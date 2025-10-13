Diwali 2025 : अमावस्या दोन दिवस असल्याने लक्ष्मीपूजन कधी करायचं? 20 की 21 ऑक्टोबर? कन्फ्युजन दूर करा

Diwali 2025 Date : दिवाळी हा दिव्यांचा सण, आनंद आणि उत्साहाचा सण असतो. पंचांगानुसार आश्विन अमावस्येला दिवाळीचा सण म्हणजे लक्ष्मीपूजन करण्यात येतं. 14 वर्षांच्या वनवासानंतर राम - लक्ष्मण आणि सीता अयोध्येत परतले होतं. त्यांच्या स्वागतासाठी दिव्यांची आरास करण्यात आली होती. तो दिवस आश्विन अमावस्येचा होता. हिंदू धर्मात अमावस्या ही शुभ मानली जात नाही. पण दिवाळीतील आश्विन महिन्यातील अमावस्या शुभ मानली जाते. पण यंदा लक्ष्मीपूजन कोणत्या तारखेला करायचं याबद्दल मोठा संभ्रम लोकांमध्ये आहे. कारण पंचांगानुसार आश्विन अमावस्या सोमवारी 20 ऑक्टोबरला दुपारी 03:45 वाजेपासून 21 ऑक्टोबरला संध्याकाळी 05:50 वाजपर्यंत असणार आहे. चला मग दिवाळी नेमकी कोणत्या तारखेला साजरी करायची आहे, जाणून घेऊयात आनंदी वास्तू आणि ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून...
ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांनी सांगितलं की, सण आणि व्रतसाठी धार्मिक ग्रंथ आपण मानतो. दाते पंचांग, निर्णयसिंधू, धर्मसिंधू यासारखे ग्रंथ धरुन आपण सण वार साजरे करत असतो. या ग्रंथानुसार सूर्य उगवल्यानंतर कोणती तिथी पाहतो त्या तिथीला महत्त्व दिले जातो किंवा ती पूर्ण तिथी मानली गेली आहे. तीच तिथी कोणत्या धार्मिक कारणासाठी महत्त्वापूर्ण मानली गेली आहे.
आश्विन अमावस्या म्हणजे दर्श अमावस्या नावाने ओळखली जाते. 20 ऑक्टोबरला उगवता सूर्यनंतर अमावस्येची तिथी पाहत नाही, कारण अमावस्या तिथी दुपारी लागते. मात्र 21 ऑक्टोबरला उगवता सूर्य हा अमावस्या तिथी दाखवतो. त्यामुळे धार्मिक ग्रंथानुसार 21 ऑक्टोबरची अमावस्या तिथीला लक्ष्मीपूजन करण्यात येणार आहे.
२० ऑक्टोबर रोजी प्रदोषकाळात अमावस्या सुरु होत आहे, त्यामुळे ही तिथी प्रदोषव्याप्त असून दुसऱ्या दिवशी तीन प्रहारापेक्षा अधिक काळ अमावस्या असणार आहे. म्हणून मंगळवारी 21 ऑक्टोबर 2025 रोजी लक्ष्मीपूजन करणे शास्त्रसंमत आहे. तसंच अमावस्या आणि प्रतिपदा या दोन्ही तिथीच्या योगावर सायंकाळी प्रदोष काळ अर्थात सूर्यास्तानंतर संध्याकाळी 6.10 ते रात्री 8.40 वाजेपर्यंत म्हणजे सुमारे 2 तास 24 मिनिटं या कालावधीत लक्ष्मीपूजनचा शुभ मुहूर्त आहे.
उत्तर भारतीय हे 20 ऑक्टोबरला दिवाळी साजरी करणार आहेत. तर महाराष्ट्रात 21 ऑक्टोबरला दिवाळी म्हणजे लक्ष्मीपूजन करण्यात येणार आहे.
लक्ष्मीपूजन विधी करण्याकरिता सर्वप्रथम देवघरामध्ये एक चौरंग ठेवावा त्यावर लाल कापड अंथरून घ्यावा. त्यावर उजव्या बाजूला कळस मांडावा त्या कळसांमध्ये पाच विड्याची पाने टाकावी, एक रुपयाची नाणी टाकावे आणि कळसाच्या वर नारळ ठेवावा त्या नारळाची शेंडी वर असली पाहिजे. आपण जो चौरंग घेतला आहे, त्या चौरंग वर मध्यभागी तांदुळाची रास करावी. त्यावर गणपती, कुबेर, लक्ष्मी यांची मूर्ती किंवा फोटो ठेवावा. जर तुमच्याकडे काहीच नसेल तर सुपारी ठेऊ शकतात. त्यानंतर चौरंगावर जागा शिल्लक असेल त्या जागेमध्ये हिशोबाची वही आणि पेन ठेवावी तसंच पैसे नाणी ठेवावे. त्यानंतर चौरंगाची हळद कुंकू लावून पूजा करून घ्यावी. फराळ आणि लाह्या बताशे यांचा नैवेद्य दाखवावा. झाडूला लक्ष्मी मानतात म्हणून नवीन झाडूची पूजा केली जाते.
प्रश्न १: दिवाळी हा सण कशासाठी साजरा केला जातो?
उत्तर: दिवाळी हा दिव्यांचा, आनंद आणि उत्साहाचा सण आहे. पंचांगानुसार आश्विन अमावस्येला लक्ष्मीपूजन केले जाते. १४ वर्षांच्या वनवासानंतर राम-लक्ष्मण-सीता अयोध्येत परतले, त्या स्वागतासाठी दिव्यांची आरास केली होती. हिंदू धर्मात अमावस्या शुभ नसते, पण दिवाळीची अमावस्या शुभ मानली जाते.
प्रश्न २: यंदा लक्ष्मीपूजन कोणत्या तारखेला करावे?
उत्तर: ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्या मते, धार्मिक ग्रंथ (दाते पंचांग, निर्णयसिंधू, धर्मसिंधू) नुसार २० ऑक्टोबरला अमावस्या दुपारी सुरू होते, पण २१ ऑक्टोबरला उगवता सूर्य अमावस्या दाखवतो. म्हणून २१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी लक्ष्मीपूजन शास्त्रोक्त आहे.
प्रश्न ३: लक्ष्मीपूजनाचा शुभ मुहूर्त काय?
उत्तर: २० ऑक्टोबरला प्रदोषकाळात अमावस्या सुरू होते, जी प्रदोषव्याप्त आहे. २१ ऑक्टोबरला अमावस्या आणि प्रतिपदा तिथीच्या योगात सायंकाळी ६:१० ते रात्री ८:४० वाजेपर्यंत (२ तास २४ मिनिटे) हा शुभ मुहूर्त आहे.
प्रश्न ४: उत्तर भारत आणि महाराष्ट्रात दिवाळी कधी साजरी होईल?
उत्तर: उत्तर भारतात २० ऑक्टोबरला दिवाळी साजरी होईल, तर महाराष्ट्रात २१ ऑक्टोबरला लक्ष्मीपूजन केले जाईल. हा फरक पंचांग आणि स्थानिक परंपरांमुळे आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)