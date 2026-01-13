Makar Sankranti 2026 : 14 की 15 जानेवारी कधी आहे मकर संक्रांती? सुगड पूजा कशी करतात? देवीचं वाहन, शुभ मुहूर्त, साहित्य सर्व काही एका क्लिकवर

Makar Sankranti 2026 : हिंद धर्मात प्रत्येक सणाला विशेष महत्त्व आहे. हिंदू पंचांगानुसार पौष महिन्यामध्ये सूर्य मकर राशीत संक्रमण करतो, तेव्हा त्याला मकर संक्रांत असं म्हटलं जातं. यादिवशी महाराष्ट्रात सुगड पूजा आणि हळदी कुंकू समारंभ साजरा करण्यात येतो. यंदा मकर संक्रांती 14 जानेवारी की 15 जानेवारी कधी आहे, यावरून लोकांमध्ये संभ्रम आहे. ज्योतिष आणि धार्मिक तज्ज्ञ यांनी हा गोंधळ दूर केला आहे.
हिंदू पंचागानुसार पौष महिन्याच्या 14 जानेवारीला दुपारी 3:06 ला सूर्य मकर राशीत प्रवेश करणार आहे. त्यामुळे शास्त्रानुसार 14 जानेवारीला मकर संक्रांती सण साजरी करण्यात येणार आहे. तसंच मकर संक्रांती संक्रमण पुण्यकाल 14 जानेवारीला दुपारी 3:06 वाजेपासून संध्याकाळी 6:19 वाजेपर्यंत असणार आहे.
मकर संक्रांतीच्या दिवशी सूर्याचे उत्तरायण सुरु होणार असून कर्क संक्रांतीपासून ते मकर संक्रांती पर्यंतच्या काळास दक्षिणायन मानलं जातं. तर शास्त्रामध्ये उत्तरायणास देवतांचा दिवस असं म्हटलं जातं. तर शास्त्रात मकर संक्रांती ते रथसप्तमीपर्यंतचा काळ पर्वकाळ मानला गेला आहे. शास्त्रानुसार या काळातील कामं विशेष फलदायी मानले गेले आहे.
धर्मशास्त्रानुसार मकर संक्रांतीच्या दिवशी दान, जप-तप, धार्मिक अनुष्ठान करण्यास अतिशय महत्त्व आहे. सुवासिनींनी नवे भांडे, वस्त्र, अन्न, तीळ, तीळपात्र, गूळ, गाय, घोडा, सोने किंवा भूमी यांचे दान करणे शुभ मानले जाते.
यंदा संक्रांतीचे वाहन असणार अश्व म्हणजेच घोडा असून संक्रांती यावर्षी पिवळ्या रंगाचे पितांबर वस्त्र परिधान करुन येणार आहे. त्यामुळे यंदा संक्रांती ही पिवळ्या रंगावर असल्याने तो रंग परिधान करणे वर्ज्य आहे. यावर्षी संक्रांतीच्या हातात गदा ते सशक्त स्वरुपात असणार आहे. संक्रांतीसोबत तिचे उपवाहन हे सिंह असणार आहे.संक्रांतीच्या हातात जाईचे फुल राहणार असून तसंच संक्रांतीने कस्तुरीचे लेपन असणार आहे.
मकर संक्रांतीला सुगड पूजेसाठी मोठे काळे सुगड, त्याहून छोटे लाल किंवा तांबड्या रंगाचे सुगड बाजारातून विकत आणावे.
घरात जिथे तुम्ही सुगड पूजा करणार आहात ती स्वच्छ करुन तिथे पाट किंवा चौरंग ठेवा. त्याभोवती सुंदर रांगोळी काढा. चौरंगावर लाल रंगाचं वस्त्र घाला. त्यानंतर पाच ठिकाणी मुठभर तांदूळ किंवा गहू घालून त्यावर पाच सुगड मांडा. त्यानंतर सुगडमध्ये एकएक करुन हरभरा, गाजर, ऊस, तीळ, शेंगदाणे, बोरे, तीळगूळ, हळद-कुंकू, गव्हाच्या ओंब्या टाका. काळ्या रंगाचं मोठं सुगड खाली त्यावर लाल रंगाचं सुगड अशी त्याची मांडणी करा. सुगडावर अक्षता, फुलं, हळद, कुंकू वाहून धूप, दीप लावून पूजा करा. सुगड पूजेला तिळाचे लाडू आणि हलव्याचा नैवेद्य दाखवा. काही ठिकाणी हे सुगड महिला नंतर पाच जणींना वाण म्हणून देतात.
