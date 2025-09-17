English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कोणती रास आणि नक्षत्रात PM मोदींचा जन्म? शनिदेव, हनुमंताचे विशेष आशीर्वाद; देशासाठी असतात समर्पित!

PM Narendra Modi 75th Birthday:   ज्योतिषानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे वृश्चिक राशी आणि अनुराधा नक्षत्राचे आहेत. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 17, 2025, 05:22 PM IST
पंतप्रधान मोदी

PM Narendra Modi 75th Birthday: भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जन्म 17 सप्टेंबर 1950 रोजी गुजरातमधील मेहसाणा जिल्ह्यातील वडनगर येथे झाला. 2025 मध्ये ते त्यांचा 75 वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. ज्योतिषानुसार, ते वृश्चिक राशी आणि अनुराधा नक्षत्राचे आहेत. या राशी-नक्षत्राचे लोक बुद्धिमान, परिश्रमी, आत्मविश्वासाने परिपूर्ण, दयाळू आणि धार्मिक असतात, जे मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वात स्पष्टपणे दिसते.

शनिदेव आणि हनुमान यांचे आशीर्वाद

अनुराधा नक्षत्राचा स्वामी शनिदेव आणि वृश्चिक राशीचा स्वामी मंगळ आहे. या राशी-नक्षत्राखाली जन्मलेल्या व्यक्तींना शनिदेव, मंगळ आणि भगवान हनुमान यांचे विशेष आशीर्वाद मिळतात. हे आशीर्वाद त्यांना जीवनात यशस्वी आणि समाजासाठी समर्पित बनवतात, जे पंतप्रधान मोदींच्या कार्यशैलीतून दिसून येते.

धाडसी आणि निर्भय स्वभाव

मंगळाच्या प्रभावामुळे वृश्चिक राशीचे लोक धाडसी आणि निर्भय असतात. ते आव्हानांना धैर्याने सामोरे जातात आणि विजय मिळवतात. शनिदेवामुळे ते मेहनती, शिस्तबद्ध आणि चिकाटीचे बनतात. कोणतेही काम हाती घेतल्यानंतर ते पूर्ण होईपर्यंत थांबत नाहीत आणि प्रत्येक निर्णय काळजीपूर्वक घेतात.

समाजासाठी समर्पण

वृश्चिक राशी आणि अनुराधा नक्षत्राचे लोक समाजाच्या कल्याणासाठी आयुष्य वाहून घेतात. यामुळे त्यांना समाजात आदर मिळतो आणि ते प्रभावी नेते बनतात. पंतप्रधान मोदींचे समाजसेवा आणि नेतृत्व याचे उत्तम उदाहरण आहे.

साधेपणा आणि शांतता

या राशी-नक्षत्राचे लोक दिखाऊपणा टाळून साधे जीवन जगतात. ते शांतपणे, न थांबता आणि न घाबरता आपले ध्येय साध्य करतात. मोदींच्या साध्या जीवनशैलीतून आणि कार्यातून हे गुण प्रकर्षाने दिसतात.

FAQ 

प्रश्न: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जन्म कधी आणि कुठे झाला, आणि ते कोणत्या राशी-नक्षत्राचे आहेत?

उत्तर: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जन्म 17 सप्टेंबर 1950 रोजी गुजरातमधील मेहसाणा जिल्ह्यातील वडनगर येथे झाला. 2025 मध्ये ते 75 वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. ज्योतिषानुसार, ते वृश्चिक राशी आणि अनुराधा नक्षत्राचे आहेत.

प्रश्न: अनुराधा नक्षत्र आणि वृश्चिक राशीच्या लोकांना कोणते विशेष आशीर्वाद मिळतात?

उत्तर: अनुराधा नक्षत्राचा स्वामी शनिदेव आणि वृश्चिक राशीचा स्वामी मंगळ आहे. या राशी-नक्षत्राखाली जन्मलेल्या लोकांना शनिदेव, मंगळ आणि भगवान हनुमान यांचे विशेष आशीर्वाद मिळतात, जे त्यांना यशस्वी आणि समाजासाठी समर्पित बनवतात.

प्रश्न: वृश्चिक राशी आणि अनुराधा नक्षत्राच्या लोकांचे व्यक्तिमत्त्व कसे असते?

उत्तर: या राशी-नक्षत्राचे लोक बुद्धिमान, मेहनती, धाडसी, निर्भय, शिस्तबद्ध आणि समाजासाठी समर्पित असतात. ते आव्हानांना धैर्याने सामोरे जातात, साधे जीवन जगतात आणि समाजात आदर मिळवतात, जे पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात दिसून येते.

