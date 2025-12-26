जन्मपत्रिकेतील नकारात्मक मंगळाची चिन्हे कोणती? ओळखताच करा 'हा' उपाय; पदारात पडेल पुण्यच पुण्य

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Nakaratmak Magal Var Upay: ज्या व्यक्तीच्या कुंडलीत कमकुवत मंगळ असतो त्यांना जीवनात अनेक अडचणी येतात. म्हणूनच ज्योतिषी शिफारस करतात की मंगळ सुधारण्यासाठी शक्यतो लवकरात लवकर उपाय करावेत. जर तुमचाही मंगळ कमकुवत असेत तर हा उपाय नक्की करा. 

Updated: Dec 26, 2025, 12:21 PM IST
Jyotishshastra: ज्योतिषशास्त्रात नऊ ग्रहांचे वर्णन केले आहे. मंगळ हा एक अतिशय शक्तिशाली ग्रह मानला जातो.  तसेच त्याला ग्रहांचा सेनापती मानले जाते. मंगळ हा अग्नि तत्वाचा ग्रह असून तो मंगळ हा जमीन, इमारती, धैर्य, शौर्य, ऊर्जा इत्यादींचा कारक असल्याचे म्हटले जाते. ज्या व्यक्तीच्या कुंडलीत मंगळ कमकुवत आहे त्याला जीवनात अनेक अडचणी येऊ शकतात. 

म्हणूनच ज्योतिषी म्हणतात की मंगळ ग्रह दुरुस्त करण्यासाठी शक्य तितक्या लवकर उपाययोजना कराव्यात. सर्वांनाच ज्योतिष समजत नाही, म्हणून एखाद्या व्यक्तीचा मंगळ कमकुवत आहे की अशुभ आहे हे ओळखण्याचे काही मार्ग येथे आहेत.

वाईट मंगळाची चिन्हे
मंगळ ग्रह व्यक्तीला ऊर्जा, धैर्य आणि आत्मविश्वासाने भरतो. कमकुवत किंवा पीडित मंगळ असलेल्यांमध्ये अनेकदा आत्मविश्वासाचा अभाव असतो. कमकुवत मंगळ असलेल्यांना रक्ताशी संबंधित आजार किंवा विकारांचा सामना करावा लागतो. त्यांना मालमत्तेशी संबंधित वादांना तोंड द्यावे लागते. अशा व्यक्तींना शत्रू देखील त्रास देतात. शिवाय, कमकुवत मंगळ असलेल्यांना पराभवाचा सामना करावा लागू शकतो.

ही लक्षणे अत्यंत महत्त्वाची
जेव्हा मंगळ कमकुवत किंवा अशुभ असतो तेव्हा व्यक्तीला थकवा आणि कमकुवतपणा जाणवतो. अनावश्यक राग येतो. वारंवार दुखापती होतात. अपघात होतात. घरात आणि बाहेर भांडणे होणे सामान्य आहे. या व्यक्तींना अनेकदा रक्तातील साखर आणि डोळ्यांच्या समस्या असतात. कठोर परिश्रम अनेकदा फळ देतात. कमकुवत मंगळ बॉस आणि सहकाऱ्यांशी संबंधांमध्ये अडथळा आणतो.

मंगळ ग्रहाला बळकटी देण्यासाठी उपाय
मंगळ ग्रह कमकुवत असलेल्या व्यक्तीने दररोज हनुमान चालीसा वाचावी. मंगळाला बळकटी देण्याचा हा एक सोपा मार्ग आहे. मंगळवारी हनुमान मंदिरात जाऊन बजरंगबलीची पूजा करा. त्याच्यासमोर तुपाचा दिवा लावा. केळी दान करा. मंगळवारी "ओम कृम कृम सह भौमय नम:" हा मंत्र किमान 108 वेळा जप करा. जर मंगळ ग्रह कमकुवत असेल तर त्या व्यक्तीने मांस किंवा तामसिक पदार्थ टाळावेत. या लोकांनी किमान 21 मंगळवार उपवास करावा.

(Disclaimer -  वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही.)

