनलेल्या गोष्टी किंवा कामे मागे सोडल्यावरच खरी शांती तुम्हाला प्राप्त होणार आहे.
तुमच्यासाठी या आठवड्याची सुरुवात थोडी भावनिक किंवा अस्वस्थ करणारी असणार आहे. मनात असे काही विचार येणार आहेत जे तुम्हाला थोडे त्रासदायक वाटणार आहेत. हे विचार टाळण्यासाठी, तुम्ही स्वतःला कामात जास्त व्यस्त करणार आहात. तुमच्या उणिवा सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करा. पण कामाचा वापर तुमच्या भावनांपासून पळ काढण्याचे साधन म्हणून होणार आहे. आठवड्याच्या मध्यात जबाबदाऱ्यांच्या ओझ्यामुळे तुम्हाला जास्त थकवा जाणवणार आहे. या आठवड्यात कठोर परिश्रमांबरोबरच, तुमच्या हृदयाची काळजी घेणे महत्त्वाचे असणार आहे.
तुमच्यासाठी हा आठवडा नातेसंबंधांच्या बाबतीत थोडा संमिश्र राहणार आहे. तुम्हाला तुमच्या प्रियजनांसोबत प्रेम आणि आपुलकी जाणवणार आहे. पण काही तणावही निर्माण होण्याचे संकेत आहेत. किरकोळ गैरसमजांमुळे एकमेकांशी जुळवून घेण्यात अडचणी येणार आहेत. मतांच्या फरकामुळे मतभेद निर्माण होण्याचे संकेत आहेत.
अशा परिस्थितीत, वाद लांबवण्याऐवजी, एक पाऊल मागे घेणेच उत्तम राहणार आहे. लगेच प्रतिसाद देण्याऐवजी किंवा आपला मुद्दा सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा, एकांतात बसून शांतपणे विचार करणे अधिक चांगले राहणार आहे.
तुमच्यासाठी हा आठवडा म्हणजे जणू आपल्या हृदयाचे दरवाजे उघडण्यासारखा राहणार आहे. तुम्ही भावनांप्रती अधिक मोकळे होणार आहात. तुम्हाला काहीतरी नवीन अनुभवण्याची संधी या आठवड्यात मिळणार आहे. तसंच, तुम्हाला पुढे जाण्यापासून रोखणाऱ्या जुन्या भीती किंवा नियंत्रक सवयी सोडून द्या.जरी तुम्ही लोकांसमोर मन मोकळे करत असलात, तरी जिथे गरज असेल तिथे ठाम राहणेही तितकेच महत्त्वाचे राहणार आहे. भावनांना तुमच्या मर्यादांवर हावी होऊ देऊ नका.
या आठवड्याची सुरुवात तुमच्यासाठी थोडी गोंधळात टाकणारी असणार आहे. तुम्हाला मानसिकरित्या अडकल्यासारखे वाटणार आहे. जणू काही तुमच्याकडे मर्यादित पर्याय राहणार आहे. कधीकधी, आत्मशंका किंवा अतिविचार तुम्हाला कृती करण्यापासून रोखणार आहे. पण काळजी करू नका, हा फक्त एक तात्पुरता टप्पा आहे जो लवकरच नाहीसा होणार आहे.
जसजसे दिवस पुढे जातील, तसतसे तुमच्यामध्ये एक नवीन तेज आणि आत्मविश्वास निर्माण होणार आहे. तुम्ही तुमची क्षमता ओळखण्यात यशस्वी होणार आहात. तुमच्या जुन्या मर्यादा मागे सोडण्यातही तुम्हाला यश मिळणार आहे.
तुमच्यासाठी या आठवड्याची सुरुवात कौटुंबिक आणि आर्थिक स्थिरतेवर केंद्रित करणारी असणार आहे. तुमचे नातेसंबंध गोड आणि अधिक घट्ट होणारा हा आठवडा असणार आहे. आपल्या भावना व्यक्त केल्याने तुम्ही तुमच्या प्रियजनांच्या अधिक जवळ येणार आहात. तुमच्यात काही जुने मतभेद असतील, तर ते सोडवण्यासाठी आणि एकमेकांना समजून घेण्यासाठी हा आठवडा चांगला असणार आहे.हा आठवडा जसजसा पुढे जाणार आहे, तसतसे तुम्हाला मागे खेचणाऱ्या जुन्या कटुता आणि निराशांना तुम्ही सोडून देणार आहात.
या आठवड्याची सुरुवात तुमच्यासाठी थोडी आव्हानात्मक असणार आहे. तुम्हाला एखाद्या परिस्थितीत, सवयीत किंवा जुन्या पद्धतीत अडकल्यासारखे वाटणार आहे. जे तुमच्या प्रगतीमध्ये अडथळा आणणार आहे. या आठवड्यात तुमच्या मनात बदलाची वेळ आली आहे, अशी भावना वारंवार येणार आहे. जुनी बंधने तोडणे थोडे कठीण वाटणार आहे, तुमची आंतरिक जाणीव तुम्हाला योग्य दिशेने मार्गदर्शन करणारी असणार आहे. तुम्ही पुढे जाण्याचा दृढनिश्चय करताच, गोष्टी झपाट्याने बदलणार आहे. मनावरचा भार आणि जुन्या गुंतागुंतीची जागा ताजेपणा आणि स्वातंत्र्याच्या भावनेने घेतली जाणार आहे.
तुमच्यासाठी या आठवड्याची सुरुवात काळजीपूर्वक विचार आणि नियोजनाची असणार आहे. पुढे जाण्यासाठी तुम्ही तुमच्या बुद्धीचा आणि विवेकबुद्धीचा वापर करणार आहात. तुम्हाला यशाची छोटी चिन्हे दिसणार आहे. ज्यामुळे तुम्हाला मोठे समाधान आणि आनंद प्राप्त होणार आहे. तुमच्या यशाचा अनुभव घेण्याची हीच वेळ असणार आहे.
आठवडा जसजसा पुढे जाईल, तसतसे तुमच्या अनेक जबाबदाऱ्या सांभाळणे हे तुमचे सर्वात मोठे आव्हान राहणार आहे. तुमची स्थिरता तुम्ही तुमचा वेळ आणि ऊर्जा किती कार्यक्षमतेने व्यवस्थापित करता यावर अवलंबून असणार आहे.
तुमच्यासाठी आठवड्याची सुरुवात थोडी गोंधळात टाकणारी किंवा अस्पष्ट करणारी आहे. तुमच्यासमोर अनेक पर्याय उपलब्ध असणार आहे, तुम्हाला काही विशिष्ट परिस्थितीत निर्णय घेणे कठीण वाटणार आहे. खूप जास्त पर्याय उपलब्ध असणे विचलित करणारे ठरणार आहे. ज्यामुळे तुमच्या मनात थोडी अस्वस्थता असणार आहे. पण चांगली बातमी ही आहे की जसजसे दिवस जातील, तसतसे तुमच्या मनातील ढग दूर होण्यास मदत मिळणार आहे. तुम्ही पुन्हा नियंत्रण मिळवाल आणि पूर्ण आत्मविश्वासाने पुढे वाटचाल करणार आहेत.
तुमच्यासाठी या आठवड्याची सुरुवात नव्या आशेने आणि उत्साहाने भरलेली असणार आहे. पण, शंका किंवा अनिश्चिततेचे काही क्षण तुम्हाला त्रासदायक असणार आहे. तुम्हाला कधीकधी असे वाटणार आहे की, तुम्हाला तुमच्या प्रियजनांचा पाठिंबा मिळत नाहीये किंवा तुम्ही एकटे पडल्यासारखं वाटणार आहे. हळूहळू ही नकारात्मकता नाहीशी होणार आहे. शांतता आणि आश्वस्ततेची भावना परत येणार आहे. तुम्हाला जाणवेल की गोष्टी पुन्हा स्थिरावत आहेत आणि येणारे दिवस तुमच्यासाठी अधिक चांगले राहणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)