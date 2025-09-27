Weekly Tarot Horoscope : ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात भास्कर योग! मेषसह 5 राशींचे लोक होणार मालामाल

Weekly Tarot Horoscope Prediction 29 september to 5 october 2025 in Marathi : ऑक्टोबरचा पहिला आठवडा हा अनेक राशीच्या लोकांसाठी अतिशय खास असणार आहे. या आठवड्यात बुध गोचरमुळे भास्कर योग तयार होत असून हा योग मेष राशीसोबत काही राशीच्या लोकांसाठी अतिशय भाग्यशाली ठरणार आहे. या राशींना आर्थिक लाभ आणि करिअरमध्ये प्रगतीसाठी सुवर्ण संधी मिळणार आहे. तसंच तुमचे कौटुंबिक जीवनही खूप आनंददायी असणार आहे. ऑक्टोबरचा पहिला आठवडा हा मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझा यांच्याकडून...
मेष (Aries Zodiac)
ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात या लोकांना चांगल्या आर्थिक संधी मिळणार आहेत. आज तुमच्या गुंतवणुकीतून तुम्हाला चांगले उत्पन्न मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला नवीन संधीदेखील मिळणार आहे. ज्यामुळे तुमचे करिअर पुढे जाणार आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा खूपच मजबूत होणार आहे. पैशाचा ओघ वाढता असणार आहे. प्रियजनांशी संपर्क वाढणार आहे. हा तुमच्यासाठी खूप शुभ काळ असणार आहे. हा आठवडा फायदेशीर ठरणार असून, तुम्ही प्रत्येक संधीचा फायदा नक्की घ्या.
वृषभ (Taurus Zodiac)
या राशीच्या लोकांना या आठवड्यात काही कामांमध्ये विलंब झाल्यामुळे थोडे निराश वाटण्याची शक्यता आहे. अशी काही परिस्थितीत येईल जी तुम्ही बदलू शकणार नाहीत. म्हणून, संयम आणि समजूतदारपणाने वागणे तुमच्यासाठी हिताचे ठरणार आहे. या आठवड्यात, तुमच्या परिस्थिती स्वीकारण्याचा प्रयत्न करणे फायदेशीर ठरेल. परिस्थिती स्वीकारणे हे शहाणपणाचे असणार आहे. घरी पाहुण्यांचे आगमन वातावरणात आनंद देणारे असेल, जरी मुलांशी संबंधित काही आव्हाने उद्भवण्याची शक्यता आहे.
मिथुन (Gemini Zodiac)
या राशीच्या लोकांना या आठवड्यात थोडासा उदासीन मनःस्थिती अनुभवता येणार आहे. तुम्हाला शुभचिंतकांकडून टीका आणि विरोधाचा सामना करावा लागणार आहे. म्हणून, तुम्हाला व्यावहारिक दृष्टिकोन बाळगण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. तुमचे आरोग्य सुधारताना दिसणार आहे. आर्थिक लाभाचे शुभ संकेत आहेत. तुम्ही आध्यात्मिक क्षेत्रात प्रगती करणार आहात. मित्रांकडून पाठिंबा या आठवड्यात मिळणार आहे.
कर्क (Cancer Zodiac)
या राशीच्या लोकांना त्यांच्या सर्जनशील कार्यात विशेषतः यश मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी समाधानकारक प्रगती पाहिला मिळेल. ज्यामुळे तुमचा आत्मविश्वास वाढणार आहे. तुम्ही तुमच्या कौटुंबिक आणि सामाजिक जीवनात लक्षणीयरीत्या आनंदी आणि अधिक उत्साही असणार आहात. मित्र आणि कुटुंबाशी तुमचा संवाद वाढणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात आणि वैवाहिक जीवनात प्रणय आणि जवळीक वाढणार आहे.
सिंह (Leo Zodiac)
या राशीच्या लोकांना या आठवड्यात संयम आणि समायोजनाला प्राधान्य देणे आवश्यक असणार आहे. कामात पदोन्नती किंवा लक्षणीय यश मिळणार आहे. पण, आर्थिक बाबतीत घाईघाईने निर्णय घेऊ नका. कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी अनुभवी आणि वरिष्ठ नेत्यांचा सल्ला घेणे फायदेशीर ठरणार आहे. तुमची बुद्धिमत्ता आणि चातुर्य परिस्थिती तुमच्या बाजूने असणार आहे. करिअरमध्ये प्रगती पाहिला मिळणार आहे. तुम्ही आत्मविश्वासाने आव्हानांवर मात करणार आहात.
कन्या (Virgo Zodiac)
या राशीच्या लोकांनी आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगावी. अनावश्यक खर्च आणि अवांछित प्रवास टाळणे हिताचे ठरणार आहे. पैशाचा सुज्ञपणे वापर करणे फायदेशीर ठरणार आहे. करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी शक्य होणार आहे. तुमच्या कठोर परिश्रमाचे नक्कीच फळ मिळणार आहे. अविवाहित व्यक्तींना लग्नाचे प्रस्ताव येणार आहे. या राशीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ अत्यंत शुभ ठरणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
या राशीच्या लोकांसाठी अनुकूल परिस्थिती येणार आहे. तुम्ही तुमच्या बुद्धिमत्तेने आणि विवेकबुद्धीने सर्व आव्हानांवर मात करण्यात यशस्वी होणार आहात. तुमच्या घरात बदल होणार आहेत. मालमत्तेशी संबंधित फायदेशीर संधी येणार आहे. पण, भूतकाळातील नातेसंबंधांमुळे तुम्हाला मानसिक ताण येण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला तुमच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे. तुमच्या मुलांकडून तुम्हाला चांगली बातमी कानावर पडणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा खूप मिश्रित राहणार आहे. परिस्थिती पूर्णपणे अनुकूल नसणार आहेत. म्हणून, कोणतेही मोठे धोके पत्करणे टाळा आणि मर्यादित कार्यक्षेत्रात काम करावे लागणार आहे. कामाच्या ठिकाणी सहकारी आणि मित्रांसोबत सौहार्दपूर्ण संबंध राखणे आवश्यक असणार आहे. तुम्हाला तुमच्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. निष्काळजीपणा हानिकारक ठरणार आहे. स्थलांतर किंवा प्रवास असणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
या राशीचे लोक मित्रांच्या सल्ल्याने समस्या सोडणार आहेत. त्यांची मदत खूप उपयुक्त ठरणार आहे. विद्यार्थ्यांचा आठवडा यशस्वी होणार आहे. त्यांच्या दैनंदिन दिनचर्येत अव्यवस्था निर्माण झाल्यामुळे आरोग्याच्या समस्या उद्भवण्याची शक्यता आहे. तुमच्या वैवाहिक जीवनात काही तणाव वाटणार आहे. म्हणून, संयम आणि संवादाने परिस्थिती व्यवस्थापित करणे हिताचे ठरणार आहे.
मकर (Capricorn Zodiac)
या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा कामाच्या ठिकाणी नवीन संधी घेऊन येणार आहे. तुम्हाला विरुद्ध लिंगाच्या सहकाऱ्याबद्दल वाढणारे आकर्षण वाटणार आहे. भूतकाळ मागे सोडून वर्तमानात जगणे तुमच्यासाठी खूप शुभ राहणार आहे. नोकरी बदलण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी हा काळ अनुकूल असणार आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण येऊ शकतात. त्यांच्या प्रेम जीवनातही तणाव असणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
या राशीच्या लोकांना या आठवड्यात त्यांच्या मागील प्रयत्नांचे फळ मिळणार आहे. कामावर तुमची कामगिरी चांगली असणार आहे. तुम्ही लोकांना प्रभावित करण्यात यशस्वी होणार आहात. प्रवास अनुकूल आणि फायदेशीर ठरणार आहे. पण, मैत्रीच्या क्षेत्रात काही समस्या उद्भवण्याची शक्यता आहे. आर्थिकदृष्ट्या, परिस्थिती समाधानकारक असणार आहे. हा तुमच्यासाठी खूप सकारात्मक काळ ठरणार आहे.
मीन (Pisces Zodiac)
या राशीसाठी हा आठवडा यश आणि सकारात्मक परिणाम घेऊन आला आहे. तुमची बुद्धिमत्ता आणि नशीब या आठवड्यात तुम्हाला पैसे कमविण्यास मदत करणार आहे. नवीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आणि त्यावर काम करण्यासाठी हा एक शुभ काळ असणार आहे. वैवाहिक जीवनात काही चढ-उतार येणार आहेत. विद्यार्थ्यांना हा आठवडा अत्यंत फायदेशीर वाटेल आणि सकारात्मक परिणाम देणारा असणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)