Weekly Tarot Horoscope : गणरायाच्या आगमनाने 7 राशींची लोक होणार मालामाल; टॅरो कार्डनुसार कसा आहे हा आठवडा तुमच्यासाठी?

Weekly Tarot Horoscope Prediction 25 to 31 August 2025 in Marathi : हिंदू पंचांगानुसार भाद्रपद महिन्याला सुरुवात झाली आहे. भाद्रपद महिना म्हणजे गणपतीचं आगमन...ऑगस्ट महिन्याचा हा शेवटचा आठवडा अतिशय खास आहे. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार या आठवड्यात मंगळ सूर्यापासून दुसऱ्या घरात आणि बुध आणि शुक्र बाराव्या घरात संक्रमण करणार आहे. त्यामुळे शुभ असा उभयचर योग निर्माण होणार आहे. याचा परिणाम 12 राशीच्या लोकांवर होणार आहे. पण 7 राशींच्या लोकांसाठी तो अतिशय खास असणार आहे. टॅरो कार्डनुसार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा कसा असणार आहे, जाणून घ्या टॅरो कार्ड रीडर कविता ओझा यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
टॅरो कार्डनुसार, हा आठवडा मेष राशीसाठी लाभ आणि नवीन संधी घेऊन आला आहे. हा आठवडा तुमच्यासाठी यशाचे दरवाजे उघडणार आहे. कामाच्या ठिकाणी प्रगतीसोबत काही विशेष ऑफर तुम्हाला मिळणार आहे. प्रियजनांशी संपर्कात रहा, कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद आणि सहकार्याची भावना मजबूत राहणार आहे. तुम्हाला काही मोठा फायदा मिळणार आहे. प्रेम जीवनाच्या बाबतीतही आठवडा चांगला असणार आहे. त्यामुळे तुम्ही तुमच्या जोडीदाराशी मोकळेपणाने मनातील गोष्टी सांगणार आहात.
वृषभ (Taurus Zodiac)
या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा खूप आनंदाचा राहणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला असे काम करण्याची संधी मिळेल ज्यामध्ये तुम्हाला खूप रस असेल. तुम्ही कामात समाधानी राहणार आहात. या आठवड्यात तुमच्यामध्ये आत एक वेगळीच ऊर्जा जाणवणार आहे. यासोबतच नशीब तुमच्या आनंदाचे साधन देखील वाढवेल. तुम्हाला धार्मिक कार्यात सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला विरुद्ध लिंगाच्या व्यक्तीमुळे खूप ताण वाटणार आहे. या आठवड्यात कामाच्या ठिकाणी तुमच्या मेहनतीचे सकारात्मक परिणाम तुम्हाला मिळणार आहेत.
मिथुन (Gemini Zodiac)
मिथुन राशीच्या लोकांना आज त्यांच्या प्रयत्नांपेक्षा जास्त फायदा होणार आहे. तुम्हाला एखाद्या शुभ कार्यात सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. जर तुम्ही एखाद्या जुन्या कामात गुंतवणूक केली असेल तर तुम्हाला नफा मिळणार आहे. तुमचे कोणतेही प्रलंबित काम या आठवड्यात पूर्ण होणार आहे. तुम्हाला एखाद्या मित्राला किंवा नातेवाईकाला भेटण्याची संधी मिळणार आहे. तुमचे कोणतेही प्रलंबित काम या आठवड्यात पूर्ण होणार आहे. तुम्हाला एखाद्या मित्राला किंवा नातेवाईकाला भेटण्याची संधी प्राप्त होणार आहे. आरोग्याच्या बाबतीत तुम्हाला स्वतःची काळजी घेणे आवश्यक असणार आहे.
कर्क (Cancer Zodiac)
या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा मिश्रित राहणार आहे. तुम्हाला एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर काम करावे लागेल. तुमच्या नोकरीतही कामाचा ताण खूप असेल. अचानक काही काम झाल्यामुळे तुम्हाला ताण येऊ शकतो. पण, चांगली गोष्ट म्हणजे या आठवड्यात लक्ष्मी नारायण राजयोग तयार होत असल्याने, तुमच्या नशिबातून शुभ कार्ड मिळाल्याने तुम्हाला आर्थिक लाभ होणार आहे. आठवड्याच्या मध्यापासून वेळ हळूहळू अनुकूल होऊ लागेल.
सिंह (Leo Zodiac)
या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा खूप शुभ संधी घेऊन येणार आहे. तुम्हाला तांत्रिक ज्ञान आणि अनुभवातून नफा मिळविण्याच्या चांगल्या संधी मिळणार आहेत. तसेच, या आठवड्यात तुम्ही परंपरेला तोडून काही नवीन काम सुरू करणार आहात. तुमच्या प्रेम जीवनात सुसंवाद आणि प्रेम असेल. या आठवड्यात तुम्हाला धोकादायक काम करणे टाळण्याचा सल्ला दिला जातो. आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला अचानक आर्थिक लाभ होईल. आठवड्याच्या मध्यापासून वेळ हळूहळू अनुकूल होऊ लागेल. अशा परिस्थितीत तुम्हाला धीर धरण्याचा सल्ला दिला जातो.
कन्या (Virgo Zodiac)
या राशीच्या लोकांसाठी मिश्रित राहणार आहे. या काळात तुमचे आरोग्य थोडेसे वर-खाली राहील. आर्थिक दृष्टिकोनातून, या आठवड्यात तुमचे खर्च बरेच जास्त असतील. विद्यार्थी विचलित होणार आहे. त्यांना त्यांच्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. तुमच्या जोडीदाराशी प्रेम आणि सुसंवाद राखा, पण तुम्हाला त्यांच्या आरोग्याची चिंता असू शकते. म्हणून, आरोग्याबाबत निष्काळजी राहू नका.
तूळ (Libra Zodiac)
या राशीच्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी अनुकूल परिस्थिती राहील. पण, कामाच्या बाबतीत अधिक दबाव राहणार आहे. विरुद्ध लिंगाच्या सहकाऱ्यांशी वाद घालणे टाळा. व्यवसायाबद्दल बोलायचे झाले तर तुम्हाला चांगला व्यवहार मिळणार आहे. या राशीच्या लोक जे नोकरी बदलण्याचा विचार करत आहेत, त्यांचे प्रयत्न यशस्वी होतील. आरोग्य आणि आर्थिक बाबतीत सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जातो.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
या राशीच्या लोकांसाठी अचानक नफा मिळणार आहे. तुम्हाला नफा मिळविण्यासाठी प्रत्येक जोखीम पत्करायला आवडणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी, तुमच्या कमाईत अचानक वाढ होणार आहे. तसंच, आज तुम्हाला तुमचे अडकलेले पैसे परत मिळणार आहे. तुमचा जोडीदार कामात पूर्णपणे सहकार्य मिळणार आहे. त्यांच्या पाठिंब्याने तुम्ही या आठवड्यात काहीतरी मोठे साध्य करणार आहात.
धनु (Sagittarius Zodiac)
या राशीच्या लोकांसाठी कामाच्या बाबतीत खूप शुभ ठरणार आहे. आर्थिक बाबतीत सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. तुम्हाला सुखसोयीही या आठवड्यात मिळणार आहे. धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात तुमचा खर्च खूप जास्त होणार आहे. पण, या आठवड्यात तुम्हाला तुमच्या आईच्या बाजूच्या काही समस्येची चिंता राहणार आहे. तुमचे मन धार्मिक कामांमध्ये अधिक असेल.
मकर (Capricorn Zodiac)
या राशीच्या लोकांना या आठवड्यात त्यांच्या कामातून चांगले फायदे मिळणार आहे. तसंच, या आठवड्यात तुम्हाला अचानक फायदे मिळणार आहे. तुमच्या कार्यक्षमतेचा आणि बुद्धिमत्तेचा फायदा तुम्हाला मिळेल. जर तुम्ही अविवाहित असाल आणि तुमच्या लग्नाच्या चर्चा सुरू असतील तर प्रकरण पुढे जाऊ शकते. या आठवड्यात तुम्हाला धार्मिक कार्यात सहभागी होण्याची संधी मिळेल. तसेच, नोकरीची परिस्थिती सामान्य राहणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
या राशीच्या लोकांसाठी नवीन व्यवसाय योजना यशस्वी होणार आहे. आर्थिक लाभ मिळण्याची शक्यता देखील आहे. तुम्हाला फक्त असा सल्ला दिला जातो की आरोग्य आणि कामात काही अडथळे येऊ शकतात. योजना अपेक्षेप्रमाणे काम करणार नाहीत. म्हणून, तुम्हाला कामात संयम ठेवा. कौटुंबिक जीवनात, तुमच्या जोडीदाराशी समन्वय साधून काम करणे तुमच्यासाठी खूप चांगले राहणार आहे. तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांशी एखाद्या गोष्टीवरून मतभेद होण्याची शक्यता आहे.
मीन (Pisces Zodiac)
या राशीच्या लोकांना सध्या त्यांच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवावे लागेल. तुमच्यामुळे तुम्हाला नातेसंबंधांमध्ये प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करावा लागणार आहे. कामाच्या बाबतीत आठवडा खूप अनुकूल राहणार आहे. तुम्हाला नोकरीत प्रभाव आणि आदर मिळणार आहे. कमाई चांगली होणार आहे. तुम्ही बचत देखील करू शकाल. तुम्हाला सामाजिक पातळीवर खूप आदर मिळणार आहे. यासोबतच कामाच्या ठिकाणी तुमचा प्रभावही वाढेल. त्याच वेळी, या आठवड्यात तुम्हाला तुमच्या मागील अनुभवाचा फायदा मिळू शकेल. या आठवड्यात तुम्ही एखाद्या नातेवाईकाला भेटू शकता ज्याला तुम्ही खूप दिवसांपासून भेटू इच्छित होता.
