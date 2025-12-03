English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Datta Jayanti 2025 : दत्त जयंती 4 की 5 डिसेंबर नक्की कधी? जयंती संध्याकाळी 6 वाजता का साजरी केली जाते?

Datta Jayanti 2025 : दत्त जयंती मार्गशीर्ष महिन्याच्या पौर्णिमेला साजरी करण्यात येते. तर दत्त जयंती संध्याकाळी 6 वाजताच का साजरी करतात, याबद्दल अनेक भक्तांना माहिती नाही. तर दत्त जयंती 4 की 5 डिसेंबर नक्की कगधी साजरी करायची आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Dec 3, 2025, 03:29 PM IST
Datta Jayanti 2025 : महाराष्ट्रात दत्त जयंतीला विशेष महत्त्व असून यंदा यादिवशी ज्योतिषशास्त्रानुसार अतिशय शुभ योग जुळून आला आहे. दत्तात्रेयांचा जन्म मार्गशीर्ष महिन्याच्या पौर्णिमेच्या दिवशी झाल्यामुळे दरवर्षी मोठ्या उत्साहाने हा दिवस साजरा करण्यात येतो. हिंदू धर्मग्रंथांमध्ये ब्रह्मा, विष्णू आणि शिव यांचं एकत्रित अवतार मानला गेला आहे. त्यामुळे दत्तात्रेयांची पूजा केल्याने त्रिमूर्तीची पूजा केल्याचं पुण्य मिळतं अशी मान्यता आहे. दत्त जयंतीच्या तारखे विषयी भक्तांमध्ये संभ्रम आहे. 

कधी आहे दत्त जयंती 2025?

पंचांगानुसार मार्गशीर्ष पौर्णिमा 4 डिसेंबर 2025 सकाळी 8:38 वाजेपासून 5 डिसेंबर 2025 सकाळी 4:44 वाजेपर्यंत असणार आहे. उदय तिथीनुसार गुरुवारी 4 डिसेंबर 2025 ला दत्त जयंती साजरी केली जाणार आहे. 

दत्त जयंती पूजेसाठी मुहूर्त

दत्त जयंतीच्या दिवशी ब्रह्म मुहूर्त सकाळी 5:14 ते 6:06 वाजेपर्यंत आहे. यावेळी अभिजित मुहूर्त असणार नाही. तर संधिप्रकाश मुहूर्त संध्याकाळी 5.58 ते 6.24 वाजेपर्यंत असेल. अमृत काळ दुपारी 12.20 ते 1.58 वाजेपर्यंत असेल. संध्याकाळी 6 नंतर दत्त जयंती साजरी केली जाणार आहे. 

दत्तजयंती सायंकाळी सहा वाजता का साजरी केली जाते? 

मार्गशीर्ष पौर्णिमेला दत्त गुरुंचा जन्म झाला होता. त्यामुळे दत्तजयंती सायंकाळी 6 वाजता साजरी केली जाते. कारण पौराणिक मान्यतेनुसार भगवान दत्तात्रेय यांचा जन्म याच ‘गोरज मुहूर्ता’वर झाला होता. काही ठिकाणी हा जन्मोत्सव ‘प्रदोषकाली’ साजरा करण्याची परंपरा आहे.

दत्तजयंती पूजाविधी

दत्तजयंतीच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून आंघोळ करावी. त्यानंतर संध्याकाळी दत्तात्रेय महाराजांची मूर्ती किंवा फोटोची पूजा करा. पूजा करताना मूर्तीचा तुम्ही अभिषेक करा. त्यानंतर अष्टगंध लावून महाराजांना हार फुले अर्पण करा. धूप,अगरबत्ती आणि शुद्ध गाईच्या तुपाचा दिवा लावावा. यानंतर तुम्ही दत्त महाराजांचा नामजप करा. दत्त बावनी,गुरुचरित्र अध्याय 16 व 18 वाचा. गुरुलीलामृत, स्वामी चरित्र सारामृत हे दत्त संप्रदयातील ग्रंथ वाचा. त्यानंतर आरती करून प्रसाद वाटा. दत्त महाराजांना पुरणपोळीचा नैवेद्य दाखवावा किंवा कोणतीही पिवळी मिठाई, फळे देखील तुम्ही नैवेद्यात दाखवू शकतात. 

या मंत्रांचा करा जप

ओम द्रां दत्तात्रेय नम:

ओम श्री गुरुदेव दत्त

याशिवाय दत्तात्रेय स्तोत्र, अवधूत गीतेचे श्लोक, गुरु स्तुती, श्री दत्त चालीसा यांचे पठणही या दिवशी शुभ मानले जाते.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

