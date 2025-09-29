दसऱ्याच्या दिवशी का लुटतात सोनं? आपट्याच्या पानाला का आहे इतकं महत्त्व? शास्त्रासोबत वैज्ञानिक कारणही समजून घ्या

विजयादशमी किंवा दसरा हा दरवर्षी नवरात्रीच्या शेवटी साजरा केला जातो. हिंदू धर्मात या सणाला अनन्य साधारण महत्त्व आहे. विजयादशमी दोन शब्दांपासून बनलेली आहे: 'विजया' म्हणजे विजय आणि 'दशमी' म्हणजे दहावा. दहावा दिवस वाईटावर चांगल्याचा विजय साजरा करणारा सण आहे. या सणाच्या उत्सवाची मुळे रामायण महाकाव्यात आहेत. हा तो दिवस आहे जेव्हा भगवान रामाने सीतेचे अपहरण केल्यानंतर राक्षस राजा रावणाचा वध केला होता.
महाराष्ट्रातील लोक दसऱ्याला आपटाची पाने वाटतात. या उत्सवात आपट्याच्या पानांची देवाणघेवाण करतात, त्यांना सोने म्हणतात, जे सोन्याचे प्रतीक आहे. इतर नावांमध्ये सोनपट्टा आणि सोन्याचे पान यांचा समावेश आहे. या हृदयाच्या आकाराच्या पानाचे वैज्ञानिक नाव बौहिनिया रेसमोसा आहे.
ही प्रथा एका प्राचीन कथेवर आधारित आहे. आख्यायिकेनुसार, मराठा सैनिक युद्धातून सोने आणि इतर संपत्ती घेऊन परतले. त्यांनी त्यांचे युद्ध खजिना देवांच्या मूर्तींना अर्पण केले आणि ते त्यांच्या प्रियजनांना दिले. सोने खूप महाग असल्याने, लोकांनी या प्रथेचे स्मरण करण्यासाठी आपटाच्या पानांची देवाणघेवाण करण्यास सुरुवात केली. योद्ध्यांनी वाटलेले सोने आपटाच्या पानांचे प्रतीक बनले.
दुसरी एक कथा कौत्स्य नावाच्या माणसाची आहे जो अयोध्येत राहत होता आणि त्याला वर्तंतू नावाच्या गुरूने मार्गदर्शन केले होते. जरी त्याच्या गुरूने गुरु दक्षिणा स्वीकारण्यास नकार दिला असला तरी, तो त्याला काहीतरी देऊ इच्छित होता. तो अयोध्येवर राज्य करणाऱ्या भगवान रामाकडे सल्ला घेण्यासाठी गेला. कौत्सय्याला रामाने आपटाच्या झाडाखाली थांबण्याची सूचना दिली. तीन दिवसांनंतर, झाडाची पाने सोनेरी झाली आणि त्यावर सोन्याचा वर्षाव झाला. त्या माणसाची भक्ती पाहून धनदेवता भगवान कुबेर यांनी एक चमत्कार केला. दसऱ्याच्या वेळी, देवासमोर आपटाच्या पानांनी भरलेली एक प्लेट ठेवली जाते. नंतर, सोनं या नावाने, लोक आपापसात पानांची देवाणघेवाण करतात.
दसऱ्याच्या सकाळी स्नान करून, नवीन कपडे घालून आपट्याची पाने तोडावीत. ती पाने मित्र-मैत्रिणींना, नातेवाईकांना भेट देऊन 'आपट्याच्या पानांपासून सोने होवो' अशी शुभेच्छा द्यावी. पाने सत्यनारायण पूजेनंतर किंवा आरतीनंतर वाटली जातात. हे करताना हसतमुख राहावे आणि सकारात्मक ऊर्जा द्यावी.
आपट्याच्या पानांचा वैज्ञानिक किंवा आरोग्यदायी फायदा काय?
आपट्याची पाने अँटिऑक्सिडंट्स, विटामिन्स आणि मिनरल्सने युक्त असतात. त्यांचा रस पचन सुधारतो, रक्तदाब नियंत्रित करतो आणि त्वचेसाठी फायदेशीर आहे. दसऱ्याच्या काळात पावसाळ्यामुळे होणाऱ्या आजारांविरुद्ध ते प्रतिबंधक म्हणून वापरले जातात.
दसऱ्याच्या सणात आपट्याच्या पानांशिवाय इतर प्रथा काय?
दसऱ्यात शस्त्रपूजा, नवरात्र व्रत, रावण दहन, लंकादहन आणि गावागावांत मेळावे होतात. महाराष्ट्रात कोल्हापूरची अम्बाबाई मंदिर दर्शन आणि पुण्यातील गणेशोत्सवाची मिरवणूक प्रसिद्ध आहे. आपट्याची पाने ही प्रथा विशेषतः महाराष्ट्र आणि गोव्यात पालन केली जाते.