कधी आहे वर्षातील पहिले सूर्यग्रहण? सुतक काळ पाळावा की नाही? कोणत्या राशीवर होणार परिणाम? सर्व प्रश्नांची एकाच बातमीत

Surya Grahan 2026: फेब्रुवारी महिन्यात पुन्हा एकदा एक खास खगोलीय घटना पाहायला मिळणार आहे. 17 फेब्रुवारी रोजी 2026 या वर्षातील पहिले सूर्यग्रहण असणार आहे. जे कुंभ राशीमध्ये होणार आहे. यावेळी सूर्य कुंभ राशीत असेल, ज्यामुळे ही एक विशेष ज्यातिषीय घटना मानली जात आहे. जेव्हा सूर्य आणि चंद्र एका सरळ रेषेत येतात तेव्हा चंद्राची सावली सूर्यावर पडते आणि सूर्याचा अंशतः भाग झाकला जातो. या घटनेलाच सूर्यग्रहण असे म्हटले जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार ही घटना अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. जेव्हाही हे सूर्यग्रहण लागणार असते तेव्हा सर्वांच्या मनात एकच प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे, हे ग्रहण भारतातून दिसेल का? सुतक काळ पाळावा लागणार का? तसेच राशींवर याचा कोणता परिणाम होणार? चला तर मग सदर बातमीतून या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊया.
17 फेब्रुवारी 2026 रोजी लागणारे सूर्यग्रहण भारतीय वेळेनुसार, दुपारी 3 वाजून 26 मिनिटांनी सुरू होणार आहे. तसेच संध्याकाळी 5 वाजून 40 मिनिटांनी मध्यम अवस्थेत पोहोचेल. या सूर्यग्रहणाचे समापन संध्याकाळी 7 वाजून 57 मिनिटांनी समाप्त होईल. दरम्यान वेळेनुसार या सूर्यग्रहणाचा प्रभाव 4 तास 32 मिनिटांपर्यंत राहिल. सूर्यग्रहण भारतातून दिसणार नाही म्हणून कोणताही सुतक काळ पाळण्याची आवश्यकता नाही.
हे सूर्यग्रहण कंकणाकृती असणार आहे. कंकणाकृती ग्रहणात चंद्र सूर्याला पूर्णपणे झाकत नाही, परंतु सूर्याची कडा एखाद्या वलयासारखी दिसते. चंद्राचा आकार सूर्यापेक्षा लहान असल्याने सूर्य पूर्णपणे झाकला जात नाही. परिणामी सूर्याचा मध्यभाग चंद्राने झाकला गेला असल्यामुळे फक्त सूर्याच्या कडांचा प्रकाश दिसतो. ज्यामुळे एक तेजस्वी प्रकाशवर्तुळ तयार होते. ज्याला 'रिंग ऑफ फायर' असेही म्हटले जाते.
तसेच मंगळवारी लागणारे हे सूर्यग्रहण भारतातून दिसत नसले तरी प्रामुख्याने; अंटार्क्टिका, दक्षिण अफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेच्या काही भागातून दिसणार आहे. हे ग्रहण भारतातून दिसणार नसल्याने भारतात नियम पाळले जाणार नाहीत. पण सदर देशांमध्ये राहत असलेल्या भारतीयांना स्थानिक वेळ लक्षात घेऊन ज्योतिषशास्त्रीय नियमांचे पालन करावे.
सूर्यग्रहण कुंभ राशीत असल्यामुळे 17 फेब्रुवारीचा दिवस कुंभ राशीच्या जातकांसाठी महत्त्वाचा मानला गेला आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, सूर्यग्रहणानंतर जवळजवळ 30 दिवसांपर्यंत कुंभ राशीच्या व्यक्तींनी कोणताही मोठा निर्णय घेणे टाळावे. विशेषतः पैशांचा मोठा व्यवहार किंवा जमीन व्यवहारात गुंतवणूक करणे टाळावे. असा सल्ला दिला गेला आहे.