  भविष्य
  Weekly Tarot Horoscope : जानेवारीचा हा आठवडा तुमच्यासाठी शुभ की अशुभ? या लोकांना मानसिक त्रासासह आर्थिक फटका

Weekly Tarot Horoscope : जानेवारीचा हा आठवडा तुमच्यासाठी शुभ की अशुभ? 'या' लोकांना मानसिक त्रासासह आर्थिक फटका

Weekly Tarot Horoscope Prediction 5 to 11 January 2026 in Marathi : जानेवारीच्या या आठवड्यात, सूर्य धनु राशीत तर धनु राशीचा स्वामी मिथुन सप्तम भावात असणार आहे. यातून ज्योतिषशास्त्रानुसार केंद्र योगाचे शुभ योग जुळून आला आहे. या योग सिंह राशीच्या लोकांसह 3 राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली ठरणार आहे.  चला मग टॅरो कार्ड गणनेनुसार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा कसा असेल जाणून घ्या टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझा यांच्याकडून 

नेहा चौधरी | Updated: Jan 5, 2026, 03:01 PM IST
Weekly Tarot Horoscope Prediction 5 to 11 January 2026 in Marathi : जानेवारी महिन्यातील या आठवड्यात ज्योतिषशास्त्रानुसार अतिशय शक्तिशाली असा केंद्र योग निर्माण झाला आहे. या परिणाम म्हणजे शारीरिकदृष्ट्या बळकटी आणि बुद्धिमत्तेद्वारे आर्थिक लाभ आणि नवीन संधीचा योग प्रदान करतो. या योगाचा 12 राशींवर कमी जास्त परिणाम करतो. पण सिंह राशीच्या लोकांसोबतच तूळ आणि वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी तो विशेष फलदायी ठरणार आहे. चला तर मग जाणून घ्या मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा कसा असेल टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझा यांच्याकडून 

मेष (Aries Zodiac)   

जानेवारीचा हा आठवडा या लोकांसाठी कौटुंबिक गुंतागुंतीने भरलेला राहणार आहे. यामुळे तुम्हाला थोडे अस्वस्थ वाटणार आहे. तुमचे खर्च तुमच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त राहणार आहे. या आठवड्यात तुमची आर्थिक परिस्थिती थोडी आव्हानात्मक असणार आहे. जुन्या मित्रांसोबत भेटीगाठीचे संकेत आहेत. आठवड्याच्या शेवटी सामाजिक संबंध वाढणे फायदेशीर सिद्ध होणार आहे. यामुळे चांगल्या उत्पन्नाच्या संधी निर्माण होणार आहेत. संयम आणि विवेक आवश्यक राहणार आहे.

वृषभ (Taurus Zodiac) 

या लोकांसाठी हा आठवडा आरोग्याच्या दृष्टीने प्रतिकूल राहणार असल्याचे संकेत आहेत. म्हणून, या लोकांनी या आठवड्यात अत्यंत सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. हा काळ तुमच्या संयमाची आणि सहनशक्तीची परीक्षा होणार असल्याने तुम्ही तयार रहा. कामाच्या योजना अपेक्षेप्रमाणे होताना दिसणार नाही त्यामुळे तुम्ही अस्वस्थ असणार आहात. पण संयम ठेवा, निराश होण्याची गरज नाही. नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना या आठवड्यात चांगल्या संधी मिळणार आहेत. या आठवड्यात आत्मविश्वास कायम ठेवा आणि प्रयत्न करत रहा, हेच तुमच्यासाठी हिताचे ठरणार आहे. 

मिथुन (Gemini Zodiac)

या लोकांसाठी हा आठवडा सौम्यता आणि शहाणपणाने भरलेला असणार आहे. इतरांकडून अनावश्यक गप्पाटप्पा किंवा टीकेकडे लक्ष देण्याऐवजी तुमच्या ध्येयांवर लक्ष केंद्रित करणे हिताचे ठरणार आहे. व्यवसायिकांसाठी हा आठवडा नवीन कामगिरीने भरलेला राहणार आहे. प्रेमसंबंध अधिक गोड असणार आहेत. प्रिय व्यक्तीकडून भेटवस्तू मिळणार आहेत. जर तुम्ही सहलीचे नियोजन करत असाल तर प्रवास करण्यापूर्वी तुमच्या देवतेचे स्मरण करणे हिताचे ठरणार आहे.

कर्क (Cancer Zodiac)  

तुमच्यासाठी हा आठवडा मानसिक तणावातून आराम देणारा असणार आहे. ज्यामुळे त्यांना अधिक संतुलित वाटणार आहे. व्यावसायिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना सहकाऱ्यांशी चांगले संबंध निर्माण करावे लागणार आहे, अन्यथा तुमच्या कामात अडथळा येईल. तर रविवारी वैयक्तिक आणि भावनिक क्षेत्रात काही निराशा जाणवणार आहे. संयम आणि समजूतदारपणाने परिस्थिती तुमच्या बाजूने वळणार आहे. 

सिंह (Leo Zodiac) 

कुटुंब आणि घराच्या दृष्टीने या लोकांसाठी हा आठवडा खूप सकारात्मक सिद्ध होणार आहे. तुमच्या सभोवतालचे बहुतेक लोक आनंदी असणार आहेत. तुमचे प्रेम व्यक्त करण्यात घाई करू नका, कारण तुम्ही जे प्रेम म्हणून पाहता ते केवळ आकर्षण असण्याची शक्यता आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती समाधानकारक राहणार असून ज्यामुळे मनःशांती प्राप्त होणार आहे. विवेकी निर्णय भविष्यात तुम्हाला फायदेशीर ठरणार आहे.

कन्या (Virgo Zodiac)    

या लोकांना या आठवड्यात सुखसोयींवर खर्च वाढणार आहे. पण, दूरच्या देशांतून किंवा परदेशातून चांगली बातमी मिळणार आहे. या आठवड्यात जुने वाद मिटणार असून तुम्हाला आजारांपासून आराम मिळणार आहे. वरिष्ठ आणि अनुभवी व्यक्तीच्या मदतीने, एखादे रखडलेले काम सोडवता येणार आहे. या आठवड्यात हळूहळू स्थिरता आणि समाधान मिळणार आहे.

तूळ (Libra Zodiac)  

तुमच्या या आठवड्यात नवीन योजना पूर्ण करणार आहात. या योजना येत्या काळात तुम्हाला महत्त्वपूर्ण फायदे देणार आहेत. तुमच्या प्रेम जीवनाबद्दल, येत्या काळात तुम्हाला सकारात्मक परिणाम दिसणार आहेत. आठवडा मनोरंजनाने भरलेला राहणार असून तुम्ही मजेदार आणि खेळकर क्रियाकलापांमध्ये व्यस्त राहणार आहे. कामाचा काळ अनुकूल आणि समाधानकारक राहणार आहे.

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)   

या लोकांना या आठवड्यात कामाच्या वर्तनात सुधारणा झाल्यामुळे प्रगतीच्या नवीन संधी मिळणार आहेत. स्पर्धात्मक परीक्षा किंवा स्पर्धांमध्ये यश तुम्हाला या आठवड्यात मिळणार आहे. साहित्य आणि संगीतात रस तुम्हाला मानसिक आनंद आणि नफा दोन्ही देणार आहे. जर तुम्ही नवीन मालमत्ता खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर तुम्ही या आठवड्यात सुरुवात करणार आहात. प्रलंबित कामे पूर्ण होण्यास थोडा वेळ लागणार आहे. म्हणून, तुम्हाला धीर धरण्याचा आणि नेहमी इतरांसाठी उपलब्ध राहण्याची सवय बदलणे हिताचे ठरणार आहे.

धनु (Sagittarius Zodiac) 

हा आठवडा तुमच्यासाठी फारसा अनुकूल नसणार आहे. तुम्हाला स्वतःला मर्यादित ठेवा. शिवाय अनावश्यक जोखीम टाळणे हिताचे ठरणार आहे. सहकारी आणि मित्रांसोबत सौहार्दपूर्ण संबंध राखा. या आठवड्यात तुमच्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. तुमच्या शरीरात बदल किंवा अस्वस्थतेची चिन्हे दिसणार असून सावधगिरी बाळगा. 

मकर (Capricorn Zodiac)   

या लोकांना या आठवड्यात त्यांच्या बजेटची विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. तुमचे खर्च जास्त राहणार आहे, ज्यामुळे असंतोष आणि अस्वस्थता निर्माण होणार आहे. आक्रमकता वाढणार असून, ज्यावर नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे. वैवाहिक जीवनात काही मिश्र अनुभव येणार आहेत. विद्यार्थ्यांना अपेक्षेपेक्षा जास्त मेहनत करावी लागणार आहे. या आठवड्यात तुम्हाला संयम आणि संतुलन राखावे लागणार आहे. 

कुंभ (Aquarius Zodiac) 

तुम्हाला या आठवड्यात विशेष संयम आणि शिष्टाचार पाळावे लागणार आहे. व्यवसायात काम करणाऱ्यांना सहकाऱ्यांशी सुसंवाद प्रस्थापित करणे हिताचे ठरणार आहे अन्यथा नुकसान होण्याची शक्यता आहे. या आठवड्यात, तुम्हाला तुमच्या समजुती आणि अनुभवातून अंतर्दृष्टी प्राप्त होणार आहे. संतुलन राखणे फायदेशीर ठरणार आहे.

मीन  (Pisces Zodiac)  

तुमच्यासाठी हा आठवडा सामान्य राहणार आहे. या आठवड्यात तुमचे लक्ष प्रामुख्याने करिअर आणि आरोग्यावर राहणार आहे. कुटुंबातील सदस्यांकडून मिळालेला पाठिंबा तुमच्या आयुष्यात आनंद आणणार आहे. या आठवड्यात अनावश्यक आर्थिक खर्च टाळा. तुमच्या जोडीदाराच्या भावनांचा आदर करा आणि त्यांना असे वाटू देऊ नका की तुम्हाला त्यांची पर्वा नाही. समजूतदारपणा आणि प्रेम तुमचे नाते मजबूत करणार आहे. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

