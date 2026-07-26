/Weekly Tarot Horoscope : थोड़ी खुशी थोड़ा गम, नवीन संधी पण आर्थिक संकट, टॅरो कार्डनुसार 12 राशीच्या लोकांसाठी कसा आहे हा आठवडा?

Weekly Tarot Horoscope Prediction 27 july to 2 August 2026 in Marathi : जुलै महिन्याचा शेवटचा आठवडा तुमच्यासाठी अनेक सकारात्मक बदल घेऊन आला आहे. या आठवड्याचा टॅरो कार्ड नातेसंबंध, करिअर, पैसा आणि वैयक्तिक जीवनाबद्दल अनेक महत्त्वाचे संकेत देत आहेत. मेष ते मीन राशींसाठी हा आठवडा कसा असेल जाणून घ्या टॅरो कार्ड रीडर कविता ओझाकडून
मेष (Aries Zodiac)
या आठवड्यात घटना वेगाने घडणार आहे. बऱ्याच काळापासून रखडलेल्या कामात, संभाषणात किंवा योजनांमध्ये अचानक गती मिळणार आहे. एक फोन कॉल, संदेश किंवा कोणाच्यातरी पुढाकारामुळे तुमच्या आठवड्याची दिशा बदलणार आहे. परिस्थिती पूर्वीपेक्षा अधिक गतिमान होणार आहे. आपल्या भावनांवर नियंत्रण ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. केवळ क्षणिक नाराजी निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही गोष्टीवर प्रतिक्रिया देणे टाळा. कोणतीही चिंता, आर्थिक दबाव किंवा मानसिक अस्वस्थता कमी होणार आहे. तुम्हाला महत्त्वपूर्ण वाटणाऱ्या समस्येचे समाधान तुमच्या अपेक्षेपेक्षा अधिक जवळ असणार आहे.
वृषभ (Taurus Zodiac)
हा आठवडा तुम्हाला थांबून विचार करण्यास भाग पाडणार आहे. घाईघाईने निर्णय घेण्याऐवजी, तुम्हाला परिस्थितीकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. जे आतापर्यंत अडकल्यासारखे वाटत होते, ते आता अधिक स्पष्ट होणार आहे. ही वेळ संयमाची आहे, घाई करण्याची नाही. स्थिरता आणि आत्मविश्वास वाढणार आहे. तुम्हाला तुमच्या घर, काम आणि आर्थिक बाबींवर अधिक नियंत्रण जाणवणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, एक नवीन संधी, नवीन कल्पना किंवा नवीन सुरुवात होणार आहे.
मिथुन (Gemini Zodiac)
या आठवड्याची सुरुवात ओळखी आणि संभाषणांनी होणार आहे. तुम्हाला मित्र, सहकारी किंवा कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळणार आहे. एखादी जुनी योजना पुन्हा चर्चेसाठी समोर येणार आहे. तुमच्या सभोवतालचे वातावरण पूर्वीपेक्षा अधिक सक्रिय असणार आहे. तुम्हाला एखाद्या निर्णयावर पुढे जाण्याची किंवा प्रलंबित असलेल्या समस्येवर स्पष्ट उत्तरे मिळणार आहे. संयम हा या आठवड्यातील सर्वात मोठा धडा ठरू शकतो.
कर्क (Cancer Zodiac)
हा आठवडा तुमचे लक्ष अशा एखाद्या विषयाकडे वेधून घेणार आहे. ज्याबद्दल तुम्हाला पूर्ण खात्री नाही. तुमच्या मनात अनेक प्रश्न रेंगाळणार आहे. एखाद्या व्यक्तीला किंवा परिस्थितीला खऱ्या अर्थाने समजून घेण्यासाठी वेळ लागण्याची शक्यता आहे. सुरुवातीला, तुम्ही केवळ अंदाजाच्या आधारावर मते बदलणार आहे. त्यामुळे कोणताही निष्कर्ष घाईने काढणे टाळणेच तुमच्यासाठी उत्तम असणार आहे. घर, कुटुंब किंवा वैयक्तिक जीवनाशी संबंधित एखादी सकारात्मक गोष्ट दिलासा देणार आहे. एखादी चांगली बातमी किंवा कौटुंबिक कार्यक्रम होण्याचीही शक्यता आहे.
सिंह (Leo Zodiac)
हा आठवडा तुम्हाला मान्यता आणि कौतुक प्राप्त करणारा असणार आहे. एखाद्या प्रकल्पावरील तुमच्या मेहनतीची दखल घेतली जाणार आहे. गेल्या काही वर्षांतील तुमच्या प्रयत्नांना हळूहळू फळ मिळणार आहे. तुमचा आत्मविश्वास वाढणार असून तुम्ही एखाद्या महत्त्वाच्या गोष्टीत यश मिळणार आहे. तुम्हाला लोकांपासून दूर राहण्याऐवजी त्यांच्याशी संपर्क साधण्याची गरज वाटणार आहे. एखादे महत्त्वाचे संभाषण किंवा बैठक फायदेशीर ठरणार आहे. एखाद्या नातेसंबंधात, भागीदारीत किंवा करारामध्ये सकारात्मक प्रगती दिसणार आहे.
कन्या (Virgo Zodiac)
हा आठवडा व्यस्त राहणार आहे. एकाच वेळी अनेक जबाबदाऱ्यांकडे तुमचे लक्ष देणे गरजेचे असणार आहे. तुम्ही भावनांऐवजी तर्क आणि समजुतीने गोष्टी हाताळण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तुमची स्पष्ट विचारसरणी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. कामाचा ताण किंवा जबाबदाऱ्यांचा भार थोडा जास्त वाटणार आहे. कामांना प्राधान्य देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस परिस्थितीत बदल तुम्हाला पाहिला मिळणार आहे. एखादे रखडलेले काम पुढे सरकू शकते किंवा एखादी नवीन संधी निर्माण होणार आहे. नशीबही थोडे तुमच्या बाजूने असणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
हा आठवडा तुम्हाला भावनिक पातळीवर काहीतरी नवीन शिकवणार आहे. एखादा संदेश, भेट किंवा संभाषण तुमच्या चेहऱ्यावर हास्य आणणार आहे. तुम्ही एखाद्या व्यक्ती किंवा परिस्थितीबद्दल पूर्वीपेक्षा अधिक मोकळ्या मनाने पुढे जाणार आहात. ज्या गोष्टीवर तुम्हाला नेहमी नियंत्रण ठेवायचे होते, त्याबद्दलचा तुमचा दृष्टिकोन बदणार आहे. जुन्या चिंता, हट्टीपणा किंवा अपेक्षा सोडून देण्याची संधी मिळणार आहे. या बदलामुळे दिलासा मिळणार आहे. काही चांगली बातमी, यश किंवा आनंदाचा स्रोत समोर येणार आहे. कौटुंबिक, प्रेम आणि वैयक्तिक जीवनात सकारात्मक ऊर्जा नांदणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
या आठवड्याची सुरुवात आत्मविश्वास आणि स्वावलंबनाच्या भावनेने होणार आहे. तुम्हाला तुमच्या कामाबद्दल, यशाबद्दल किंवा वैयक्तिक प्रगतीबद्दल समाधान मिळणार आहे. पण, एखादी इच्छा, सवय किंवा भावनिक ओढ तुमचे लक्ष वारंवार वेधणार आहे. तुम्ही एखाद्या विषयावर जास्त विचार करणार आहात. एखादा साक्षात्कार, माहिती किंवा संभाषणामुळे तुम्हाला नवीन दृष्टीकोन मिळणार आहे. तुम्हाला त्रास देणाऱ्या विषयावर स्पष्टता मिळणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
हा आठवडा तुमच्या आत्मविश्वासाची आणि संयमाची परीक्षा घेणार आहे. तुम्ही एखाद्या मोठ्या ध्येयाबद्दल किंवा योजनेबद्दल गंभीर असणार आहात. तुम्हाला लवकर परिणाम पाहण्याची इच्छा असणार आहे. पण परिस्थिती तुम्हाला दीर्घकालीन दृष्टिकोन ठेवण्यास सुचवणार आहे. आज तुम्ही केलेले प्रयत्न भविष्यात फळ देणार आहे. भविष्यातील नियोजनावर अधिक लक्ष केंद्रित करणार आहात. तुम्ही प्रवास, करिअर किंवा आर्थिक बाबींमध्ये नवीन शक्यतांचा विचार करणार आहात. आठवड्याच्या अखेरीस, तुम्हाला तुमच्या कामात स्थिरता आणि प्रगती जाणवणार आहे.
मकर (Capricorn Zodiac)
हा आठवडा तुमचे लक्ष एखाद्या अपूर्ण भावनिक समस्येकडे वेधणार आहे. एखादी जुनी घटना, घेतलेला निर्णय किंवा वैयक्तिक बाब तुम्हाला पुनर्विचार करण्यास भाग पडणार आहे. तुम्हाला असे वाटू शकते की काही गोष्टी काळाबरोबर मागे राहिल्या आहेत, पण त्या पूर्णपणे नाहीशा झालेल्या नाहीत. या आठवड्याची सुरुवात आत्मपरीक्षणाने होणार आहे. तुम्हाला एक महत्त्वाची जाणीव होणार आहे. किंवा एखादा महत्त्वाचा निर्णय घेणार आहात. तुम्हाला गोष्टी एका नव्या दृष्टिकोनातून पाहता येणार आहेत. पुढे जाण्याचा निर्णय तुम्ही घेणार आहात. आठवड्याच्या अखेरीस, एखादे संभाषण, संदेश किंवा भेटीमुळे तुमच्या मनाला शांती मिळणार आहे. नात्यांमध्ये अधिक कोमलता आणि समजूतदारपणा जाणवणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
हा आठवडा मानसिकदृष्ट्या खूप आरामदायी ठरणार आहे. तुम्हाला मागे खेचणाऱ्या एखाद्या गोष्टीमधून बाहेर पडण्याचा मार्ग तुम्हाला मिळणार आहे. तुमचा विचार पूर्वीपेक्षा अधिक स्पष्ट होणार आहे. तुम्ही एखाद्या समस्येकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची कला जमणार आहे. तुमचा आत्मविश्वास हळूहळू परत मिळणार आहे. एखादी योजना, स्वप्न किंवा ध्येय पुन्हा एकदा महत्त्वाचे वाटणार आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, एका प्रकल्पासाठी पाठिंबा मिळणार आहे. सांघिक कार्य, भागीदारी किंवा योग्य लोकांचा पाठिंबा तुम्हाला पुढे जाण्यास मदत करणार आहे.
मीन (Pisces Zodiac)
या आठवड्याची सुरुवात कुटुंब, आर्थिक बाबी किंवा भविष्यातील सुरक्षिततेशी संबंधित विचारांनी होणार आहे. तुम्ही तुमच्या जीवनातील स्थिरतेवर आणि दीर्घकालीन योजनांवर लक्ष केंद्रित करणार आहात. अनेक पर्याय किंवा शक्यता देखील समोर येणार आहे. ज्यामुळे कोणती दिशा सर्वोत्तम आहे हे ठरवणे कठीण होणार आहे. आठवड्याच्या मध्यात तुमचे मन वेगवेगळ्या विचारांमध्ये भरकटू शकते. प्रत्येक संधी आकर्षक वाटेल, त्यामुळे घाईचे निर्णय घेऊ नका. आठवड्याच्या अखेरीस, तुमची दिशा अधिक स्पष्ट होणार आहे. तुमच्या ध्येयावरील तुमचा आत्मविश्वास वाढणार आहे. तुम्ही आत्मविश्वासाने पुढे जाण्याचा निर्णय घेणार आहात.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)