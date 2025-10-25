English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Dev Diwali 2025 : कार्तिक पौर्णिमेला देव दीपावली साजरी करण्यात येते. यादिवशी दिपदान करण्याची परंपरा आहे. देव दिवाळी यंदा 4 की 5 नोव्हेंबरला नेमकं कधी आहे, याबद्दल अनेकांना संभ्रमात आहेत. 

नेहा चौधरी | Updated: Oct 25, 2025, 07:45 PM IST
Dev Deepawali 2025 : देव दिवाळी 4 की 5 नोव्हेंबर नेमकं कधी आहे?; किती दिवे लावायचे? 'या' शुभ मुहूर्तावर लावा दिवे

Dev Diwali 2025 : देव दीपावली दरवर्षी कार्तिक महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या पौर्णिमेला साजरी करण्यात येते. दिवाळीनंतर हा दिवस देवांची दिवाळी म्हणून साजरी करण्यात येते. आख्यायिकेनुसार, कार्तिक पौर्णिमेला सर्व देवी-देवता शिवनगरी असलेल्या काशीमध्ये गंगेच्या काठावर येतात, अशी मान्यता आहे. गंगेत स्नान केल्यानंतर ते शिवाची पूजा करतात आणि दिवे लावण्याची परंपरा आहे. म्हणूनच, दरवर्षी कार्तिक पौर्णिमेला प्रदोष काळात काशीमध्ये गंगेच्या काठावर दिवे लावण्याची आजही परंपरा आहे. गंगा किनाऱ्यासह देशभरात देव दिवाळी साजरी करण्यात येते. जे लोक या दिवशी गंगेत स्नान करतात, शिवाची पूजा करतात आणि दिवे लावतात त्यांना सर्व दुःख, आजार आणि दुःखातून मुक्तता मिळते, अशी मान्यता आहे. महादेवाच्या कृपेने, इच्छा पूर्ण होतात अन् यावेळी, देव दीपावलीचा शुभ मुहूर्त फक्त 2:35 आहे. देव दीपावली कधी कोणत्या तारखेला आहे, देव दीपावलीचा शुभ मुहूर्त कोणता आहे, दिवे लावण्याचा शुभ मुहूर्त कोणता आहे आणि किती दिवे लावावे जाणू घ्या. 

देव दीपावली योग्य तारीख काय?

पंचांगानुसार, देव दीपावलीसाठी आवश्यक असलेली कार्तिक पौर्णिमा तिथी 4 नोव्हेंबर रोजी रात्री 10:36 वाजेपासून दुसऱ्या दिवशी, बुधवार, 5 नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी 6:48 वाजेपर्यंत असणार आहे. म्हणून, प्रदोष काळ आणि उगवत्या तिथीनुसार, देव दीपावली बुधवार, 5 नोव्हेंबर रोजी साजरी करण्यात येणार आहे. 

देव दिवाळी मुहूर्त

देव दीपावली, 5 नोव्हेंबर रोजी ब्रह्म मुहूर्त पहाटे 4:52 ते 5:44 पर्यंत असणार आहे. त्या दिवशी अभिजित मुहूर्त नसणार आहे. गोधूलिकाळ संध्याकाळी 5:33 ते 5:59 पर्यंत आहे, तर संध्याकाळ 5:33 ते 6:51 पर्यंत असणार आहे.

देव दीपावलीला दिवे लावण्याचा शुभ मुहूर्त

देव दीपावलीच्या दिवशी, प्रदोष काळात दिवे लावले जातील. देव दीपावलीच्या प्रदोष काळात दिवे लावण्याचा शुभ काळ संध्याकाळी 5:15 ते 7:50 पर्यंत असून त्या दिवशी देव दीपावलीचा शुभ काळ 2 तास 35 मिनिटं असणार आहे.

देव दिवाळीला दिवे दान करायचे?

1. मंदिरात दिवे दान करा.
2. विद्वान ब्राह्मणाच्या घरी दिवे दान करतात.
3. नदीच्या काठावर किंवा नदीत दिवे दान करा.
4. दुर्गम ठिकाणी किंवा जमिनीवर (शेतात) दिवे दान करा.

Tulsi Vivah 2025 : 2 की 3 नोव्हेंबर कधी आहे तुळशी विवाह? यंदा फक्त इतकं दिवस असणार सोहळा; तिथी, शुभ मुहूर्त पाहा

किती दिवे दान करावे?

देव दिवाळीला नदीच्या काठावर 11, 21, 51 किंवा 108 दिवे लावा. तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही यापेक्षा जास्त दिवे लावू शकता.

देव दीपावलीचे महत्त्व

पौराणिक कथेनुसार, त्रिपुरासुर नावाच्या राक्षसाचा अत्याचार तिन्ही लोकांमध्ये वाढला होता. देव, देवी आणि मानव सर्वजण दुःखी झाले होते. त्यानंतर भगवान शिवाने त्रिपुरासुराचा नाश केला आणि तिन्ही लोकांमध्ये आनंद निर्माण झाला. त्या दिवशी, काशीमध्ये गंगेच्या काठावर देव-देवता एकत्र आल्या. त्यांनी गंगेत स्नान केले, प्रदोष काळात शिवाची पूजा केली आणि दिवे लावले. हा उत्सव देव दीपावली म्हणून लोकप्रिय झाला. आजकाल, काशी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन आणि इतर धार्मिक स्थळांवर दिवे लावून देव दीपावली साजरी केली जाते.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

