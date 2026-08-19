/रक्षाबंधन कधी आहे, 27 की 28 ऑगस्ट? चंद्रग्रहणामुळे संभ्रम; जाणून घ्या अचूक तारीख आणि शुभ वेळ

Raksha Bandhan 2026 Date : रक्षाबंधन हा भाऊ आणि बहिणीमधील अतूट प्रेम आणि स्नेहाचा सण आहे. या दिवशी बहीण आपल्या भावाच्या मनगटावर राखी बांधते आणि त्याला सुखी व समृद्ध आयुष्याच्या शुभेच्छा देते. त्या बदल्यात, भाऊ आपल्या बहिणीचे रक्षण करण्याचे आणि सुख-दुःखात तिच्या पाठीशी उभे राहण्याचे वचन देतो. हा शुभ सण दरवर्षी श्रावण महिन्याच्या पौर्णिमेला साजरा केला जातो. मात्र, यावर्षी रक्षाबंधनच्या तारखेबद्दल बराच संभ्रम आहे. काहींच्या मते 27 ऑगस्टला, तर काहींच्या मते 28 ऑगस्टला रक्षाबंधन असेल. हा गोंधळ आज तुमचा दूर करणार आहोत, चला खरी तारीख कोणती आणि कोणत्या दिवशी रक्षाबंधन साजरा करायचा यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
रक्षाबंधनची नेमकी तारीख काय आहे? हिंदू पंचांगानुसार, श्रावण महिन्याच्या शुक्ल पक्षाची पौर्णिमा 27 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 9:08 वाजता सुरू होईल. ती 28 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 9:48 वाजता संपेल. उदय तिथीनुसार, रक्षाबंधन 28 ऑगस्ट रोजी साजरे केले जाते असे मानले जाते. पंडितांनी देखील पंचांगाच्या आधारे रक्षाबंधनाची ही तारीख निश्चित केली आहे. 27 आणि 28 ऑगस्ट हे दोन्ही दिवस श्रावण पौर्णिमा तिथीला येतात. तथापि, शास्त्रानुसार, रक्षाबंधन हा सण श्रावण पौर्णिमा तिथीला साजरा केला जातो, जी भाद्रपद-मुक्त मुहूर्तावर सूर्योदयाच्या वेळी येते.
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28 ऑगस्ट रोजी रक्षाबंधनाला राखी बांधण्याची सर्वोत्तम वेळ सकाळी 6:23 ते 9:48 पर्यंत आहे. तुम्ही तुमच्या भावाच्या मनगटावर अभिजीत मुहूर्तावर (हिंदू महिना अभिजीतची वेळ) दुपारी 12:14 ते 1:05 पर्यंत देखील राखी बांधू शकता. उदय दिनानुसार, श्रावण पौर्णिमा शुक्रवार, 28 ऑगस्ट रोजी आहे. या दिवशी स्नान, दान, प्रार्थना आणि व्रतांसह रक्षाबंधन सण साजरा केला जाईल. आता तारीख निश्चित झाली असून, अंतिम चंद्रग्रहणावर चर्चा होणे बाकी आहे.
वर्षातील शेवटचे चंद्रग्रहण रक्षाबंधनाच्या दिवशी होत आहे, मात्र, याचा सणावर कोणताही परिणाम होणार नाही. हे चंद्रग्रहण भारतातून दिसणार नाही, त्यामुळे सूतक काळ असणार नाही. सूतक काळ नसल्यामुळे रक्षाबंधन साजरे करण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. चंद्रग्रहण सकाळी 6:55 वाजता सुरू होईल आणि खंडग्रास चंद्रग्रहण दुपारी 12:30 वाजता संपेल. हिंदू पंचांगानुसार, या वर्षातील हे दुसरे चंद्रग्रहण सकाळी 8:04 ते सकाळी 11:22 पर्यंत असेल. तथापि, हे चंद्रग्रहण भारतातून दिसणार नाही. त्यामुळे, तुम्ही कोणत्याही शुभ मुहूर्तावर तुमच्या भावाच्या मनगटावर राखी बांधू शकता.