  Makar Sankranti 2026 : 14 की 15 जानेवारी कधी आहे मकर संक्रांती? सुगड पूजा कशी करतात? देवीचं वाहन, शुभ मुहूर्त, साहित्य सर्व काही एका क्लिकवर

Makar Sankranti 2026 : 14 की 15 जानेवारी कधी आहे मकर संक्रांती? सुगड पूजा कशी करतात? देवीचं वाहन, शुभ मुहूर्त, साहित्य सर्व काही एका क्लिकवर

Makar Sankranti 2026 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्य मकर राशीत प्रवेश करतो त्यादिवशी मकर संक्रांती साजरी करण्यात येते. पण यंदा मकर संक्रांतीच्या तारखेवरून गोंधळ आहे. मकर संक्रांती कधी साजरी करावी 14 जानेवारी की 15 जानेवारी? जाणून घ्या.

नेहा चौधरी | Updated: Jan 13, 2026, 07:34 PM IST
Makar Sankranti 2026 : 14 की 15 जानेवारी कधी आहे मकर संक्रांती? सुगड पूजा कशी करतात? देवीचं वाहन, शुभ मुहूर्त, साहित्य सर्व काही एका क्लिकवर

Makar Sankranti 2026 : हिंद धर्मात प्रत्येक सणाला विशेष महत्त्व आहे. हिंदू पंचांगानुसार पौष महिन्यामध्ये सूर्य मकर राशीत संक्रमण करतो, तेव्हा त्याला मकर संक्रांत असं म्हटलं जातं. यादिवशी महाराष्ट्रात सुगड पूजा आणि हळदी कुंकू समारंभ साजरा करण्यात येतो. यंदा मकर संक्रांती 14 जानेवारी की 15 जानेवारी कधी आहे, यावरून लोकांमध्ये संभ्रम आहे. ज्योतिष आणि धार्मिक तज्ज्ञ यांनी हा गोंधळ दूर केला आहे. 

मकर संक्रांत 2026 कधी आहे?

हिंदू पंचागानुसार पौष महिन्याच्या 14 जानेवारीला दुपारी 3:06 ला सूर्य मकर राशीत प्रवेश करणार आहे. त्यामुळे शास्त्रानुसार 14 जानेवारीला मकर संक्रांती सण साजरी करण्यात येणार आहे. तसंच मकर संक्रांती संक्रमण पुण्यकाल 14 जानेवारीला दुपारी 3:06 वाजेपासून संध्याकाळी 6:19 वाजेपर्यंत असणार आहे. 

मकर संक्रांतीच्या दिवशी सूर्याचे उत्तरायण सुरु होणार असून कर्क संक्रांतीपासून ते मकर संक्रांती पर्यंतच्या काळास दक्षिणायन मानलं जातं. तर शास्त्रामध्ये उत्तरायणास देवतांचा दिवस असं म्हटलं जातं. तर शास्त्रात मकर संक्रांती ते रथसप्तमीपर्यंतचा काळ पर्वकाळ मानला गेला आहे. शास्त्रानुसार या काळातील कामं विशेष फलदायी मानले गेले आहे. 

धर्मशास्त्रानुसार मकर संक्रांतीच्या दिवशी दान, जप-तप, धार्मिक अनुष्ठान करण्यास अतिशय महत्त्व आहे. सुवासिनींनी नवे भांडे, वस्त्र, अन्न, तीळ, तीळपात्र, गूळ, गाय, घोडा, सोने किंवा भूमी यांचे दान करणे शुभ मानले जाते. 

हेसुद्धा वाचा - मकर संक्रांती ते रथसप्तमीपर्यंत लहान मुलांचं बोरन्हाण का घालतात? काय आहे प्रथा आणि कसं करतात? सर्व माहिती एका क्लिकवर

यंदा देवीचं वाहन, वस्त्र कोणतं?

यंदा संक्रांतीचे वाहन असणार अश्व म्हणजेच घोडा असून संक्रांती यावर्षी पिवळ्या रंगाचे पितांबर वस्त्र परिधान करुन येणार आहे. त्यामुळे यंदा संक्रांती ही पिवळ्या रंगावर असल्याने तो रंग परिधान करणे वर्ज्य आहे. यावर्षी संक्रांतीच्या हातात गदा ते सशक्त स्वरुपात असणार आहे. संक्रांतीसोबत तिचे उपवाहन हे सिंह असणार आहे.संक्रांतीच्या हातात जाईचे फुल राहणार असून तसंच संक्रांतीने कस्तुरीचे लेपन असणार आहे. 

हेसुद्धा वाचा - Makar Sankranti 2026 : लग्नानंतर पहिलाच सण मकर संक्रांत येत असेल तर तो साजरी करावी का?

सुगड पूजेसाठी साहित्य यादी 

मकर संक्रांतीला सुगड पूजेसाठी मोठे काळे सुगड, त्याहून छोटे लाल किंवा तांबड्या रंगाचे सुगड बाजारातून विकत आणावे. 

  1. पाच सुगड
  2. हरभरा
  3. गाजर
  4. ऊस
  5. तीळ
  6. शेंगदाणे
  7. बोरं
  8. तिळगुळ
  9. हळद
  10. कुंकू
  11. गव्हाच्या लोंब्या आणि फुलं
  12. पाट किंवा चौरंग
  13. लाल रंगाचा कपडा
  14. दिवा
  15. रांगोळी
  16. तांदूळ किंवा गहू

हेसुद्धा वाचा - Makar Sankranti 2026 : मकर संक्रांतीला कितीही इच्छा असली तरीही 'या' रंगाची साडी नेसू नका, अन्यथा घडेल अशुभ गोष्ट

मकर संक्रांतीला सुगड पूजा कशी करावी?

घरात जिथे तुम्ही सुगड पूजा करणार आहात ती स्वच्छ करुन तिथे पाट किंवा चौरंग ठेवा. त्याभोवती सुंदर रांगोळी काढा. चौरंगावर लाल रंगाचं वस्त्र घाला. त्यानंतर पाच ठिकाणी मुठभर तांदूळ किंवा गहू घालून त्यावर पाच सुगड मांडा. त्यानंतर सुगडमध्ये एकएक करुन हरभरा, गाजर, ऊस, तीळ, शेंगदाणे, बोरे, तीळगूळ, हळद-कुंकू, गव्हाच्या ओंब्या टाका. काळ्या रंगाचं मोठं सुगड खाली त्यावर लाल रंगाचं सुगड अशी त्याची मांडणी करा. सुगडावर अक्षता, फुलं, हळद, कुंकू वाहून धूप, दीप लावून पूजा करा. सुगड पूजेला तिळाचे लाडू आणि हलव्याचा नैवेद्य दाखवा. काही ठिकाणी हे सुगड महिला नंतर पाच जणींना वाण म्हणून देतात. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Makar Sankranti 2026मकर संक्रांतastrologyआध्यात्मिकधर्म

