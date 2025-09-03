English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'पिरीयड्स हा अपराध...' गणेशोत्सवादरम्यान मासिक पाळी आल्यावर महिलांनी बाप्पाचं दर्शन घ्यावं का? प्रेमानंद महाराज सांगतात

Period during Ganeshotsav : सहसा महिला मासिक पाळीच्या काळात पूजा करत नाहीत, परंतु कधी कधी गणेशोत्सवाच्या काळात पिरियड्स आले तर बाप्पाच्या दर्शनापासून वंचित राहावे लागते. प्रेमानंद महाराजांनी यावर काय सल्ला दिला आहे ते जाणून घ्या.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 3, 2025, 09:47 PM IST
Premanand Maharaj on Womens Monthly Periods

हिंदू धर्मात, मासिक पाळीच्या काळात पूजा आणि धार्मिक विधींमध्ये सहभागी होण्यास मनाई आहे. सहसा महिला मासिक पाळीच्या वेळी पूजा करत नाहीत, परंतु कधीकधी तीर्थयात्रेदरम्यान मासिक पाळी आली किंवा गणेशोत्सवाच्या काळात पिरीयड्स आले तर बाप्पाच्या दर्शनापासून वंचित राहतात. अलिकडेच एका महिलेने वृंदावनच्या प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराजांसमोर हा प्रश्न मांडला. Bhajanmarg_official ने इन्स्टाग्रामवर हा संवाद शेअर केला आहे. प्रेमानंद महाराजांनी या प्रश्नावर काय म्हणाले?

प्रश्न काय होता? भक्त समागम दरम्यान, एका महिलेने प्रेमानंद महाराजांना विचारले, 'धर्मीय तीर्थयात्रेला येणाऱ्या अनेक महिलांना मासिक पाळी येते. अशा परिस्थितीत, महिला इतक्या अडचणीने तीर्थयात्रेवर पोहोचल्यानंतर काय करावे हे ठरवू शकत नाहीत. भारतात, बहुतेक महिलांच्या मनात मासिक पाळीच्या वेळी पूजा किंवा दर्शन करण्याबद्दल अशा शंका असतात.

अशीच परिस्थिती गणेशोत्सवादरम्यान होतं. अनेकदा महिलांना धावपळीमुळे किंवा त्याच दरम्यान मासिक पाळी येते. अशावेळी वर्षभर ज्या बाप्पाची वाट पाहिली जाते त्याच्याच दर्शनापासून दूर राहायचं का? असा प्रश्न देखील अनेक महिलांना पडला. अशावेळी प्रेमानंद महाराजांनी दिलेलं उत्तर या परिस्थितीसाठी देखील लागू पडतं.  प्रेमानंद महाराजांनी काय सल्ला दिला?

या प्रश्नावर प्रेमानंदजी म्हणाले, तीर्थयात्रेची संधी सोडू नये. मासिक पाळी ही महिलांमध्ये एक शारीरिक प्रक्रिया आहे आणि ती सर्व माता आणि बहिणींच्या शरीरात नैसर्गिकरित्या येते. तीर्थयात्रेला जाणे सोपे नाही. लोक पैसे खर्च करून आणि शारीरिक त्रास सहन करून तीर्थयात्रेला पोहोचतात. अशा परिस्थितीत दर्शनाचे फायदे चुकवू नयेत.

प्रेमानंद महाराजांच्या मते काय करावे

प्रेमानंद महाराजांनी सांगितले की, अशा परिस्थितीत प्रसादी चंदन लावल्यानंतर स्नान करून भगवान चंदन लावावे. दर्शन दूरवरून करावे आणि कोणत्याही प्रकारची सेवा किंवा साहित्य अर्पण करू नये आणि त्याला स्पर्शही करू नये.

मासिक पाळी निंदनीय ...

प्रेमानंद महाराजांनी सांगितले की, महिलांना दरमहा येणारा मासिक पाळी निंदनीय नाही, तर ती एक आदरणीय गोष्ट आहे. त्यांनी सांगितले की, देवराज इंद्राने ब्राह्मणाच्या हत्येची जबाबदारी महिलांनी स्वतःवर घेतली आहे. त्या गुन्हेगार नाहीत. देवराज इंद्राने वृतासुराचा वध केला तेव्हा ब्राह्मणाच्या हत्येचे पाप देवराज इंद्रावर आरोप करण्यात आले होते. इंद्राला यापासून वाचवण्यासाठी ब्रह्मा ऋषींनी हे पाप विभागले. त्याचा पहिला भाग नद्यांना देण्यात आला, जे नद्यांवर फेसाच्या बुडबुड्याच्या रूपात वर येत राहतात. दुसरा भाग झाडांना देण्यात आला आणि तो झाडांवर डिंकाच्या स्वरूपात आहे, तिसरा भाग जमिनीला देण्यात आला जो ओसाड जमिनीच्या स्वरूपात आहे. चौथा भाग माता आणि बहिणींना देण्यात आला जो मासिक पाळीच्या स्वरूपात आहे. प्रेमानंद महाराज म्हणाले की मासिक पाळी ही महिलांसाठी निंदनीय गोष्ट नाही, तर एक आदरणीय गोष्ट आहे. त्यांनी त्रिभुवन पती देवराज इंद्राचे हे पाप स्वतःवर घेतले आहे.

जीवनातील समस्यांवर उपाय

वृंदावनचे प्रेमानंद महाराज अनेकदा भक्तांना जीवनात येणाऱ्या समस्यांवर सोपा उपाय सांगतात. भक्तांना त्यांच्या जीवनात येणाऱ्या विविध समस्यांचे समाधान प्रेमानंद जी महाराजांकडून जाणून घ्यायचे असते आणि प्रेमानंद महाराज त्यांना उपाय सुचवतात.

