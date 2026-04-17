Chaitra Amavasya 2026 : अमावस्येला का असतं पूर्वजांना एवढं महत्त्व? पूर्वजांच्या शापातून मुक्तीसोबत आर्थिक लाभासाठी शास्त्रात सांगितलंय हे उपाय!

Chaitra Amavasya 2026 : धर्मशास्त्रात पौर्णिमा आणि अमावस्या तिथीला अतिशय महत्त्व आहे. या दोन्ही तिथीला पवित्र नदीत स्नान आणि दान हे पुण्यकर्म मानले जाते. अमावस्या तिथीला पूर्वजांचा आशीर्वाद आणि तसंच पितृदोषासाठी विधी केले जातात. अमावस्याला पूर्वजांना का एवढं महत्त्व असतं हे स्कंद पुराणात एक कथा सांगितली आहे.
स्कंद पुराणात सांगितलेल्या कथेनुसार, एक धर्मवर्ण नावाचा एक ब्राह्मण होता. धर्मवर्ण हा धार्मिक आणि आध्यात्मिक जगात रमायचा. एकदा त्याला एका विद्वानाने सांगितलं की, कलियुगात भगवान विष्णूचा जप केल्यावर कठोर तपश्च्रर्येसारखं फळ मिळतं. यानंतर धर्मवर्णाने सांसारिक इच्छांचा त्याग केला आणि विष्णूच्या उपासनेत मग्न झाला.
या कथेत असं सांगितलं की, एकदा योगसाधेत असताना धर्मवर्णाने सूक्ष्म रूप धारण केल्यामुळे ते पूर्वजांच्या लोकात पोहोचले. पण तिथले दृष्य पाहून त्यांना धक्का बसला. कारण पूर्वज अत्यंत वेदनांमध्ये होते. हे पाहून त्यांनी पूर्वजांना विचारलं की, तुम्ही इतके महान आणि सद्गुणी जीव असूनही इतके दुःख का आहात?
पूर्वज रडत रडत म्हणाले की, "हे धर्मवर्णा! तुझ्या त्यागामुळे आमच्यावर ही वेदनादायी जगण्याची वेळ आली आहे. कारण तुझ्या नंतर आमच्यासाठी पिंडदान करायला कोणी नाही. जोपर्यंत वंश आणि पिंडदान सुरु असतं तोपर्यंत पूर्वज आनंदी असतात. तुझ्या त्यागामुळे आमच्या अर्पणांचा मार्ग बंद झाला.
त्यानंतर पूर्वजांनी धर्मवर्णाला सांगितलं की, त्याने संन्यासी जीवनाचा त्याग करुन पुन्हा कौटुंबिक जीवनात परत जावे. त्याने लग्न करुन मुलं जन्माला घ्यालावी. त्यानंतरच आम्ही पूर्वज शांती आणि सुखी राहू. तेव्हापासून अमावस्या तिथीला पिंडदान करण्याला महत्त्व प्राप्त झाले.
आपल्या पूर्वजांचे दुःख पाहून धर्मवर्णाने संसार सुखात परत जाण्याचा निर्णय घेतला. त्याने पूर्वजाच्या सांगण्यानुसार लग्न केलं गृहस्थ आयुष्यातील कर्तव्ये पार पाडले. त्याने अमावस्या तिथीला पूर्वजांसाठी तर्पण आणि पिंडदान करायला सुरूवात केली. हीच परंपरा आजही सुरू आहे.
शास्त्रात सांगितल्यानुसार अमावस्येला पवित्र नदीत स्नान करून एका तांब्याच्या भांड्यात दूध आणि काळे तीळ मिसळून दक्षिणाभिमुख होऊन ते पूर्वजांना अर्पण करुन तर्पण करा. त्यासोबत गाय, कुत्रा, कावळा आणि मुंग्या यांना अन्न आणि पाणी द्या. तसंच एखाद्या ब्राह्मणाला किंवा गरजू व्यक्तीला पाण्याने भरलेले मातीचे भांडे दान करणे शुभ मानले जाते. या दिवशी गरीब आणि गरजू लोकांना अन्न, पैसा, वस्त्र, उडीद डाळ इत्यादींचे दान केल्यास पूर्वज प्रसन्न होतात अशी मान्यता आहे.
