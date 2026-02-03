English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
रुद्राक्ष कोणी घालू नये? उलट परिणाम होण्यापुर्वी नियम घ्या जाणून!

Rudraksha mala: रुद्राक्षामुळे नकारात्मक शक्तींपासून संरक्षण मिळते आणि मन शांत राहते.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 3, 2026, 09:51 PM IST
रुद्राक्ष कोणी घालू नये? उलट परिणाम होण्यापुर्वी नियम घ्या जाणून!
रुद्राक्ष माळा

Rudraksha mala: रुद्राक्ष हे भगवान शंकराचे एक विशेष रूप मानले जाते. ते त्यांच्या डोळ्यातून पडलेल्या अश्रूंपासून तयार झाले असल्याचे सांगितले जाते. हे धारण केल्याने शिवाची कृपा मिळते आणि जीवनात आनंद येतो. मात्र, याचे कठोर नियम पाळले नाहीत तर समस्या उद्भवू शकतात. रुद्राक्ष हे पवित्र वस्तू आहे, ज्यामुळे नकारात्मक शक्तींपासून संरक्षण मिळते आणि मन शांत राहते. हे एक प्रकारचे बीज आहे जे हिंदू धर्मात पूजनीय आहे. त्यामुळे ते धारण करण्यापूर्वी पूर्ण माहिती घेणे आवश्यक आहे. कधी आणि कोणी रुद्राक्ष धारण करु नये? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

रुद्राक्ष धारण करण्याचे मुख्य नियम

रुद्राक्ष घालण्यापूर्वी त्याला कच्च्या दुधात आणि गंगा जलात स्नान घालून शुद्ध करावे. त्यानंतर "ओम नमः शिवाय" हा मंत्र म्हणत ते घालावे. लाल किंवा पिवळ्या रंगाच्या रेशमी धाग्यात ते बांधणे शुभ मानले जाते. दुसऱ्या व्यक्तीचा वापरलेला रुद्राक्ष कधीही घालू नये आणि स्वतःचा दुसऱ्याला देऊ नये. हे नियम पाळल्याने त्याचे पूर्ण लाभ मिळतात आणि पवित्रता टिकून राहते. नियमांचे पालन न केल्यास उलट परिणाम होऊ शकतात.

कधी रुद्राक्ष धारण करू नये?

काही लोकांनी किंवा विशिष्ट वेळी रुद्राक्ष घालणे टाळावे. उदाहरणार्थ, स्मशानभूमी किंवा अंत्यसंस्कारात जाताना ते काढून ठेवावे. शोककाळात किंवा मृत्यूशी संबंधित विधींमध्ये ते वापरू नये. घरात नवीन बाळ जन्मले असल्यास ते उतरवा. झोपताना रुद्राक्ष काढून स्वच्छ जागी ठेवावा. मांसाहार, मद्यपान किंवा तामसी अन्न घेताना ते घालू नये; अशा सवयी असलेल्यांनी ते टाळावे. हे नियम पवित्रता राखण्यासाठी आहेत. 

रुद्राक्ष धारण करण्याचे फायदे

रुद्राक्ष घालल्याने मनाला शांतता मिळते आणि शिवाची आशीर्वाद प्राप्त होतात. आत्मविश्वास वाढतो आणि जीवनातील अडथळे दूर होतात. नकारात्मक ऊर्जा आणि वाईट शक्तींपासून बचाव होतो. भाग्य उजळते आणि अशुभ प्रभाव कमी होतात. रोजच्या ताणतणावातून मुक्ती मिळते आणि सकारात्मक विचार येतात. हे एक प्रकारचे रक्षणकवच आहे जे आरोग्य आणि समृद्धीसाठी उपयुक्त ठरते. मात्र, नियम पाळले तरच हे लाभ मिळतात. 

रुद्राक्ष धारण करण्यासाठी शुभ दिवस

रुद्राक्ष घालण्यासाठी सोमवार हा उत्तम दिवस आहे, कारण तो शिवाचा आवडता वार आहे. सावन महिन्यातील सोमवार किंवा महाशिवरात्रीला ते धारण करणे अधिक फलदायी ठरते. या दिवशी पूजा करून ते घातल्यास विशेष लाभ मिळतात. इतर दिवशीही घालता येईल, पण शुभ मुहूर्त निवडावा. हे दिवस निवडल्याने रुद्राक्षची शक्ती वाढते आणि जीवनात सकारात्मक बदल घडतात.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

