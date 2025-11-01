English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Weekly Tarot Horoscope : मालव्य राजयोग वृषभ राशीसह या लोकांसाठी समृद्धीचा; पाहा साप्ताहिक टॅरोकार्ड भविष्य

Weekly Tarot Horoscope Prediction 3 to 9 November 2025 in Marathi : नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मालव्य राजयोगाचा परिणाम असणार आहे. या प्रभाव 12 राशीच्या लोकांवर होणार आहे. मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा कसा असेल जाणून घ्या टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझा यांच्याकडून 

नेहा चौधरी | Updated: Nov 1, 2025, 06:40 PM IST
Weekly Tarot Horoscope Prediction 3 to 9 November 2025 in Marathi : नोव्हेंबरचा पहिला आठवड्यात मालव्य राजयोगाची निर्मिती असणार आहे. संपत्तीचा कारक स्वतःच्या राशीत, तूळ राशीत संचार करणार आहे. त्यातून मालव्य राजयोग तयार होणार आहे. अतिशय शुभ आणि भाग्यशाली असा या राजयोग वृषभ राशीसह 4 राशीच्या लोकांसाठी अतिशय भाग्यशाली ठरणार आहे. चला मग जाणून घेऊयात मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी नोव्हेंबर महिन्याचा पहिला आठवडा कसा असेल टॅरो कार्ड रीडर कविता ओझा यांच्याकडून 

मेष (Aries Zodiac)   

या लोकांसाठी हा आठवडा संघर्षाने भरलेला राहणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला मोठ्या संघर्षांचा सामना करावा लागणार आहे. तुमच्या जवळच्या व्यक्तीकडून तुमचा विश्वासघात होणार आहे. दीर्घकाळापासून सुरू असलेले प्रेमप्रकरण लग्नात बदण्याचे योग आहेत. आर्थिक परिस्थिती मजबूत राहणार आहे. तुमच्या पालकांसोबतचे तुमचे संबंध पूर्वीपेक्षा बरेच चांगले असणार आहे. या आठवड्याच्या मध्यात तुमच्यासाठी अधिक आराम आणि विलासिता प्राप्त होणार आहे. 

वृषभ (Taurus Zodiac) 

या राशीसाठी हा आठवडा नवीन खरेदीसाठी खूप अनुकूल राहणार आहे. या आठवड्यात तुमचे प्रियजनांशी असलेले संबंध दृढ होणार आहेत. तुमच्या शिक्षणातील सर्व अडथळे दूर होणार आहेत. तुम्ही जे काही प्रयत्न कराल त्याचे सकारात्मक परिणाम तुम्हाला या आठवड्यात मिळणार आहेत. तुमच्या कौटुंबिक जीवनातील शुभ घटना यशस्वी होणार आहेत. राजकीय जीवनात तुमची विश्वासार्हता प्रस्थापित होताना पाहिला मिळणार आहेत. मुले आणि वैवाहिक आनंद कमी होईल.

मिथुन (Gemini Zodiac)

या लोकांना या आठवड्यात त्यांच्या कौटुंबिक जीवनात काही चढ-उतार पाहिला मिळणार आहे. तुम्ही तुमच्या सभोवतालच्या लोकांसाठी उदार राहणार आहात. पती-पत्नीने एकत्र वेळ व्यतित करावा. आरोग्यासाठी हा काळ चांगला नसणार आहे. पण तुमच्या शारीरिक क्षमतांमध्ये वाढ होणार आहे. तुम्हाला खूप धावपळ करावी लागणार आहे. 

कर्क (Cancer Zodiac)  

या राशीच्या लोकांना या आठवड्यात अत्यंत सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. या आठवड्यात बाहेरचे अन्न टाळा. वैवाहिक जीवन आंबट आणि गोड यांचे मिश्रण असणार आहे. या आठवड्यात तुमची कमाई चांगली असणार आहे. तुम्ही अनावश्यक वादात देखील अडकण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला नवीन करिअरच्या संधी मिळणार आहे. तुमच्या स्वतःच्या लोकांमुळे मानसिक त्रास कायम राहणार आहे. 

सिंह (Leo Zodiac)

या राशीच्या लोकांनी घाईघाईने निर्णय घेणे या आठवड्यात टाळा. अन्यथा, तुमचे नुकसान होऊ शकतात. या आठवड्यात तुम्हाला अनेक संधी मिळणार आहेत. पण तुम्हाला विरोध देखील सहन करावा लागणार आहेत. अनोळखी लोकांशी संबंध जोडणे टाळा, कारण यामुळे अनावश्यक गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. वैयक्तिक नातेसंबंधांमध्ये जास्त वेळ घालवू नका. तुमची आर्थिक परिस्थिती शिगेला पोहोचण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे.

कन्या (Virgo Zodiac)    

या लोकांना या आठवड्यात खूप गोंधळाचा सामना करावा लागणार आहे. व्यावसायिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना त्यांच्या सहकाऱ्यांशी समन्वय साधण्याची आवश्यकता असणार आहे. आठवड्याच्या शेवटी एखादे काम पूर्ण न झाल्यामुळे तुम्हाला निराशा वाटणार आहे. या आठवड्यात, दीर्घ आणि फायदेशीर प्रवासाचे योग आहेत. तुमचे आरोग्य थोडेसे बिघडण्याची शक्यता आहे.

तूळ (Libra Zodiac)  

या राशीच्या लोकांसाठी, या आठवड्यात तुमचे लक्ष काम आणि आरोग्यावर असणार आहे. तुम्हाला लांब प्रवास करावा लागणार आहे. ज्याचा तुमच्या आरोग्यावर परिणाम होणार आहे. कुटुंबातील सदस्यांकडून मिळालेला पाठिंबा तुमच्या आयुष्यात आनंद आणणार आहे. तुमची आर्थिक गुंतवणूक आणि परदेश व्यवहार समृद्ध होणार आहे. तुम्ही तुमच्या सासरच्या लोकांशी चांगले संबंध ठेवले तरच तुम्हाला फायदा होणार आहे. तुमचे आरोग्य पूर्वीपेक्षा खूप चांगले असणार आहे. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)   

या राशीच्या लोकांना या आठवड्यात खूप पैसे खर्च करावा लागणार आहे. तुमच्या जोडीदाराच्या भावनांचा विचार करा. त्यांना असे वाटू देऊ नका की तुम्ही त्यांची कदर करत नाही किंवा त्यांच्याबद्दल विचार करत नाही. या राशीखाली जन्मलेले जे ग्लॅमर जगात गुंतलेले आहेत ते त्यांच्या करिअरमध्ये मोठे यश मिळवणार आहेत. तुमच्या नोकरी किंवा व्यवसायात वाढलेल्या कामाच्या तणावामुळे तुम्ही दबण्याची शक्यता आहे. 

धनु (Sagittarius Zodiac) 

या राशीच्या लोकांचा या आठवड्यात मोठा प्रभाव राहणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही एखादा महत्त्वाचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ही योग्य वेळ आहे. या आठवड्यात तुम्ही मोठ्या प्रमाणात काम करण्यात व्यस्त असणार आहात. तुमच्या स्वतःच्या क्षमतेने तुमची ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न करा. यश तुमच्या स्वतःच्या क्षमतेनेच मिळणार आहे. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून, मुलांकडून आणि तुमच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. 

मकर (Capricorn Zodiac)   

या राशीच्या लोकांनी हे समजून घेतले पाहिजे की त्यांच्या जोडीदारांना त्यांची खूप गरज असणार आहे. म्हणून, त्यांना शक्य तितका वेळ द्या. अनावश्यक संघर्ष टाळा. तुम्हाला व्यवसायात नफा आणि वाढीसाठी संधी प्राप्त होणार आहे. तुमचे प्रेम जीवन या दिवसात चांगले राहणार आहे. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून सर्व प्रकारचे सहकार्य मिळणार आहे. फक्त त्यांना वेळ द्या आणि बाहेर फिरायला जाण्याची योजना आखल्यास तुम्हाला फायदा होईल. 

कुंभ (Aquarius Zodiac) 

या आठवड्यात कुंभ राशीच्या लोकांचा विजय होणार आहे. नोकरी करणाऱ्यांसाठी प्रगतीचे नवीन मार्ग खुले होणार आहेत. तुम्ही सध्या करत असलेले काम आणि तुम्ही बनवत असलेले संबंध येत्या काळात तुम्हाला महत्त्वपूर्ण फायदे देणार आहेत. तुमच्या आजूबाजूचे लोक आज तुमच्या कामात महत्त्वपूर्ण मदत करणार आहेत. या आठवड्याच्या शेवटी सावधगिरी बाळगा. शक्य तितके स्वतःवर नियंत्रण ठेवा. 

मीन  (Pisces Zodiac)  

या लोकांना मालमत्तेच्या बाबतीत घेतलेले निर्णय हानिकारक ठरू शकतात. प्रवास करण्यापूर्वी घरी योग्य सुरक्षा सुनिश्चित करणे हिताचे ठरणार आहे. कौटुंबिक वाद होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या कौटुंबिक जीवनात भौतिक सुखसोयी वाढणार आहेत. तुमचे पालक तुमच्या कामावर आणि वागण्यावर खूश राहणार आहेत. कुठूनतरी चांगली बातमी मिळणार आहे. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

