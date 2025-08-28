English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Gauri Puja 2025 : गणपतीपाठोपाठ यंदा कधी येणार गौरी? जाणून घ्या ज्येष्ठा गौरी आवाहनाची तिथी, शुभ मुहूर्त आणि महत्त्व

Gauri Aagman Date 2025 : गणपतीपाठोपाठ ज्येष्ठ आणि कनिष्ठ गौरीचं आगमन होतं असतं. यंदा गौरीचं आवाहन, पूजन आणि गौरी गणपती विसर्जन कधी आहे, याबद्दल पंचांगकर्ते दा. कृ. सोमण यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे.   

नेहा चौधरी | Updated: Aug 28, 2025, 08:02 PM IST
Gauri Puja 2025 : गणपतीपाठोपाठ यंदा कधी येणार गौरी? जाणून घ्या ज्येष्ठा गौरी आवाहनाची तिथी, शुभ मुहूर्त आणि महत्त्व

Jyeshtha Gauri Puja 2025 : गणपतीचं आगमन झालं आहे, आता वेध लागले आहेत, ते ज्येष्ठ आणि कनिष्ठ गौरीचे आगमनाचे. महाराष्ट्रात गौरीची एक विशेष परंपरा आहे. गौरी आवाहन, पूजन आणि विर्सजन यांची महाराष्ट्रातील अनेक भागात वेगवेगळी प्रथा पाहिला मिळते. कोकणात गौराईची एक खास परंपरा असून विदर्भात महालक्ष्म्या पाहिला मिळतात. कुठे उभ्या, कुठे खड्यांचा गौराई आणण्याची परंपरा आहे. तर काही घराण्यामध्ये तेरड्याची रोपे एकत्र करून त्याला गौराईचा फोटो किंवा मुखवटा लावून त्याची पूजा केली जाते. प्रत्येक घरात आपापल्या चालीरिती, कुळधर्म-कुळाचार यांचे पालन गौरी आवाहन करण्यात येतं. महत्त्वाचे म्हणजे काही घरांमध्ये गणपती बाप्पाची स्थापना होत नाही, पण त्या ठिकाणी गौराईच आगमन होतं. (What is Jyeshtha Gauri Puja Shubh Muhurat Know Gauri Avahan Date and Time Puja Vidhi in Marathi Ganeshotsav News)

Add Zee News as a Preferred Source

गणपतीपाठोपाठ यंदा कधी येणार गौरी?

ज्येष्ठ पंचांगकर्ते दा. कृ. सोमण यांनी सांगितलं आहे की, यंदा रविवारी 31 ऑगस्टला गौराईचं आगमन होणार आहे. सोमवारी 1 सप्टेंबरला गौरींचं पूजन आणि नैवेद्य असणार आहे. तर मंगळवारी 2 सप्टेंबरला गौराईचं गणपतीसह विसर्जन करण्यात येणार आहे. यंदा कोकणात सात दिवसांनी गौरीसह बाप्पाचे विसर्जन होणार आहे. 

गौराई आगमन शुभ मुहूर्त - 31 ऑगस्टला संध्याकाळी 5.25 पर्यंत चंद्र अनुराधा नक्षत्रात गौरीच आगमन करावे.

गौराई पूजन - 1 सप्टेंबरला ज्येष्ठा गौरी पूजेचा शुभ मुहूर्त पहाटे 5.59 ते संध्याकाळी 6.43 वाजेपर्यंत आहे.  

गौराई विसर्जन मुहूर्त - 2 सप्टेंबर रोजी रात्री 9-.50 पर्यंत मूळ नक्षत्रावर ज्येष्ठा गौरींचे विसर्जन करावे. 

ज्येष्ठा गौरी आवाहन विधी 

परंपरेनुसार ज्या महिला गौरी घरात घेऊन येतात त्यांचा पाय दुध आणि पाण्याने धुवावे आणि त्यांचा पायावर कुंकाने स्वस्तिक काढला जातो. घरच्या उंबऱ्यावर आत येताना पाच धान्याचे स्टीलचे ग्लास भरून ठेवा आणि पाच पावले ग्लास ओलांडून लक्ष्मीच्या पावलांचे ठसे उमठावा. यानंतर शंख वाजवून गौरीचं घरात आगमन करा. गौरी स्थापना करण्यापूर्वी त्यानं घरातील देवघरासमोर ठेवून घरात ऐश्वर्य नांदो आणि वैभव निर्माण होवो समृध्दी येवो अशी प्रार्थना करा. 

यानंतर गौरीचं स्थापना करा. म्हणजे गौरीला साडी, दागिने घालून सजवा आणि पहिल्या दिवशी गौराईला भाजी-भाकरीचं नैवेद्य दाखवा. 

ज्येष्ठा गौरी पूजन 

गौराईच्या आगमनाच्या दुसऱ्या दिवशी गौरी पूजन करण्याची परंपरा आहे. यादिवशी सकाळी गौरींची पूजा आरती करून बनवलेले फराळ जसे की रव्याचे लाडू, शंकरपाळ्या, शेव, करंजी, चकली इ. नैवेद्य दाखवावा. दुपारी पूरण पोळी, सोळा भाज्या एकत्र कराव्यात, देव फळ, आंबड्याची भाजी, कडी, शेंगदाण्याची चटणी, डाळीची चटणी, पापड, भजी, इ. बनवून नैवेद्य दाखवा.

सायंकाळी हळदी, कुंकाचा कार्यक्रम ठेवावा. महाराष्ट्रातील अनेक भागात गौरी पूजनाच्या दिवशी नातेवाईक आणि ओळखीच्या लोकांना जेवण्यासाठी बोलवण्याची परंपरा आहे.  

ज्येष्ठा गौरी विसर्जन 

तिसऱ्या दिवशी गौरी विसर्जन केलं जातं. या दिवशी सकाळी सुतात हळदी, कुंकू, बेल फळ, झेंडूची पाने, झेंडूची फुले, काशी भोपळा फूल, रेशमी धागा यांचे प्रत्येकी एक एक गाठ बांधून गाठी तयार कराव्यात. गौरी महालक्ष्मीच्या ओठीत किंवा डोक्यावर ठेवा नंतर गौरी महालक्ष्मीची आरती करून गूळ आणि गोड शेवयांचा नैवेद्य दाखवावे आणि गौरीचं विसर्जन करावे.

(Disclaimer: या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Gauri Ganpati Aagman Date 2025Ganeshotsav newsGauri Ganpati Aagman 2025 DateGauri Ganpati 2025Da Kru Soman

इतर बातम्या

'प्रीतीचं झुळझुळ पाणी' फेम अभिनेते बाळ कर्वे यांच...

मनोरंजन