Weekly Tarot Horoscope : ऑक्टोबरचा शेवटचा आठवडा 4 राशींसाठी सुवर्ण; भास्कर योग तुमच्यासाठी कसा असेल? पाहा साप्ताहिक टॅरोकार्ड भविष्य

Weekly Tarot Horoscope Prediction 27 October to 2 November 2025 in Marathi : ज्योतिषशास्त्रानुसार ऑक्टोबरचा शेवटचा आठवडा अतिशय शुभ असणार आहे. या आठवड्यात भास्कर योग हा शुभ संयोग जुळून आला आहे. हा योग प्रतिष्ठा, सन्मान, आदर आणि उत्पन्नाचे मानला जातो. असा हा योग मेष ते मीन कसा असणार आहे, जाणून घेऊयात टॅरोकार्ड रीडर कविता ओझा यांच्याकडून
या राशीसाठी हा आठवडा आक्रमकता आणि चिडचिडेपणाने भरलेला असणार आहे. तुम्हाला अस्वस्थ आणि असमाधानी वाटणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या प्रयत्नांचे तात्काळ परिणाम मिळणार आहे. या काळात अनावश्यक खर्च टाळणे अत्यंत महत्वाचे असणार आहे. तुम्हाला आर्थिकदृष्ट्या संतुलित वाटणार आहे. म्हणून, तुमच्या संभाषणात संयम ठेवणे गरजे असणरा आहे. या आठवड्यात थोडे व्यावहारिक होणे हिताचे ठरणार आहे. असे केल्याने तुम्हाला तुमच्या कारकिर्दीला एक नवीन दिशा मिळणार आहे.
या राशीसाठी हा आठवडा प्रगतीने भरलेला राहणार आहे. तुमच्या कृतींमध्ये विवेक आणि रणनीती दिसून येणार आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा खूपच मजबूत होणार आहे. नवीन फायदेशीर संधी निर्माण होणार आहे. शुक्रवार आणि शनिवार हे महत्त्वाकांक्षी योजना आखण्यासाठी आदर्श काळ असणार आहे. आज कामाचा ताण तुमच्या आरोग्यावर परिणाम करणारा असणार आहे.
या राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस आव्हानात्मक राहणार आहे. तुमच्या जोडीदाराशी मतभेद आणि गैरसमज वाढणार आहेत. छोट्या छोट्या गोष्टींमधून मोठे वाद निर्माण करणे टाळा. काही अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला स्वतःला पुन्हा उत्साहित राहावे लागणार आहे. संयम बाळगा, कारण हा काळ तुमच्या नात्याची परीक्षा घेऊ शकतो.
या राशीचे लोक थोडे आक्रमक असतात, ज्यामुळे त्यांच्या सभोवतालच्या लोकांना अस्वस्थता करणारे ठरणार आहे. वैवाहिक जीवन थोडे अस्थिर असणार आहे. पण प्रेमाच्या भावना संतुलन राहणार आहे. विद्यार्थ्यांना अधिक मेहनत करण्याची आवश्यकता असणार आहे. हा आठवडा तुमच्यासाठी नवीन संधी आणि आव्हाने दोन्ही घेऊन येणार आहे. तुमच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवा आणि घाईघाईने निर्णय घेऊ नका.
या राशीचे लोकांनी या आठवड्यात कामाच्या ठिकाणी टीमवर्क आणि सहकार्यावर लक्ष केंद्रित करा. सहकाऱ्यांशी सुसंवाद राखणे हिताचे ठरणार आहे. रविवारी तुम्हाला भावनिक निराशा येण्याची शक्यता आहे. सोमवारी, तुम्ही तुमच्या अनुभवांमधून शिकाल आणि ताकदीने पुढे जाणार आहात. नवीन समज आणि आत्मविश्वास तुमच्या करिअरचा मार्ग सोपा असणार आहे. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या आणि विश्रांती गरजेचे असणार आहे.
या राशीचे लोक या आठवड्यात काम आणि आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या योजना यशस्वी होणार आहे. पण अनावश्यक खर्च टाळणे महत्वाचे राहणार आहे. तुम्हाला कुटुंबाचा पाठिंबा प्राप्त होणार आहे. तुमचे वैवाहिक जीवन गोड राहणार आहे. तुमच्या जोडीदाराच्या भावनांचा आदर करा. यामुळे तुमचे नाते मजबूत होणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी काही आध्यात्मिक कार्यात सहभागी झाल्याने तुम्हाला मानसिक शांती मिळणार आहे.
या राशीचे लोक आज खूपच आकर्षक आणि प्रभावी व्यक्तिमत्वाचे राहणार आहे. प्रेमसंबंध मजबूत होणार असून व्यवसायाच्या संधी फायदेशीर होणार आहे. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढणार असून आठवड्याच्या मध्यात यशाचे नवीन दरवाजे उघडणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही विजयाच्या मार्गावर वाटचाल करणार आहात. फक्त तुमचा आत्मविश्वास कायम ठेवा.
या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा प्रगती आणि कठोर परिश्रमाचे संतुलन आणणारा आहे. नोकरी करणाऱ्यांना प्रगतीच्या संधी मिळणार आहेत. तुम्ही आता केलेले संबंध भविष्यात खूप फायदेशीर ठरणार आहेत. नवीन सौदे व्यावसायिकांसाठी फायदेशीर ठरेल. तुमच्या जोडीदाराच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे असणार आहे. या आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला काही चांगली बातमी मिळणार आहे.
या राशीच्या लोकांना काम करताना खूप सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. तुम्हाला आत्मसंयम बाळगण्याचा सल्ला देण्यात येतोय. घराच्या सुरक्षिततेबद्दल जागरूक रहा आणि कौटुंबिक वाद टाळा. प्रेमसंबंधांमध्ये घाईघाईने निर्णय घेऊ नका. कारण तुमच्या भावना गोंधळात टाकू शकतात. तुमची आर्थिक परिस्थिती समाधानकारक असणार आहे. लहान सहली शुभ परिणाम देणार आहे. या आठवड्याच्या शेवटी, तुम्हाला स्वतःवर काम करण्याची आवश्यकता असणार आहे.
या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा व्यावसायिक वाढ आणि कौटुंबिक आधार देणार आहे. नवीन व्यवसाय करार अंतिम होऊ शकतात. कायदेशीर बाबींमध्ये विशेष काळजी घ्यावी. नवीन भागीदारी फायदेशीर ठरणार आहे. आर्थिक योजनांची अंमलबजावणी शक्य आहे. वाहन चालवताना सावधगिरी बाळगा. तुम्हाला तुमच्या मुलांकडून आनंद आणि पाठिंबा मिळेल. आठवड्याच्या शेवटी नवीन संधी निर्माण होणार आहे.
या राशीसाठी वाढ आणि प्रतिष्ठा घेऊन हा आठवडा आला आहे. त्यांचे उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उघडणार आहेत. तुमच्या आईच्या आरोग्याची काळजी घ्या. दिखाऊपणा टाळा आणि व्यावहारिकता स्वीकारा. वरिष्ठ व्यक्तीला भेटणे फायदेशीर ठरणार आहे.
या राशीचे लोक त्यांच्या कामात खूप व्यस्त असणार आहे. नोकरी करणाऱ्यांसाठी पदोन्नती किंवा नवीन जबाबदाऱ्या घेऊन हा आठवडा आला आहे. राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांनाही हा काळ अनुकूल असणार आहे. कौटुंबिक जीवनात शांती राहणार आहे. तुमच्या जोडीदाराकडून तुम्हाला पाठिंबा मिळणार आहे. तुमचे आरोग्य थोडे कमकुवत असणार आहे, म्हणून पुरेशी विश्रांती घ्या.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)