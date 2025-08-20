English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Bail Pola 2025: बैल पोळा 22 की 23 ऑगस्टला कधी आहे? काय आहे या सणामागील कथा? जाणून घ्या तिथी आणि महत्त्व पूजा

Bail Pola 2025 : श्रावण महिन्यातील शेवटचा सण तो असतो बैल पोळा. यंदा बैल पोळा कधी आहे, योग्य तिथीसंदर्भात संभ्रम आहे. त्यामुळे या सणाची योग्य तारीख, पूजा विधी आणि महत्त्व जाणून घ्या. 

नेहा चौधरी | Updated: Aug 20, 2025, 10:19 PM IST
Bail Pola 2025 : श्रावणी अमावस्या अर्थातच पोळा हा सण शेतकरी मोठ्या उत्साहात साजरा करतात. कोकणात हा सण आषाढात तर इतर ठिकाणी हा सण अमावस्येला साजरा करण्यात येतो. या सणाला अनेक भागामध्ये बेंदूर असंही म्हटलं जातं. या दिवशी शेतकरी सकाळीच बैलाला स्वच्छ आंघोळ घालतात. त्यांच्या शिंगाला रंग लावतात बेगड लावून त्यांना सुशोभित करतात. अंगावरही विविध प्रकारची नक्षी किंवा आकृत्या काढतात. अंगावर झूल घालतो, शिंगांना बाशिंगे बांधतो, गळ्यात घुंगरुमाळा घालतो, पायातही माळा घालतो. त्यांना सजवून झाले की, मग त्याची पूजा केली जाते. त्यांना पुरणपोळीचा नैवेद्य खाऊ घालतात. संध्याकाळी त्यांची मिरवणूक काढतात. (When is Bail Pola on 22nd or 23rd August story behind this festival Know the date and importance)

बैल पोळा 22 की 23 ऑगस्टला कधी आहे? 

श्रावण अमावस्याला बैल पोळा साजरा करण्यात येतो. श्रावण अमावस्याला काही ठिकाणी पिठोरी अमावस्या असंही म्हणतात. महाराष्ट्रात हा सण मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येतो, खासकरुन ग्रामीण भागामध्ये. खास करुन विदर्भ, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड प्रदेशात हा आजही उत्साह दिसून येतो. 

मराठी पंचांगानुसार श्रावण अमावस्या तिथी 22 ऑगस्ट 2025 सकाळी 11.55 वाजेपासून 23 ऑगस्ट 2025 ला सकाळी 11.34 वाजेपर्यंत असणार आहे. उदय तिथीनुसार 23 ऑगस्ट 2025 अमावस्या असणार आहे आणि त्यादिवशी बैल पोळा साजरा करण्यात येणार आहे. 

बैल पोळा कथा काय आहे?

पौराणिक कथेनुसार, कैलास पर्वतावर शंकर पार्वती सारीपाट खेळत होते शेवटी पार्वतीने डाव जिंकला पण शंकरदेव म्हणाले की, डाव मी जिंकला! दोघांत वाद सुरु झाला त्याला साक्षी होता फक्त नंदी. जवळच उन्हात असलेल्या नंदीला पार्वतीने विचारले, काय रे डाव कुणी जिंकला. त्यावेळी नंदीने शंकराचीच बाजू उचलून धरली. झाले, पार्वती एकदम रागावली. तिने नंदीला शाप दिला. मृत्यूलोकी तुझ्या मानेवर जू बसेल, तुला जन्मभर कष्ट होतील. शापवाणी ऐकून नंदीला आपली चूक उमगली. त्याने पार्वती मातेचे पाय धरले आणि उ:शाप मागितला. तेव्हा पार्वतीला नंदीची दया आली, तिने उ:शाप दिला. शेतकरी वर्षातून एकदा देव मानून तुझी पूजा करतील यादिवशी तुझ्या मानेवर जू ठेवणार नाहीत. तेव्हापासून शेतकरी हा पोळा सण साजरा करतात अशी कथा आहे. 

पोळ्याला बनवले जाणारे प्रमुख पदार्थ

पुरणपोळी – गोड पदार्थांचा राजा. पोळ्याची मेजवानी पुरणपोळीशिवाय अपुरीच मानली जाते
खीर – तांदळाची, शेवयांची किंवा गव्हाची खीर; गोडवा वाढवणारी.
भाकरी – ज्वारी, बाजरी किंवा गव्हाच्या पिठाची भाकरी; ग्रामीण भागातील मुख्य अन्न.
भाजी – वांग्याची, आलं-लसूण टाकून केलेली मसालेदार भाजी.
पिठलं-भाकरी – काही भागात अजूनही आवर्जून केले जाणारे जेवण.
घावन / घावने – डोश्यासारखे हलकेसर पिठाचे पदार्थ.
उकडीचे मोदक – काही ठिकाणी गणेशोत्सवाची चाहूल म्हणून मोदकही केले जातात.
लोणी, ताक, दही – दुधाचे पदार्थ पोळ्याच्या थाळीत हमखास असतात.
प्रदेशानुसार वैविध्य

महाराष्ट्रातील विविध भागांमध्ये पदार्थांमध्ये थोडा फरक दिसतो.
विदर्भात वांग्याच्या भाजीसोबत पुरणपोळी आणि खीर यांना महत्त्व.
मराठवाड्यात घावन व पिठलं-भाकरीसह गोडधोड पदार्थांचा समावेश.
पश्चिम महाराष्ट्रात खास गोड पुरणपोळी आणि दुधाची खीर आवर्जून केली जाते.

(Disclaimer: या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

