/आषाढी वारी केव्हापासून? गुरुपौर्णिमा ते आषाढी एकदाशीपर्यंत पाहा जुलै महिन्यांतील सण उत्सावांच्या तारख्या

महाराष्ट्रातील जनतेला वेध लागले आहेत ते पंढरपूर वारी म्हणजे आषाढी वारीचे...संपूर्ण महाराष्ट्र पुढील काही दिवस विठुमय होतं. त्यासोबत जुलै महिन्यात अनेक व्रतवैकल्यासह सण उत्सव साजरे करण्यात येतात. त्यामुळे या कोणते सण आणि व्रत कधी आहे त्याचा योग्य तारख्या जाणून घ्या
संकष्टी चतुर्थी : 3 जुलै
कालाष्टमी : 7 जुलै
योगिनी एकादशी व्रत : 11 जुलै
रवी प्रदोष व्रत : 12 जुलै
आषाढ गुप्त नवरात्री : 15 जुलै
श्री जगन्नाथ रथयात्रा पुरी : 16 जुलै
आषाढ गुप्त नवरात्री : 22 जुलै
आषाढी एकादशी : 25 जुलै
श्री विष्णू शयानोत्सव : 25 जुलै
रवी प्रदोष व्रत : 26 जुलै
गुरु पौर्णिमा : 29 जुलै