चंद्रग्रहणाच्या दिवशी जन्मलेल्या मुलांचा स्वभाव कसा असतो? त्यांचं भाग्य, करिअर आणि आरोग्यावर परिणाम होतो का?

Baby Born on Chandra Grahan : नवीन वर्षातील पहिलं सूर्यग्रहण झाल्यानंतर पहिलं चंद्रग्रहण आज आहे. ग्रहण ही एक खगोलीय घटना आहे. पण हिंदू धर्मात ग्रहण हे अतिशय अशुभ मानले जाते. चंद्रग्रहण काळात विशेष नियम हिंदू धर्मात सांगण्यात आल्या आहेत. खास करुन गर्भवती महिलांसाठी अनेक नियम आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांला प्रश्न पडतो की, चंद्रग्रहण काळात बाळाचा जन्म झाला तर त्याचा भविष्यावर, करिअर असो किंवा स्वभावसह कशा कशावर परिणाम होतो? ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांनी या प्रश्नांचे निरासन केलं आहे.
ज्योतिषशास्त्रात, चंद्राला मनाचा स्वामी मानले जाते. अशी मान्यता आहे की, ग्रहणाच्या वेळी चंद्राची शक्ती कमकुवत होते, ज्याचा स्वभावावर परिणाम होऊ शकतो. या कारणास्तव, ग्रहणाच्या दिवशी जन्मलेली मुलं बहुतेकदा भावनिक आणि संवेदनशील होतात असं म्हणतात. ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतेनुसार, चंद्रग्रहणाच्या वेळी जन्मलेली मुलं ही लहानसहान गोष्टी मनाला लावून घेतात. पण त्यांचा सकारात्मक बातू अशी की त्यांना इतरांच्या भावनांची देखील चांगली जाणीव राहते. त्यामुळे ही माणसं प्रामाणिक आणि विश्वासार्ह असतात. पणदुसरीकडे त्यांचा मूड लवकर बदलू शकतो आणि कधीकधी त्यांच्यात आत्मविश्वासाची कमतरता पाहिला मिळते.
चंद्रग्रहणाच्या वेळी जन्मलेली मुले मेहनती आणि प्रतिभावान असतात असं ज्योतिषशास्त्रात सांगण्यात आलंय. त्यांच्यात स्वतःचे नाव कमविण्याची क्षमता असते. त्यांना विशेषतः सर्जनशीलता, संशोधन किंवा कलात्मक क्षेत्रात रस असतो.
ही मुले खोलवर विचार करणारी असतात आणि आयुष्यात स्वतःचा ठसा उमटवण्यात यशस्वी होतात. पण तज्ज्ञ सांगता की, त्यांनी मानसिक संतुलन राखण्याकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे असते.
काही धार्मिक श्रद्धांनुसार, ग्रहणाच्या दिवशी जन्मलेल्या मुलांचे आरोग्य थोडेसे संवेदनशील राहतं. विशेषतः मानसिक संतुलनाच्या बाबतीत त्यांच्यावर परिणाम पाहिला मिळतो. पण, हे पूर्णपणे श्रद्धेवर आधारित आहे.
ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ सांगतात की, दर सोमवारी चंद्रदेव आणि भगवान शिव यांची पूजा करावी. तसंच पांढऱ्या वस्तूंचे दान करावे. सकारात्मक वातावरण राखणे त्यांच्या हिताचे ठरते.
(Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)