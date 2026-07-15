/श्रावण महिना कधीपासून सुरू होतोय? यंदा श्रावणी सोमवार चार की पाच किती? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

आषाढ महिना सुरु झाला की वारीचा उत्साह विठुरायाच्या भेटीची ओढ आणि त्यानंतर येतो तो श्रावण मास...हिंदू धर्मात आषाढ महिन्या इतकंच श्रावण महिन्यालाही अतिशय महत्त्व आहे. श्रावण महिना सुरु झाला की खऱ्या अर्थाने सण उत्सावाला सुरुवात होते. श्रावण महिना हा शंकर भगवान महादेवाला समर्पित आहे. या महिन्यात महिला श्रावण सोमवारी व्रत करुन महादेवाची पूजा करतात. यंदा अधिक मास आल्यामुळे प्रत्येक महिना हा पुढे सरकला आहे. त्यामुळे श्रावण महिना कधीपासून सुरु होणार आणि किती श्रावण सोमवार असणार याबद्दल संपूर्ण माहिती जाणून घ्या. श्रावण सोमवारसोबत या महिन्यात मंगळगौर आणि श्रावण शनिवार देखील महिला करतात. विशेष म्हणजे श्रावण महिन्यात असंख्य भक्त मासांहार पदार्थांचं सेवन करत नाहीत.
पावसामुळे निसर्गाचं सौंदर्य खुललेले असतं. त्यात अध्यात्म आणि निसर्ग याचा सुंदर संगम श्रावण महिन्यात पाहिला मिळतो. अशा श्रावण महिना हिंदू पंचांगानुसार 13 ऑगस्ट 2026 रोजी सुरु होणार असून तो 11 सप्टेंबर 2026 पर्यंत असणार आहे.
श्रावण महिन्यात यंदा चार श्रावण सोमवार असणार आहे. या दिवशी महिला महादेवाची पूजा करुन उपवास करतात. अशी मान्यता आहे की, श्रावणात शिवलिंगावर जल अर्पण केल्यास भगवान प्रसन्न होतात आणि आपली इच्छा पूर्ण करतात. त्यामुळे मोठ्या संख्येने भक्त श्रावणातील सोमवारी महादेव मंदिरात जाऊन शिवलिंगाची उपासना करतात. श्रावणातील पहिल्या सोमवारी नागपंचमीचा योग आणि चौथ्या श्रावण सोमवारी अजा एकादशीचा योग जुळून आला आहे.
पहिला सोमवार: 17 ऑगस्ट
दुसरा सोमवार: 24 ऑगस्ट
तिसरा सोमवार: 31 ऑगस्ट
चौथा सोमवार: 7 सप्टेंबर
पहला सोमवार: महादेवाला तांदूळ (कच्चे) वाहतात
दुसरा सोमवार: महादेवाला पांढरी तीळ वाहतात
तिसरा सोमवार: महादेवाला मूग वाहतात
चौथा सोमवार: जर चौथा सोमवार असेल तर जौ (Jav) वाहतात
पहिला मंगळगौर - 18 ऑगस्ट 2026
दुसरी मंगळागौर - 25 ऑगस्ट 2026
तिसरी मंगळागौर - 1 सप्टेंबर 2026
चौथी मंगळागौर - 8 सप्टेंबर 2026
पहिला श्रावण शनिवार - 15 ऑगस्ट 2026
दुसरी श्रावण शनिवार - 22 ऑगस्ट 2026
तिसरी श्रावण शनिवार - 29 ऑगस्ट 2026
चौथी श्रावण शनिवार - 5 सप्टेंबर 2026
पतेती - 14 ऑगस्ट 2026
पारशी नूतनवर्ष आणि स्वातंत्र्य दिन - 15 ऑगस्ट 2026
नागपंचमी - 17 ऑगस्ट 2026
पुत्रदा एकादशी - 23 ऑगस्ट 2026
नारळी पौर्णिमा - 27 ऑगस्ट 2026
रक्षाबंधन - 28 ऑगस्ट 2026
श्रीकृष्ण जयंती - 4 सप्टेंबर 2026
गोपाळकाला - 5 सप्टेंबर 2026
अजा एकादशी -7 सप्टेंबर 2026
पोळा - 10 सप्टेंबर 2026
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)