English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भविष्य
Numerology : 'लेडी लक' असतात 'हा' मूलांक असलेल्या पत्नी, लग्नानंतर धुरंधरच्या कलाकाराचं नशिब पालटलं

महिलांचा मूलांक हा पुरुषांच्या यशासाठी अतिशय महत्त्वाचा ठरतो. धुरंधर सिनेमा अभिनेत्याच्या पत्नीचा मूलांक त्याच्या फायदेशीर ठरल्याच दिसत आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 20, 2026, 10:25 PM IST
Dhurandhar 2 star Numerology :  अंकशास्त्रानुसार, जन्मांकाचा व्यक्तीच्या जीवनावर महत्त्वपूर्ण प्रभाव असतो. विशिष्ट जन्मांक असलेल्या स्त्रिया आपल्या जोडीदाराच्या आयुष्यात आनंद आणतात, ज्यामुळे त्यांच्या जोडीदाराचे भाग्य सोन्यासारखे चमकते. 'धुरंधर' फेम आदित्य धरची पत्नी यामी गौतम देखील त्याच्या आयुष्यात 'लेकी लक' ठरली आहे. यामागे तिचा जन्मांक हे कारण आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

कशा असतात 1 मूलांक असलेल्या महिला?

'धुरंधर' आणि 'धुरंधर 2' चे दिग्दर्शक आदित्य धर यांची पत्नी, बॉलिवूड अभिनेत्री यामी गौतम हिचा मूलांक १ आहे. या मूलांकाच्या महिलांमध्ये नेतृत्वगुण असतात, त्या आत्मविश्वासू, बुद्धिमान आणि स्वाभिमानी असतात. त्यांना त्यांच्या कुटुंबासाठी आणि सासरच्या लोकांसाठी शुभ मानले जाते. शिवाय, या महिला स्वतःच्या बळावर यश मिळवतात.

काय आहे मूलांक?

जर एखाद्या व्यक्तीचा जन्म 1, 10 किंवा 28 तारखेला झाला असेल, तर त्यांच्या जन्म तारखांच्या बेरजेला त्यांचा मूलांक (radix number) म्हणतात. या सर्व व्यक्तींचा मूलांक १ असतो. हा मूलांक असलेल्या व्यक्ती अनेकदा त्यांच्या करिअरमध्ये यश मिळवतात.

यामी गौतमचा मूलांक 

विवाहासाठी कोणता मूलांक महत्त्वाचा?

अंकशास्त्रानुसार, अंक 1 असलेल्या महिलांचे अंक ३ असलेल्या व्यक्तींसोबत खूप चांगले नाते असते. आणि जर अंक १ असलेल्या महिलांनी अंक ३ असलेल्या जोडीदाराशी लग्न केले, तर त्यांचे वैवाहिक जीवन खूप यशस्वी ठरते.

आदित्य धरचा मूलांक 

विशेष म्हणजे, 'धुरंधर 2' चे दिग्दर्शक आदित्य धर यांचा मूलांक देखील 3 आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की यामी गौतमसारखी जोडीदार त्यांच्यासाठी खूप खास आहे. त्यांचे नाते घट्ट असून ते एकमेकांना खूप पाठिंबा देतात.  जोडप्यांच्या नावात 1 आणि 3 हे अंक असतात, ते एकमेकांचा मानसिक आणि व्यावहारिक अशा दोन्ही स्तरांवर आदर करतात. याचा अर्थ, त्यांच्या मनात एकमेकांविषयी प्रचंड आदर असतो आणि ते एकमेकांच्या कामाचाही आदर करतात. एकत्र मिळून ते यशस्वी होतात.

आयकॉनिक जोडी 

यामी गौतम आणि आदित्य धर यांना बॉलिवूडमधील प्रतिष्ठित जोडप्यांपैकी एक मानले जाते. ते एक प्रभावी जोडपे असून, त्यांचे नाते इंडस्ट्रीमध्ये एक आदर्श आहे. यामी आणि आदित्य एकमेकांच्या कामाचा खूप आदर करतात आणि एकमेकांना पाठिंबा देतात.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
numerologyMulankbest coupleAditya DharYami Gautam

महाराष्ट्र बातम्या