Weekly Tarot Horoscope : शुक्रादित्य राजयोग 'या' 5 राशीच्या लोकांसाठी वरदान; तर यांच्यासाठी असणार थोडा कठीण काळ!

Weekly Tarot Horoscope Prediction 24 to 30 November 2025 in Marathi : नोव्हेंबर महिन्यातील शेवटचा आठवडा अतिशय खास असणार आहे. या आठवड्यावर ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्रादित्य राजयोगाचा प्रभाव असणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्रादित्य राजयोग अतिशय शक्तिशाली मानला गेला असून त्यामुळे व्यक्तीला आदर, ऊर्जा आणि संपत्ती प्रदान करतो. त्यामुळे हा आठवडा मेष, वृषभ, कन्या, धनु, मकर आणि कुंभ राशीसाठी खूप अनुकूल ठरणार आहे. या आठवड्यात शुक्रादित्य राजयोगाचा कोणत्या राशींना फायदा ठरणार आहे तर कोणासाठी जरा कठीण असणार आहे, जाणून घ्या मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा कसा असेल टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझा यांच्याकडून
तुम्ही या आठवड्यात स्थलांतर करण्याचा विचार करणार आहात. मालमत्तेतून फायदा मिळणार आहे. पूर्वी तुटलेल्या नात्यांमुळे तुम्हाला मानसिक त्रास होईल. तुमच्या मुलांकडून तुम्हाला चांगली बातमी कानावर पडणार आहे. सध्या कोणताही शॉर्टकट घेऊ नका आणि सुरक्षित मार्गावर टिकून राहणे हिताचे ठरणार आहे.
नोव्हेंबरचा शेवटचा आठवडा तुमच्यासाठी फारसा चांगला नाही. म्हणून,तुम्ही मर्यादेत राहा आणि अतिरेकी क्रियाकलाप करु नका. सहकारी आणि मित्रांसोबत सौहार्दपूर्ण संबंध राखणे हिताचे ठरणार आहे. आरोग्याच्या दृष्टिकोनातूनही आठवडा चांगला नसेल. तुमची आर्थिक परिस्थिती थोडी कमकुवत राहणार आहे. पण तुम्ही ती मजबूत करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करा. तुमच्या आईच्या बाजूने कोणताही कार्यक्रम अडथळा ठरण्याची शक्यता आहे.
या लोकांनी त्यांच्या समस्या मित्रासोबत शेअर करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. या राशीखाली जन्मलेल्या विद्यार्थ्यांना यश सहज प्राप्त होणार आहे. तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येत अशांतता निर्माण झाल्यामुळे तुम्हाला आरोग्याच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. तुमच्या वैवाहिक जीवनाबाबत, तुमच्या नात्यात बरीच सुसंवाद असणार आहे. या आठवड्यात, तुम्हाला फायदा होण्याचे संकेत आहेत, म्हणून तुम्ही जोखीम घेण्याचा विचार करु नका. पण तुमच्या ध्येयांबद्दल गांभीर्याचा अभाव राहणार आहे.
या लोकांना विरुद्ध लिंगाच्या सहकाऱ्याकडे आकर्षित करणार येणार आहे. ते भूतकाळ विसरून वर्तमानात जगण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. कामाच्या ठिकाणी नवीन संधी तुम्हाला मोठे यश देणार आहे. पण, या आठवड्यात विद्यार्थी थोडे अस्वस्थ राहणार आहे. ते त्यांचे पूर्ण निधी त्यांच्या अभ्यासासाठी समर्पित करणार आहेत. प्रेमसंबंध काहीसे ताणलेले राहणार आहे. व्यवसायात नवीन योजना राबवल्या जाणार आहेत. अनियमिततेचा त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होताना दिसून येईल. कामात अडथळे येतील आणि काम नियोजनानुसार पुढे जाणार नाहीत त्यामुळे थोडं अस्वस्थ राहणार आहे. बोलण्यावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक राहणार आहे. कामाच्या ठिकाणी इच्छित पदोन्नती होणार असून बचतीत वाढ होणार आहे. तुमचा प्रभाव या आठवड्यात दिसणार आहे. तुमच्या अनुभवांचा तुम्हाला फायदा होणार आहे.
या लोकांना या आठवड्यात मागील प्रयत्नांचे फायदे मिळणार आहेत. कामाचा काळ समाधानकारक असणार आहे पण मैत्रीत काही अडचणी येणार आहेत. जर तुम्ही सहलीचे नियोजन करत असाल तर हा काळ चांगला राहणार आहे. प्रवास अनुकूल असणार आहे. एकंदरीत, हा काळ सकारात्मक राहणार असून त्याचा पुरेपूर फायदा घेणार आहेत. या काळात तुम्हाला फक्त तुमच्या स्वतःच्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करा. इतरांच्या समस्यांमध्ये अडकणे हानिकारक ठरण्याची शक्यता आहे.
या लोकांना काही महत्त्वाच्या आणि सकारात्मक बातम्या मिळणार आहेत. जर तुम्ही नवीन प्रकल्प सुरू करण्याचा विचार करत असाल तर हा काळ खूप शुभ असणार आहे. वैवाहिक किंवा प्रेमसंबंधांसाठी हा काळ मिश्रित असणार आहे. या राशीचे विद्यार्थी त्यांच्या वेळेचा प्रभावीपणे वापर करणार आहेत. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला काही प्रतिकूल परिस्थितींनाही सामोरे जावे लागणार आहे. पण, आठवड्याच्या मध्यापर्यंत परिस्थिती सुधारणार आहे. ज्यामुळे तुम्हाला सुटकेचा नि:श्वास सोडता येणार आहे.
या आठवड्यात त्यांच्या कामात विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. प्रवास करण्यापूर्वी तुमच्या आवडत्या देवतेचे स्मरण करा. सट्टा किंवा धोकादायक उपक्रम टाळा. कामात येणाऱ्या कोणत्याही अडचणी या आठवड्यात दूर होणार आहेत. अपेक्षेप्रमाणे निकाल लागणार आहेत. तुम्हाला नैराश्य वाटणार आहेत आणि नंतर काहीही महत्त्वाचे घडणार नाहीत. शुभचिंतकांकडून तुम्हाला टीका आणि विरोध दिसणार आहे.
या लोकांना या आठवड्यात त्यांच्या मुलांमध्ये अधिक रस असणार आहे. कायदेशीर बाबींमध्ये निष्काळजीपणा बाळगू नका. प्रयत्न आणि सहकार्यामुळे अनुकूल परिणाम मिळणार आहे. व्यावसायिकांना नवीन कामे सोपवण्यात येणार आहेत. वाहने आणि इतर सेवा सावधगिरीने वापरा. तुम्हाला तुमच्या मुलांकडून मदत मिळणार आहे. तुम्हाला कामे पूर्ण करण्यात विलंब होणार आहेत. ज्या गोष्टी तुम्ही बदलू शकत नाही त्याबद्दल धीर धरणे शहाणपणाचे राहणार आहे. तुम्हाला सरकार आणि प्रशासनाकडून अडचणी येणार आहेत. तुमच्या मुलांनाही काही अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहेत.
या लोकांसाठी हा आठवडा यशस्वी ठरणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला साहित्य आणि संगीतात अधिक रस असणार आहे. प्रलंबित कामे पूर्ण होण्यास थोडा वेळ लागणार आहे. इतरांसाठी तुमची उपलब्धता कायम राहणार आहे. या आठवड्यात, तुम्ही शेअर बाजारात तुमचे पैसे गुंतवू शकता. हा आठवडा तुमच्यासाठी फायदेशीर असणार असून चांगल्या संधी तुमच्या वाट पाहत आहेत. कामाच्या ठिकाणी लक्षणीय नफा किंवा नवीन संधी मिळणार आहे.
या लोकांचे उत्पन्न वाढणार आहे. शक्य तितके दिखावा टाळा. या आठवड्यात, तुम्हाला सर्जनशील क्षेत्रात विशेष लक्ष दिले जाणार आहेत. तुमच्या कामातील प्रगतीमुळे तुम्हाला खूप आराम आणि समाधान मिळणार आहे. तुमच्या आरोग्याची पूर्ण काळजी घ्या. घरातील वातावरण खूप आनंददायी असणार आहे.
या लोकांसाठी हा आठवडा सरासरीपेक्षा कमी असणार आहे. या आठवड्यात तुमचे काम यशस्वी मिळणार आहे. तुम्हाला थोडे निराश वाटणार आहे. तुम्हाला शुभचिंतकांकडून टीका आणि विरोधाचा सामना करावा लागणार आहे. जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन व्यावहारिक ठेवण्याचा प्रयत्न करा. तुम्हाला आरोग्य आणि संपत्तीचा फायदा होणार आहे. जवळजवळ प्रत्येक पातळीवर समायोजन आवश्यक राहणार आहे. तुम्हाला धीर धरावा लागणार आहे. गोष्टींच्या नैसर्गिक मार्गात अडथळा आणू नये. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या. शैक्षणिक स्पर्धांमध्ये यश मिळेल.
या लोकांसाठी हा आठवडा अत्यंत अनुकूल राहणार आहे. या आठवड्यात तुमच्या जोडीदारासोबत सुरू असलेले कोणतेही मतभेद दूर होणार आहेत. कामाच्या ठिकाणी आणि कुटुंबात तुटलेल्या गोष्टींची पुनर्रचना करण्यासाठी तुमची ऊर्जा केंद्रित करणार आहात. अविवाहितांना लग्नाच्या नवीन संधी मिळणार आहेत. या काळात विद्यार्थीही चांगले प्रदर्शन करणार आहेत.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)