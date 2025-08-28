Gauri Puja 2025 : गणपतीपाठोपाठ यंदा कधी येणार गौरी? जाणून घ्या ज्येष्ठा गौरी आवाहनाची तिथी, शुभ मुहूर्त आणि महत्त्व

Jyeshtha Gauri Puja 2025 : गणपतीचं आगमन झालं आहे, आता वेध लागले आहेत, ते ज्येष्ठ आणि कनिष्ठ गौरीचे आगमनाचे. महाराष्ट्रात गौरीची एक विशेष परंपरा आहे. गौरी आवाहन, पूजन आणि विर्सजन यांची महाराष्ट्रातील अनेक भागात वेगवेगळी प्रथा पाहिला मिळते. कोकणात गौराईची एक खास परंपरा असून विदर्भात महालक्ष्म्या पाहिला मिळतात. कुठे उभ्या, कुठे खड्यांचा गौराई आणण्याची परंपरा आहे. तर काही घराण्यामध्ये तेरड्याची रोपे एकत्र करून त्याला गौराईचा फोटो किंवा मुखवटा लावून त्याची पूजा केली जाते. प्रत्येक घरात आपापल्या चालीरिती, कुळधर्म-कुळाचार यांचे पालन गौरी आवाहन करण्यात येतं. महत्त्वाचे म्हणजे काही घरांमध्ये गणपती बाप्पाची स्थापना होत नाही, पण त्या ठिकाणी गौराईच आगमन होतं. (What is Jyeshtha Gauri Puja Shubh Muhurat Know Gauri Avahan Date and Time Puja Vidhi in Marathi Ganeshotsav News)
ज्येष्ठ पंचांगकर्ते दा. कृ. सोमण यांनी सांगितलं आहे की, यंदा रविवारी 31 ऑगस्टला गौराईचं आगमन होणार आहे. सोमवारी 1 सप्टेंबरला गौरींचं पूजन आणि नैवेद्य असणार आहे. तर मंगळवारी 2 सप्टेंबरला गौराईचं गणपतीसह विसर्जन करण्यात येणार आहे. यंदा कोकणात सात दिवसांनी गौरीसह बाप्पाचे विसर्जन होणार आहे.
गौराई आगमन शुभ मुहूर्त - 31 ऑगस्टला संध्याकाळी 5.25 पर्यंत चंद्र अनुराधा नक्षत्रात गौरीच आगमन करावे.
गौराई पूजन - 1 सप्टेंबरला ज्येष्ठा गौरी पूजेचा शुभ मुहूर्त पहाटे 5.59 ते संध्याकाळी 6.43 वाजेपर्यंत आहे.
गौराई विसर्जन मुहूर्त - 2 सप्टेंबर रोजी रात्री 9-.50 पर्यंत मूळ नक्षत्रावर ज्येष्ठा गौरींचे विसर्जन करावे.
परंपरेनुसार ज्या महिला गौरी घरात घेऊन येतात त्यांचा पाय दुध आणि पाण्याने धुवावे आणि त्यांचा पायावर कुंकाने स्वस्तिक काढला जातो. घरच्या उंबऱ्यावर आत येताना पाच धान्याचे स्टीलचे ग्लास भरून ठेवा आणि पाच पावले ग्लास ओलांडून लक्ष्मीच्या पावलांचे ठसे उमठावा. यानंतर शंख वाजवून गौरीचं घरात आगमन करा. गौरी स्थापना करण्यापूर्वी त्यानं घरातील देवघरासमोर ठेवून घरात ऐश्वर्य नांदो आणि वैभव निर्माण होवो समृध्दी येवो अशी प्रार्थना करा.
यानंतर गौरीचं स्थापना करा. म्हणजे गौरीला साडी, दागिने घालून सजवा आणि पहिल्या दिवशी गौराईला भाजी-भाकरीचं नैवेद्य दाखवा.
गौराईच्या आगमनाच्या दुसऱ्या दिवशी गौरी पूजन करण्याची परंपरा आहे. यादिवशी सकाळी गौरींची पूजा आरती करून बनवलेले फराळ जसे की रव्याचे लाडू, शंकरपाळ्या, शेव, करंजी, चकली इ. नैवेद्य दाखवावा. दुपारी पूरण पोळी, सोळा भाज्या एकत्र कराव्यात, देव फळ, आंबड्याची भाजी, कडी, शेंगदाण्याची चटणी, डाळीची चटणी, पापड, भजी, इ. बनवून नैवेद्य दाखवा.
सायंकाळी हळदी, कुंकाचा कार्यक्रम ठेवावा. महाराष्ट्रातील अनेक भागात गौरी पूजनाच्या दिवशी नातेवाईक आणि ओळखीच्या लोकांना जेवण्यासाठी बोलवण्याची परंपरा आहे.
तिसऱ्या दिवशी गौरी विसर्जन केलं जातं. या दिवशी सकाळी सुतात हळदी, कुंकू, बेल फळ, झेंडूची पाने, झेंडूची फुले, काशी भोपळा फूल, रेशमी धागा यांचे प्रत्येकी एक एक गाठ बांधून गाठी तयार कराव्यात. गौरी महालक्ष्मीच्या ओठीत किंवा डोक्यावर ठेवा नंतर गौरी महालक्ष्मीची आरती करून गूळ आणि गोड शेवयांचा नैवेद्य दाखवावे आणि गौरीचं विसर्जन करावे.
(Disclaimer: या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)