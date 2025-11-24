धर्मेंद्र यांना सनी देओलनेच का दिला मुखाग्नी? मुलालाच का असतो अधिकार? अंतिम संस्काराबद्दल काय सांगत शास्त्र? जाणून घ्या!

Sunny Deol cremate Dharmendra: बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांचे वयाच्या 89 व्या वर्षी निधन झाले. यानंतर संपूर्ण बॉलिवूडवर शोककळा पसरली. नुकतेच विलेपार्ले येथील स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार पार पडले. यासाठी बॉलिवूडचे सेलिब्रिटी उपस्थित होते. धर्मेंद्र यांना त्यांचा पुत्र सनी देओलने मुखाग्नी दिला. पण मुलगाच का मुखाग्नी देतो? यामागे हिंदू संस्कृतीतील शास्त्र काय सांगतं? सविस्तर जाणून घेऊया.
हिंदू संस्कृतीत मृत्यूनंतर आत्म्याला खरी शांती तेव्हाच मिळते, जेव्हा अंतिम संस्कार योग्य रीतीने पार पडतात. यात सर्वात महत्त्वाची क्रिया म्हणजे मुखाग्नी देणे. ही क्रिया पारंपरिकपणे मोठा मुलगा किंवा पुत्र करतो, कारण त्याला पित्याच्या आत्म्याला पितृदोषापासून मुक्त करणारा मानलं जातं. त्यामुळेच पुत्राला ‘पितृऋण’ फेडण्याची जबाबदारी दिली गेली, असे हिंदू शास्त्रात म्हटलंय.
संस्कृतमध्ये ‘पुत्र’ हा शब्द ‘पु’ (पाप/नरक) आणि ‘त्र’ (त्राण करणारा) यापासून बनला आहे. म्हणजेच पुत्र हा आपल्या मृत पालकांना नरकातून तारणारा असतो, असं शास्त्रात म्हटलंय. म्हणूनच पित्याच्या मृत्यूनंतर त्याला अग्नी देण्याचा आणि श्राद्ध-तर्पणाचा अधिकार प्रामुख्याने पुत्रालाच दिला गेला.
प्राचीन काळी समाज पुरुषप्रधान होता. मुलींचं लग्न झाल्यावर त्या सासरी नांदायला जात असत आणि त्यांना माहेरच्या वंशाची वारसदार मानलं जात नव्हतं. त्यामुळे अंत्यसंस्कारासारख्या सार्वजनिक व धार्मिक विधींमध्ये त्यांचा सहभाग फारसा स्वीकारला गेला नाही. ही बाब कालांतराने कठोर परंपरेचं स्वरूप घेत गेली.
आज हिंदू उत्तराधिकार कायदा (2005 मध्ये सुधारित) आणि न्यायालयीन निकालांमुळे मुलींना मुलांसोबत समान वारसाहक्क मिळालाय. त्यामुळे जर घरात मुलगा नसेल किंवा मुलगा असूनही मुलगी पुढे येऊ इच्छित असेल, तर तिला अंत्यसंस्कार करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. अनेक न्यायालयांनीही हे मान्य केलं आहे.
आता शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागातही असंख्य मुली आपल्या आई-वडिलांचे अंतिम संस्कार स्वतः करताना दिसतात. समाजही याला विरोध करत नाही, उलट कौतुक करतो. भावनिक नातं आणि जबाबदारी यांना आता लिंगापेक्षा जास्त महत्त्व दिलं जातं. म्हणूनच ‘फक्त मुलगाच अंत्यसंस्कार करतो’ ही जुनी समजूत आता हळूहळू इतिहास होत आहे.
