Marathi News
Navratri Upvas : 1 की 2 ऑक्टोबर, नवरात्रीचा उपवास कधी सोडाल? काय कराल, काय टाळाल?

2025 मध्ये यंदा अश्विन माहच्या शुल्क पक्षाची प्रतिपदा तिथी ते नवमीपर्यंत नवरात्र साजरी केली जाणार आहे त्यामुळे नवरात्रीचा उपवास कधी सोडावा? असा प्रश्न भाविकांना पडला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 30, 2025, 08:26 PM IST
Navratri Fast tips

शक्तीचा महान उत्सव, शारदीय नवरात्र, देवी दुर्गेच्या नऊ रूपांची पूजा आणि सन्मान करण्यासाठी साजरा केला जातो. नऊ दिवसांचा हा उत्सव केवळ भक्ती आणि श्रद्धेचे प्रतीक नाही तर भक्तांना शक्ती आणि सकारात्मक ऊर्जा मिळविण्याची संधी देखील आहे. नवरात्र उत्सव आता संपण्याच्या जवळ आला आहे. या काळात लोक त्यांच्या इच्छेनुसार 1,2,5,7 किंवा 9 दिवस उपवास करतात. उपवास केल्यानंतर उपवास सोडणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तर, शारदीय नवरात्र उपवास कधी सोडायचा 1 की 2 ऑक्टोबरला. 

शारदीय नवरात्र उपवास कधी सोडला जातो?

नवमी तिथी संपल्यानंतर आणि दशमी तिथीच्या सुरुवातीनंतर नऊ दिवसांचा नवरात्र उपवास सोडला जातो. हा विजयादशमीला येतो. जे नऊ दिवसांचे उपवास करतात त्यांच्यासाठी नवमी तिथी संपल्यानंतर आणि दशमी तिथीच्या सुरुवातीनंतरच उपवास सोडणे शुभ मानले जाते. म्हणून, ते विजयादशमीला उपवास सोडतात. अशा परिस्थितीत, तुम्ही विजयादशमीला नवरात्र उपवास सोडू शकता. या वर्षी विजयादशमी 2 ऑक्टोबर रोजी आहे आणि या दिवशी नवरात्रीचे व्रत सोडले जाईल.

उपवास काळात काय खावे?

नवरात्रीचा उपवास सात्विक, हलक्या अन्नाने सोडावे जसे की फळांचा रस किंवा साबुदाणा. त्यानंतर देवीला अर्पण केलेला हलवा, पुरी, हरभरा आणि खीर यांचा प्रसाद घेतला जातो. नवरात्रीचे व्रत सोडण्यापूर्वी कन्या पूजन आणि हवन करणे देखील आवश्यक आहे, त्यानंतरच उपवासाचे पुण्यफळ मिळते. दीर्घ उपवासानंतर अचानक जड किंवा मसालेदार अन्न खाणे टाळावे.

उपवासाच्या काळात काय खाऊ नये?

नवरात्रीचा उपवास काळात लसूण, कांदा, मांसाहारी पदार्थ आणि तामसिक पदार्थ नेहमीच टाळावेत. उपवास सोडताना थेट मीठ खाणे टाळा; प्रथम काहीतरी गोड खाणे चांगले.

नवरात्रीचे व्रत सोडण्याचे नियम

नवरात्रीचा उपवास सोडण्यापूर्वी, दुर्गा देवीची पूजा करा आणि नंतर हलवा आणि पुरी प्रसाद म्हणून अर्पण करा. पाराण (उपवास सोडणे) दरम्यान, हलके आणि सात्विक अन्न खा आणि थेट मीठ टाळा. नवव्या दिवशी, कन्या पूजन (मुलीची पूजा) करा आणि हवन (अग्निबलि) करा. त्यानंतरच, प्रसाद (प्रसाद) घेऊन उपवास सोडा. हवन (जर केले असेल तर) आणि कन्या पूजन (मुलीची पूजा) केल्यानंतरच नवरात्रीचे व्रत पूर्ण मानले जाते.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

Tags:
navratri 2025Navratri 2025 Vrat Tipsnavratri fasting tipsHow to break Navratri FastHow to Break Navratri Fast Safely

