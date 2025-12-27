English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पूर्वजांचे फोटो लावण्याची योग्य दिशा कोणती? वास्तुशास्त्रात काय आहेत नियम?

प्राचीन शास्त्रांमध्ये वास्तुशास्त्राला खूप महत्त्व होतं. ते आजही आहे कारण, घरतील वस्तूंची योग्य दिशा आपल्या आयुष्यात सकारात्मक उर्जा आणि भरभराटी घेऊन येते. तर जाणून घ्या, पूर्वजांचे फोटो लावण्याची योग्य दिशा कोणती?  

Updated: Dec 27, 2025, 12:10 PM IST
Vastu Shastra: कही लोकं फक्त घराची डिझाईन किंवा सजावटच नाही, तर वास्तुशास्त्राचे नियमदेखील पाळतात, कारण हा प्राचीन शास्त्र आपल्याला सुख-समृद्धी, धन आणि शांत ऊर्जा प्राप्त करण्यास मदत करतो. वास्तुशास्त्रानुसार घरातील वस्तूंची योग्य दिशा आणि स्थान निश्चित केल्यास नकारात्मक ऊर्जा कमी होते आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढते, ज्यामुळे धनलाभ व समृद्धी साधता येते.

विशेष म्हणजे कुटुंबातील सदस्यांचे फोटो कुठे लावावेत हा प्रश्न अनेकांच्या मनात असतो. वास्तुशास्त्रानुसार, कौटुंबिक सदस्यांचे फोटो नैऋत्य, पूर्व किंवा उत्तर-पूर्व दिशेला लावणे शुभ मानले जाते. अशा दिशांनी नात्यात स्थिरता, प्रेम आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढते, आणि मनही प्रसन्न राहते. एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे घरात जे फोटो ठेवतात, ते फोटो आनंदी, सकारात्मक भाव व्यक्त करणारे असावेत. जर फ्रेम जुनं झालं असेल किंवा तुटलं असेल, तर ती लगेच बदलावी. कारण अशा नकारात्मक फ्रेममुळे घरात ऊर्जेचा प्रवाह अडथळा येऊ शकतो. वास्तुशास्त्र केवळ फोटोची दिशा सांगत नाही, तर ते घरातील सर्व कोन, मुख्य दरवाज्याची दिशा, भोजनकक्ष आणि पूजा कोठे असावी यासारखे नियम देखील सांगते. जसे की मुख्य प्रवेशद्वार पूर्व किंवा उत्तर दिशेला असणे शुभ असते कारण या दिशांमधून सकारात्मक उर्जेचा प्रवाह घरात प्रवेश करतो.

याशिवाय, जेव्हा घरातील मध्यभागी म्हणजे ब्रह्मस्थान स्वच्छ आणि मोकळं ठेवलेलं असतं, तेव्हा घरातील ऊर्जा सुरळीत वाहते आणि व्यवसाय, नोकरी, आरोग्य व मान-सन्मान हे सर्व क्षेत्र सुदृढ होतात. चुकीच्या दिशेच्या वस्तू आणि सजावटीमुळे घरात तणाव, आर्थिक तंगी किंवा अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता वाढते, असा समज वास्तुशास्त्रात आहे. 

तसेच वास्तुशास्त्रात सांगितले आहे की पूर्वजांचे किंवा मृत सदस्यांचे फोटो नेहमी दक्षिण दिशेला लावावेत.वास्तूशास्त्रातील काही मूलभूत नियम अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. घराचे मुख्य प्रवेशद्वार नेहमी पूर्व किंवा उत्तर दिशेला असणे शुभ मानले जाते, कारण या दिशांतून सकारात्मक ऊर्जा आणि सूर्याचा प्रकाश घरात प्रवेश करतो. स्वयंपाकघर नेहमी ‘आग्नेय’ (South-East) कोपऱ्यात असावे, कारण ही अग्नीची दिशा आहे. तसेच, देवघर ईशान्य (North-East) कोपऱ्यात असणे अत्यंत लाभदायी ठरते, कारण या दिशेला ‘ईश्वराचे स्थान’ मानले जाते. झोपण्याची खोली (Master Bedroom) नैऋत्य (South-West) दिशेला असावी, ज्यामुळे घरात स्थैर्य आणि सुरक्षितता राहते.

या नियमांचे पालन केल्याने फक्त भौतिक सुख सोयीच मिळत नाहीत, तर कौटुंबिक संबंधांमध्येही सुधारणा होते. घराच्या मध्यभागी असलेले ‘ब्रह्मस्थान’ नेहमी रिकामे आणि स्वच्छ ठेवल्याने घरातील ऊर्जेचे चक्र सुरळीत चालते. जड वस्तू किंवा कचरा ईशान्य कोपऱ्यात ठेवणे टाळावे, जेणेकरून प्रगतीत अडथळे येणार नाहीत. थोडक्यात सांगायचे तर, वास्तूशास्त्र हे घराला फक्त सिमेंट-विटांचे बांधकाम न ठेवता, त्याला राहण्यायोग्य आणि ऊर्जावान बनवणारे एक शास्त्र आहे, जे मानवी जीवन सुसह्य करण्यास मदत करते. 

