Janmashtami 2025 : कृष्ण जन्माष्टमी 15 की 16 ऑगस्ट कधी आहे? दहीहंडी कधी असून, गोविंदा मटकी का फोडतात?

Krishna Janmashtami Date : देशभरात कृष्ण जन्माष्टमी मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात येते. यंदा जन्माष्टमी तिथीबद्दल भक्तांमध्ये संभ्रम आहे. 15 की 16 ऑगस्ट नेमकं कोणत्या दिवशी जन्माष्टमी साजरी करायची योग्य तिथीबद्दल ज्येष्ठ पंचांगकर्ते दा. कृ. सोमण यांनी सांगितले आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Aug 13, 2025, 12:42 PM IST
Krishna Janmashtami Date : श्रीकृष्ण म्हणजे विरपुरुषांचा कौस्तुभमनी, यशस्वी, मुत्सद्दी, विजयी योद्धा, धर्मसाम्राज्याचा उत्पादक, धर्माचा महान प्रचारक, भक्तवत्सल -  भक्ताभिमानी, ज्ञानियांची - जिज्ञासूंची इच्छा पूर्ण करणारा जगद्गुरू म्हणजे श्रीकृष्ण. प्राचीन भारताचे श्रीकृष्ण हे एक असाधारण असे चरित्र आहे. भगवान श्रीकृष्ण यांचं व्यक्तीमत्व अतिशय प्रभावशाली आणि महत्त्वपूर्ण आहे. श्रीकृष्ण हे राजनीतीचे ज्ञाता, प्रकांड पंडित आणि धार्मिक जगाचे नेता आहे. महाभारताचे कृष्ण हे लोकनायक, दुष्टांचा सर्वनाश करणारे, निरपराधाचे रक्षक, धीर...वीर आहे. भगवान श्रीकृष्ण हे भगवान विष्णूंचे दशअवतारातील आठवा पूर्ण अवतार आहे. भगवान श्रीकृष्णांची जनमानसावर अपार मोहिनी आहे. (When is Krishna Janmashtami August 15 or 16 When is Dahi Handi know the date auspicious time and why does Govinda break the pot)

दरवर्षी श्रावण महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या अष्टमी तिथीला आणि रोहिणी नक्षत्राला कृष्ण जन्माष्टमी मोठ्या थाटामाटात साजरी केली जाते. दरवर्षी या पवित्र दिवशी भगवान श्रीकृष्णाच्या बालरूपाची पूजा विधीपूर्वक केली जाते. यंदा 15 की 16 ऑगस्ट नेमकं कोणत्या दिवशी जन्माष्टमी साजरी करायची याबद्दल संभ्रम आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ पंचांगकर्ते दा. कृ. सोमण यांनी महाराष्ट्रात कोणत्या तारेखाला जन्माष्टमी आणि गोकुळ अष्टमी साजरी करायची याबद्दल सांगितलं आहे. 

जन्माष्टमी कधी साजरी केली जाईल?

ज्येष्ठ पंचांगकर्ते दा. कृ. सोमण यांच्याशी झी 24 तासने संवाद साधला. त्यांनी सांगितलं की, 'भगवान श्रीकृष्णाचा जन्म श्रावण कृष्ण अष्टमीला मध्यरात्री झाला. पंचांगानुसार 15 आगस्ट कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथी 15 ऑगस्ट रोजी रात्री 11.52 वाजेपासून 16 ऑगस्ट रोजी रात्री 09.36 वाजेपर्यंत असणार आहे. यावर्षी शुक्रवार 15 आगस्ट रोजी मध्यरात्री श्रावण कृष्ण अष्टमी आहे. त्यामुळे त्याच दिवशी श्रीकृष्ण जयंती असून  त्याच दिवशी उपवास करायचा आहे. तर शनिवार 16 ऑगस्ट 2025 रोजी गोपाळकाला, दहिहंडी साजरी करायची आहे.' 

अशी करा जन्माष्टमीच्या दिवशी श्रीकृष्णाची पूजा!

15 ऑगस्ट - 16 ऑगस्ट रात्री 12 वाजता म्हणजेच जन्माष्टमीला उपवास करा. मध्यरात्री भगवान श्रीकृष्णाचा जयंती साजरा करा. रात्री 12 वाजता, श्रीकृष्णाच्या जन्माच्या वेळी त्यांना दुधाने स्नान घाला आणि नंतर त्यांना पाण्याने स्नान घाला. आता त्यांना स्वच्छ कापडाने पुसून त्यांच्यासाठी खास सुंदर असे कपडे घाला. नंतर त्यांना फुले आणि हार घालून पाळण्यावर बसवा आणि त्यांना झुलावा. त्यानंतर, त्यांना लोणी, साखरेची कँडी, पंचामृत आणि तुळशीची पाने अर्पण करा. 

दहीहंडी का साजरी करतात?

जन्माष्टमीला, भगवान श्रीकृष्णाच्या बालपणीच्या कृत्यांची आठवण करून देण्यासाठी दहीहंडी उत्सव साजरा केला जातो. यामध्ये गोविंदा दही, लोणी, साखर आणि मिठाईंनी भरलेले मटकी फोडतात. दहीहंडी उत्सव प्रामुख्याने महाराष्ट्रात साजरा केला जातो, जिथे भांडे 100 ते 150 फूट उंचीवर टांगले जातात, जे गोविंदा मानवी पिरॅमिड बनवून तोडतात.  

खरंतर, जेव्हा भगवान श्रीकृष्णाने द्वापर युगात अवतार घेतला तेव्हा त्यांच्या बालपणी ते त्यांच्या मित्र गोपाळांसह गावातील गोपिकांच्या घरातून लोणी आणि दही चोरत असत. म्हणून, गोपिकांनी उंच ठिकाणी मटकी लटकवण्यास सुरुवात केली जेणेकरून कृष्ण त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकणार नाही. परंतु श्रीकृष्ण आणि त्यांच्या मित्रांनी मिळून पिरॅमिड बनवले आणि सहजपणे भांड्यांपर्यंत पोहोचले. हे लीला आज दहीहंडीच्या स्वरूपात साजरी करण्यात येते.

(Disclaimer: या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

