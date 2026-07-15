/पाऊले चालती पंढरीची वारी..! यंदा अधिकामास आल्यामुळे आषाढी एकादशी कधी आहे? 24 की 25 जुलै तारखेबद्दल संभ्रम

हिंदू पंचांगानुसार वर्षाला 24 एकादशी असतात. एक शुक्ल पक्षातील तर दुसरी कृष्ण पक्षातील. पण यंदा अधिकामास आल्यामुळे यावर्षी एकूण 26 एकादशी आल्या आहेत. त्यामुळे वर्षातील सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची मानली जाणारी आषाढी एकादशी कधी आहे. वर्षातील प्रत्येक एकादशीला विशेष महत्त्व आहे. पण आषाढी एकादशी ही अतिशय खास आहे. या एकादशीला देवशयनी एकादशी, शयनी एकादशी या नावाने देखील ओळखली जाते. यादिवशी विठ्ठल रुक्मिणीची विशेष पूजा करण्यात येते.
अशी मान्यता आहे की, यादिवशी भगवान विष्णून निद्रा अवस्थेत जातात. म्हणून या एकादशीला देवशयन किंवा शयनी एकादशी म्हटलं जातं. यानंतर भगवान विष्णू चार महिने विश्रांती घेतात आणि कार्तिकी एकादशीला ते जागे होतात. धर्मात अशी मान्यता आहे की, आषाढी एकादशी केल्यास आपण पापमुक्त होतो आणि पुण्य प्राप्त होतो.
महाराष्ट्रात वारी ही अद्भूत आणि अनोखी परंपरा आषाढी एकादशीशी जोडली गेली आहे. या वारीचा अनुभव प्रत्येकाने एकदा तरी घ्यावा असं म्हणतात. ही वारी पाहण्यासाठी देशविदेशातून लोक येतात. विठुरायाचा भेटीची ओढ आणि असंख्य वारीकरी विठुरायाच्या नामाचा जप करत पंढरपूरकडे चालत जातात. यंदा आषाढी वारीची सुरुवात यंदा 7 जुलै पासून झाली. संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे प्रस्थान देहूहून झालं असून ही पालखी 24 जुलै रोजी पंढरपूर मध्ये पोहोचेल. संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचा यंदा 341 वा पालखी सोहळा आहे. तर संत ज्ञानेश्वर महाराजांची पालखी यंदा 8 जुलै रोजी आळंदीहून मार्गस्थ झाली असून 24 जुलै रोजी पंढरपूर दाखल होईल. या दरम्यान पालखी 17 ठिकाणी मुक्काम करत असते.
एकादशी तिथी प्रारंभ : 24 जुलै 2026 सकाळी 9:15 वाजता
एकादशी तिथी समाप्त : 25 जुलै 2026 रोजी सकाळी सुमारे 11:35 मिनिटांनी.
उदय तिथीनुसार आषाढी एकादशी शनिवारी 25 जुलैला असणार आहे. यादिवशी अख्खा महाराष्ट्र विठुमय झालेला असतो. चंद्रभागे स्नान आणि विठ्ठल रुक्मिणीचं दर्शन घेतात. हिंदू धर्मात एकादशी ही भगवान विष्णूला समर्पित आहे. तर विठ्ठल हे विष्णूचे अवतार मानले जातात.
अनेकांना पंढरपूरला जाणं शक्य नसतं तर भक्त त्यांच्या शहरातील विठ्ठल मंदिरात दर्शनासाठी जातात. अनेक जण घरीदेखील विठुरायाची पूजा अर्चा करतात. यादिवशी विठुरायाचा मूर्तीला किंवा विष्णूदेवाला पंचामृतासह गंगाजलाने अभिषेक करा. पिवळे चंदन आणि पिवळी फुले भगवंताला अर्पण करा, कारण विष्णूदेवाला पिवळा रंग प्रिय असतो. त्यानंतर देवघरात तुपाचा दिवा लावावा, श्री विष्णु चालिसाचे पठण करावे, भगवान विष्णूची आरती करा. यादिवशी दान-धर्म आणि अन्नदान करणे पुण्याचे मानले जाते.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)