/या वर्षातील दुसरं सूर्यग्रहण 11 की 12 ऑगस्ट कधी? भारतात सूतक काळ असणार का?

ग्रहण ही एक खगोलशास्त्रीय घटना असली तरी वैदिक ज्योतिषशास्त्रात ग्रहण हे अशुभ मानले जाते. या वर्षातील दुसरं सूर्यग्रहण लवकरच असणार आहे. पण सूर्यग्रहणाच्या तारखेबद्दल संभ्रम आहे. ऑगस्ट महिन्यातील 11 की 12 कोणत्या तारखेला सूर्यग्रहण आहे, याबद्दल गोंधळ आहे. अशा स्थितीत ज्योतिषशास्त्र आणि खगोलशास्त्र या दोन्ही दृष्टिकोनातून सूर्यग्रहण अतिशय महत्त्वाचा आहे. खगोलशास्त्रानुसार या वर्षातील दुसरं सूर्यग्रहण हे खग्रास असून यावेळी चंद्र सूर्याला पूर्णपणे झाकून टाकेल. ज्यामुळे दिवसा पृथ्वीचा काही भागात अंधार होणार आहे. भारतात सूर्यग्रहण दिसणार आहे की नाही, सूतक काळ असेल का जाणून घ्या.
खगोलशास्त्रीय गणनेनुसार शास्त्रज्ञांनी सांगितलं की, येत्या बुधवारी म्हणजे 12 ऑगस्टला खग्रास सूर्यग्रह असणार आहे. हे सूर्यग्रहण प्रामुख्याने उत्तर गोलार्धातील भागांमध्ये दिसणार आहे. वर्षातील दुसरं सूर्यग्रहण हे ग्रीनलँड, आइसलँड, स्पेन, रशिया आणि अटलांटिक महासागराच्या काही भागांमध्ये पाहिला मिळणार आहे. तसंच युरोपचा बहुतांश भाग, उत्तर अमेरिकेचा काही भाग आणि वायव्य आफ्रिकेत ते खंडग्रास सूर्यग्रहण रुपामध्ये दिसणार आहे.
खगोलशास्त्र तज्ज्ञ आणि ज्योतिषशास्त्राच्या अभ्यासानुसार 12 ऑगस्टला असणारे सूर्यग्रहण हे भारतात दिसणार नाहीय. शास्त्रज्ञांनी सांगितलं की, ग्रहण हे रात्रीच्या वेळी लागणार असल्याने ते भारतात दिसणार नाही. पणदुसरीकडे वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्यग्रहण भारतात दिसणार नसलं तरी सूतक काळ पाळला जातो. काही ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ सांगतात की भारतात सूर्यग्रहण दिसणार नाही, त्यामुळे सूतक काळ पाळण्याची गरज नाही. यातही तज्ज्ञांमध्ये मतभेद दिसून येतात.
पण धार्मिक मान्यतेनुसार सूर्यग्रहणाच्या वेळेनुसार 12 तास आधी सूतक काळ लागत असतो. या काळात शुभ कार्यापासून अनेक गोष्टींवर बंधन असतात. अगदी या सूतक काळात मंदिराचे दरवाजे दर्शनासाठी बंद ठेवण्यात येतात.
भारतीय प्रमाण वेळेनुसार (IST), सूर्यग्रहण 12 ऑगस्ट रोजी रात्री 9:04 वाजेपासून मध्यरात्री 1:27 पर्यंत असणार आहे. तर रात्री 11:17 वाजता ग्रहण परमोच्च बिंदूवर पोहोचणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)