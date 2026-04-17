  • Chaitra Amavasya 2026 : अमावस्येला का असतं पूर्वजांना एवढं महत्त्व? पूर्वजांच्या शापातून मुक्तीसोबत आर्थिक लाभासाठी शास्त्रात सांगितलंय हे उपाय!

Chaitra Amavasya 2026 : शास्त्रानुसार अमावस्येला पूर्वजांसाठी विधी केले जातात. यामागे स्कंद पुराणामध्ये पौराणिक कथा सांगितली आहे. ज्यानुसार पूर्वजांच्या शापातून मुक्ती मिळवण्यासाठी अमावस्या तिथी अतिशय महत्त्वाची मानली जाते. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 17, 2026, 09:32 AM IST
Chaitra Amavasya 2026 : धर्मशास्त्रात पौर्णिमा आणि अमावस्या तिथीला अतिशय महत्त्व आहे. या दोन्ही तिथीला पवित्र नदीत स्नान आणि दान हे पुण्यकर्म मानले जाते. अमावस्या तिथीला पूर्वजांचा आशीर्वाद आणि तसंच पितृदोषासाठी विधी केले जातात. अमावस्याला पूर्वजांना का एवढं महत्त्व असतं हे स्कंद पुराणात एक कथा सांगितली आहे.

...म्हणून अमावस्येला पूर्वजांना महत्त्व!

स्कंद पुराणात सांगितलेल्या कथेनुसार, एक धर्मवर्ण नावाचा एक ब्राह्मण होता. धर्मवर्ण हा धार्मिक आणि आध्यात्मिक जगात रमायचा. एकदा त्याला एका विद्वानाने सांगितलं की, कलियुगात भगवान विष्णूचा जप केल्यावर कठोर तपश्च्रर्येसारखं फळ मिळतं. यानंतर धर्मवर्णाने सांसारिक इच्छांचा त्याग केला आणि विष्णूच्या उपासनेत मग्न झाला. 

या कथेत असं सांगितलं की, एकदा योगसाधेत असताना धर्मवर्णाने सूक्ष्म रूप धारण केल्यामुळे ते पूर्वजांच्या लोकात पोहोचले. पण तिथले दृष्य पाहून त्यांना धक्का बसला. कारण पूर्वज अत्यंत वेदनांमध्ये होते. हे पाहून त्यांनी पूर्वजांना विचारलं की, तुम्ही इतके महान आणि सद्गुणी जीव असूनही इतके दुःख का आहात?

 

पूर्वज रडत रडत म्हणाले की, "हे धर्मवर्णा! तुझ्या त्यागामुळे आमच्यावर ही वेदनादायी जगण्याची वेळ आली आहे. कारण तुझ्या नंतर आमच्यासाठी पिंडदान करायला कोणी नाही. जोपर्यंत वंश आणि पिंडदान सुरु असतं तोपर्यंत पूर्वज आनंदी असतात.  तुझ्या त्यागामुळे आमच्या अर्पणांचा मार्ग बंद झाला.

त्यानंतर पूर्वजांनी धर्मवर्णाला सांगितलं की, त्याने संन्यासी जीवनाचा त्याग करुन पुन्हा कौटुंबिक जीवनात परत जावे. त्याने लग्न करुन मुलं जन्माला घ्यालावी. त्यानंतरच आम्ही पूर्वज शांती आणि सुखी राहू. तेव्हापासून अमावस्या तिथीला पिंडदान करण्याला महत्त्व प्राप्त झाले. 

आपल्या पूर्वजांचे दुःख पाहून धर्मवर्णाने संसार सुखात परत जाण्याचा निर्णय घेतला. त्याने पूर्वजाच्या सांगण्यानुसार लग्न केलं गृहस्थ आयुष्यातील कर्तव्ये पार पाडले. त्याने अमावस्या तिथीला पूर्वजांसाठी तर्पण आणि पिंडदान करायला सुरूवात केली. हीच परंपरा आजही सुरू आहे. 

 

पूर्वजांच्या शापातून मुक्तीसोबत आर्थिक लाभासाठी करा हे उपाय!

शास्त्रात सांगितल्यानुसार अमावस्येला पवित्र नदीत स्नान करून  एका तांब्याच्या भांड्यात दूध आणि काळे तीळ मिसळून दक्षिणाभिमुख होऊन ते पूर्वजांना अर्पण करुन तर्पण करा. त्यासोबत गाय, कुत्रा, कावळा आणि मुंग्या यांना अन्न आणि पाणी द्या. तसंच एखाद्या ब्राह्मणाला किंवा गरजू व्यक्तीला पाण्याने भरलेले मातीचे भांडे दान करणे शुभ मानले जाते. या दिवशी गरीब आणि गरजू लोकांना अन्न, पैसा, वस्त्र, उडीद डाळ इत्यादींचे दान केल्यास पूर्वज प्रसन्न होतात अशी मान्यता आहे. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

