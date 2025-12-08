English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Weekly Tarot Horoscope : डिसेंबरचा दुसरा आठवडा कोणासाठी शुभ तर कोणासाठी अशुभ? टॅरो कार्डनुसार या लोकांनी राहावं सतर्क

Weekly Tarot Horoscope Prediction 8 to 14 December 2025 in Marathi : डिसेंबरमधील दुसरा आठवड्यात, बुधादित्य राजयोग निर्माण होणार आहे. हा योग अत्यंत प्रभावशाली असणार 12 राशीच्या लोकांवर प्रभाव टाकणार आहे.  हा राजयोग मेष, वृषभ, तूळ आणि मीन राशींना विशेष लाभ, आर्थिक लाभ आणि नवीन करिअरच्या संधी देणार आहे. चला मग टॅरो कार्ड गणनेनुसार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा कसा असेल जाणून घ्या टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझा यांच्याकडून   

नेहा चौधरी | Updated: Dec 8, 2025, 09:07 AM IST
Weekly Tarot Horoscope : डिसेंबरचा दुसरा आठवडा कोणासाठी शुभ तर कोणासाठी अशुभ? टॅरो कार्डनुसार या लोकांनी राहावं सतर्क

Weekly Tarot Horoscope Prediction 8 to 14 December 2025 in Marathi : डिसेंबरच्या दुसरा आठवडा मार्गशीर्षचा महिन्यात बुधादित्य राजयोग तयार होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रात बुधादित्य राजयोग अत्यंत शक्तिशाली मानला गेला आहे. या राजयोगाच्या प्रभावाखाली व्यक्तीला ज्ञान, आदर आणि करिअरमध्ये यश सहज प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे तणावातूनही आराम मिळणार आहे. टॅरो कार्ड गणनेवरूनेनुसार या डिसेंबरच्या आठवड्यातील बुधादित्य राजयोग मेष, वृषभ, तूळ आणि मीन राशींना विशेषतः फायदेशीर सिद्ध होणार आहे. या राशींना लक्षणीय यश, आर्थिक लाभ आणि कामाशी संबंधित अनेक नवीन संधी मिळणार आहे. जाणून घ्या मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा कसा असेल टॅरो कार्ड रिडर कविता ओझा यांच्याकडून 

Add Zee News as a Preferred Source

मेष (Aries Zodiac)   

या आठवड्यात प्रतिष्ठा मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करा. तुमच्या भावना तीव्र राहणार आहे. आठवड्याच्या मध्यात रोमँटिक आणि प्रेमळ क्षण तुमच्या हृदयात आनंद निर्माण करणार आहे. पण, या आठवड्यात, तुम्ही तुमच्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेबद्दल आणि जबाबदाऱ्यांबद्दल चिंतित असणार आहात. तुमच्या कामाच्या ठिकाणी तुमचे विरोधक आणि शत्रू कमकुवत राहणार आहेत. या आठवड्यात, तुम्हाला मोठ्या प्रकल्पांमध्ये काही विलंब लागणार आहे. याव्यतिरिक्त, यशाच्या अभावामुळे तुम्हाला काही मानसिक ताण येणार आहे. 

वृषभ (Taurus Zodiac) 

डिसेंबरचा दुसरा आठवडा वृषभ राशीसाठी चांगला राहणार आहे. तुमचे आरोग्य सुधारणार असून तुम्हाला लक्षणीय आर्थिक लाभ देखील मिळणार आहे. पण, तुमची कामे अपेक्षेइतकी जलद होणार नाहीत, ज्यामुळे काही निराशा वाटणार आहे. लक्षात ठेवा की ज्या परिस्थिती तुम्ही बदलू शकत नाही त्यांच्याशी तडजोड करणे आणि पुढे जाणे चांगले होणार आहे. धीर धरा आणि परिस्थिती तुमच्या बाजूने करा.

मिथुन (Gemini Zodiac)

या आठवड्यात गंभीर विषयांवर चर्चा करणे टाळा, कारण लहानसहान गोष्टींमुळेही वाद होऊ शकतात. आठवड्याची सुरुवात कामाच्या ठिकाणी आव्हानात्मक राहणार आहे. प्रतिकूल परिस्थितीमुळे तुम्हाला मानसिक ताण येणार आहे. आठवड्याच्या मध्यात ग्रहांची स्थिती सुधारणार आहे. ज्यामुळे दीर्घकाळापासून रखडलेल्या गोष्टी पुन्हा जिवंत होणार आहे, ज्यामुळे तुम्हाला आराम आणि आत्मविश्वास मिळणार आहे.

कर्क (Cancer Zodiac)  

तुमच्यासाठी आठवडा काहीसा कमकुवत असणार आहे, कारण बरेच लोक तुमची टीका करू शकतात. म्हणून, तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करा. एखादा करार करताना किंवा महत्त्वाचा निर्णय घेताना संयम सोडू नका. चुकीची गणना तुमचे नुकसान करेल. 

सिंह (Leo Zodiac) 

या आठवड्यात काही मतभेद होऊ शकतात. यामुळे नातेसंबंधांमध्ये गोंधळ आणि गैरसमज निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यामुळे तुमचा राग किंवा चिडचिड वाढणार आहे. इतरांच्या समस्या दफन करण्यापेक्षा स्वतःच्या प्राधान्यांवर लक्ष केंद्रित करणे चांगले ठरणार आहे. इतरांच्या कामात जास्त हस्तक्षेप केल्याने नुकसान होऊ शकतं.

कन्या (Virgo Zodiac)    

या आठवड्यात अनपेक्षित संधी या लोकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. या आठवड्यात तुम्ही एक मोठा धोका पत्करू शकता. सर्व परिस्थिती तुम्हाला पूर्णपणे साथ देणार आहे. पण, तुम्ही तुमच्या ध्येयांबद्दल तितके गंभीर नसणार आहात. तुमचे ध्येय गाठण्यात अपयश येणार आहे. तुमच्या जोडीदाराकडून तुम्हाला पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. कौटुंबिक वातावरण सुसंवादी असणार आहे.

तूळ (Libra Zodiac)  

तुमच्या सर्जनशील कार्यासाठी विशेष मान्यता प्राप्त होणार आहे. कामात प्रगती होणार असून तुम्हाला मानसिकदृष्ट्या थोडे हलके वाटणार आहे. कुटुंब आणि मित्रांसोबत वेळ घालवल्याने तुम्हाला नवीन ऊर्जा आणि उत्साह मिळणार आहे. तुम्हाला एक नवीन आत्मविश्वास अनुभवायला मिळणार आहे. तुम्ही तुमचे काम सुरू करण्याच्या तुमच्या योजनांवर पुनर्विचार देखील करणार आहात.

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)   

या आठवड्यात स्वभाविक आणि निराशावादी मूड अनुभवता येणार आहे. या आठवड्यात अनावश्यक खर्चांवर थोडा संयम बाळगा. तुमच्या जोडीदारासोबत किंवा कामाच्या जोडीदारासोबत काही गैरसमज होण्याची शक्यता आहे. म्हणून, तुमच्या संभाषणात थोडा संयम ठेवा. तुम्हाला जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन व्यावहारिक राहण्याची गरज आहे.

धनु (Sagittarius Zodiac) 

या आठवड्यात विरुद्ध लिंगाच्या सहकाऱ्याकडे आकर्षित होणार आहात. यामुळे मनाला आनंद आणि सौम्य उत्साह मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला नवीन संधी मिळणार आहे. तुमच्या आरोग्याबाबत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक राहणार आहे. थकवा, डोकेदुखी किंवा किरकोळ आजार तुम्हाला त्रास देणार आहे. या आठवड्यात आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगा.

मकर (Capricorn Zodiac)   

तुमच्यासाठी हा आठवडा चांगला सिद्ध होणार आहे. तुमचे व्यक्तिमत्व थोडेसे दबलेले वाटणार आहे. तुम्हाला जनसंपर्क आणि नेटवर्किंगकडे विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. आज तुम्हाला काही गुंतागुंतीच्या परिस्थितींना सामोरे जावे लागणार आहे. म्हणून, शॉर्टकटचा अवलंब करण्याऐवजी सुरक्षित मार्ग निवडा. धीर धरा; परिस्थिती हळूहळू सुधारणार आहे.

कुंभ (Aquarius Zodiac) 

हा आठवडा तुम्हाला आर्थिक बळ देणार आहे. तुम्ही एखाद्या नातेवाईकाच्या किंवा स्वतःच्या आरोग्याबद्दल खूप चिंतित असणार आहे. राजकारण किंवा सामाजिक कार्यात गुंतलेल्यांसाठी हा अनुकूल काळ राहणार आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासात अधिक मेहनत करावी लागणार आहे. तुमच्या कठोर परिश्रमावर विश्वास ठेवा, तरच तुम्हाला अपेक्षित निकाल प्राप्त होईल.

मीन  (Pisces Zodiac)  

हा आठवडा तुमच्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. एक महत्त्वाची संधी तुमच्या दारावर येणार आहे. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी इच्छित फायदे आणि नवीन संधी मिळणार आहे. प्रियजन आणि कुटुंबाशी तुमचे संबंध मजबूत करण्यासाठी काम करा. तुम्ही कुटुंबातील सर्व सदस्यांना पूर्ण पाठिंबा द्याल, ज्यामुळे तुम्हाला मानसिक शांती मिळणार आहे.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती टॅरो कार्डवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
horoscopeweekly horoscopeWeekly Horoscope Predictionweekly horoscope in marathiWeekly Horoscope 8 to 14 december 2025

इतर बातम्या

अमेरिकेच्या धर्तीवर होणार नवी मुंबईचा कायापालट; भारताच्या इ...

मुंबई बातम्या