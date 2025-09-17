कोणती रास आणि नक्षत्रात PM मोदींचा जन्म? शनिदेव, हनुमंताचे विशेष आशीर्वाद; देशासाठी असतात समर्पित!

PM Narendra Modi 75th Birthday: भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जन्म 17 सप्टेंबर 1950 रोजी गुजरातमधील मेहसाणा जिल्ह्यातील वडनगर येथे झाला. 2025 मध्ये ते त्यांचा 75 वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. ज्योतिषानुसार, ते वृश्चिक राशी आणि अनुराधा नक्षत्राचे आहेत. या राशी-नक्षत्राचे लोक बुद्धिमान, परिश्रमी, आत्मविश्वासाने परिपूर्ण, दयाळू आणि धार्मिक असतात, जे मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वात स्पष्टपणे दिसते.
अनुराधा नक्षत्राचा स्वामी शनिदेव आणि वृश्चिक राशीचा स्वामी मंगळ आहे. या राशी-नक्षत्राखाली जन्मलेल्या व्यक्तींना शनिदेव, मंगळ आणि भगवान हनुमान यांचे विशेष आशीर्वाद मिळतात. हे आशीर्वाद त्यांना जीवनात यशस्वी आणि समाजासाठी समर्पित बनवतात, जे पंतप्रधान मोदींच्या कार्यशैलीतून दिसून येते.
मंगळाच्या प्रभावामुळे वृश्चिक राशीचे लोक धाडसी आणि निर्भय असतात. ते आव्हानांना धैर्याने सामोरे जातात आणि विजय मिळवतात. शनिदेवामुळे ते मेहनती, शिस्तबद्ध आणि चिकाटीचे बनतात. कोणतेही काम हाती घेतल्यानंतर ते पूर्ण होईपर्यंत थांबत नाहीत आणि प्रत्येक निर्णय काळजीपूर्वक घेतात.
वृश्चिक राशी आणि अनुराधा नक्षत्राचे लोक समाजाच्या कल्याणासाठी आयुष्य वाहून घेतात. यामुळे त्यांना समाजात आदर मिळतो आणि ते प्रभावी नेते बनतात. पंतप्रधान मोदींचे समाजसेवा आणि नेतृत्व याचे उत्तम उदाहरण आहे.
या राशी-नक्षत्राचे लोक दिखाऊपणा टाळून साधे जीवन जगतात. ते शांतपणे, न थांबता आणि न घाबरता आपले ध्येय साध्य करतात. मोदींच्या साध्या जीवनशैलीतून आणि कार्यातून हे गुण प्रकर्षाने दिसतात.
