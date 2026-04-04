खरमास काळात मंगल कार्य केल्यास येऊ शकतात अडथळे, जाणून घ्या एप्रिलमध्ये कधी आहेत शुभ मुहूर्त

सध्या खर्मस काळ सुरू आहे. या काळात शुभ आणि मंगल कार्य केल्यास अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे हिंदू पंचांगानुसार एप्रिलमध्ये शुभ मुहूर्त कधी आहेत ते जाणून घ्या.   

मनाली सागवेकर | Updated: Apr 4, 2026, 07:55 PM IST
Kharmas Kaal 2026: सनातन धर्मात प्रत्येक शुभ कार्य पार पाडण्याआधी त्यासाठी योग्य मुहूर्त आहे का हे तपासले जाते. आणि शुभ मुहूर्तावरच कामे पार पाडली जातात. जर शुभ मुहू्र्त नसेल तर, त्याकाळात साखरपुडा, मुंडन, गृह प्रवेश, नामकरण सोहळा आणि विवाह यांसारखे शुभ विधी करणे टाळले जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार अशुभ मुहूर्तावर शुभ कार्य पार पाडल्यास त्यात अडथळा येतो किंवा काही विपरीत घटना घडण्याची शक्यता असते. सध्या खरमास काळ सुरू आहे, जो सूर्य मीन राशी सोडून मेष राशीत प्रवेश करेल तेव्हा संपेल. यानंतर विवाह आणि इतर शुभ कार्यांसाठीचा शुभ मुहूर्त सुरू होईल. जर तुम्हीही आता कोणतेही शुभ कार्य करण्याचा विचार करत असाल तर, एप्रिल महिन्यात कधी शुभ मुहूर्त असेल ते जाणून घ्या. 

खरमास काळाची सुरूवात आणि समाप्ती कधी? 

ज्योतिषशास्त्रानुसार खरमास काळ अत्यंत अशुभ मानला जातो. या काळात शुभ आणि मंगल कार्ये केली जात नाहीत. सनातन धर्मात जेव्हा कोणतेही मंगल कार्य केले जाते तेव्हा श्री गणेश, शिव, दुर्गा देवी, विष्णु आणि सूर्य या पंचदेवतांचा आशिर्वाद लाभणे आवश्यक मानले जाते. परंतु खरमास काळात सूर्य आणि गुरू ग्रहाचा आशीर्वाद मिळत नाही. त्यामुळे लोक विवाह सोहळ्यासाठी किंवा कोणत्याही मंगल कार्यासाठी खरमास काळ संपण्याची वाट पाहत असतात. हिंदू पंचांगानुसार, हा खरमास काळ 15 मार्च रोजी सुरू झाला आहे आणि त्याची समाप्ती 14 एप्रिल रोजी होणार आहे. ज्यानंतर 15 एप्रिल पासून शुभ कार्य करण्यास सुरूवात करता येईल. 

 

एप्रिलमधील शुभ मुहूर्तांची यादी

15 एप्रिल, 2026 बुधवार
20 एप्रिल, 2026, सोमवार
21 एप्रिल, 2026, मंगळवार
25 एप्रिल, 2026, शनिवार
26 एप्रिल, 2026, रविवार
27 एप्रिल, 2026, सोमवार
28 एप्रिल, 2026, मंगळवार
29 एप्रिल, 2026, बुधवार

खरमास काळात शुभ कार्य टाळण्याचे कारण काय? 

खरमास काळात विवाह, मुंडन आणि गृहप्रवेश यांसारखी शुभ कार्य करणे टाळले जातात. यामागील मुख्य कारणे म्हणजे सूर्य आणि गुरू ग्रह आहेत. जेव्हा सूर्य धनु राशीत प्रवेश करतो, तेव्हा खरमास महिना सुरू होतो आणि सूर्याच्या धनु राशीतील प्रवेशामुळे गुरुचा प्रभाव कमी होतो. गुरु ग्रह शुभ प्रसंगांमध्ये आणि मुलींच्या विवाहातही एक महत्त्वाचा घटक मानला जातो. पण खरमास काळात असल्यामुळे गुरुचा प्रभाव कमी असतो. ज्यामुळे विवाहात विलंब होणे, वैवाहिक जीवनात समस्या निर्माण होणे असे अडथळे येऊ शकतात. तसेच या काळात तुम्ही नवी नोकरी किंवा व्यवसाय सुरू करणार असाल तर प्रकर्षाने टाळा, कारण अडथळे निर्माण होऊ शकतात. 

 

 (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

