धर्मेंद्र यांना सनी देओलनेच का दिला मुखाग्नी? मुलालाच का असतो अधिकार? अंतिम संस्काराबद्दल काय सांगत शास्त्र? जाणून घ्या!

Sunny Deol cremate Dharmendra: धर्मेंद्र यांना त्यांचा पुत्र सनी देओलने मुखाग्नी दिला. पण मुलगाच का मुखाग्नी देतो?

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 24, 2025, 02:08 PM IST
धर्मेंद्र यांना सनी देओलनेच का दिला मुखाग्नी? मुलालाच का असतो अधिकार? अंतिम संस्काराबद्दल काय सांगत शास्त्र? जाणून घ्या!
धर्मेंद्र

Sunny Deol cremate Dharmendra: बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांचे वयाच्या 89 व्या वर्षी निधन झाले. यानंतर संपूर्ण बॉलिवूडवर शोककळा पसरली. नुकतेच विलेपार्ले येथील स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार पार पडले. यासाठी बॉलिवूडचे सेलिब्रिटी उपस्थित होते. धर्मेंद्र यांना त्यांचा पुत्र सनी देओलने मुखाग्नी दिला. पण मुलगाच का मुखाग्नी देतो? यामागे हिंदू संस्कृतीतील शास्त्र काय सांगतं? सविस्तर जाणून घेऊया. 

हिंदू संस्कृतीत मृत्यूनंतर आत्म्याला खरी शांती तेव्हाच मिळते, जेव्हा अंतिम संस्कार योग्य रीतीने पार पडतात. यात सर्वात महत्त्वाची क्रिया म्हणजे मुखाग्नी देणे. ही क्रिया पारंपरिकपणे मोठा मुलगा किंवा पुत्र करतो, कारण त्याला पित्याच्या आत्म्याला पितृदोषापासून मुक्त करणारा मानलं जातं. त्यामुळेच पुत्राला ‘पितृऋण’ फेडण्याची जबाबदारी दिली गेली, असे हिंदू शास्त्रात म्हटलंय. 

‘पुत्र’ शब्दाचा खरा अर्थ काय?

संस्कृतमध्ये ‘पुत्र’ हा शब्द ‘पु’ (पाप/नरक) आणि ‘त्र’ (त्राण करणारा) यापासून बनला आहे. म्हणजेच पुत्र हा आपल्या मृत पालकांना नरकातून तारणारा असतो, असं शास्त्रात म्हटलंय. म्हणूनच पित्याच्या मृत्यूनंतर त्याला अग्नी देण्याचा आणि श्राद्ध-तर्पणाचा अधिकार प्रामुख्याने पुत्रालाच दिला गेला.

मुलींना पूर्वी का वगळलं गेलं?

प्राचीन काळी समाज पुरुषप्रधान होता. मुलींचं लग्न झाल्यावर त्या सासरी नांदायला जात असत आणि त्यांना माहेरच्या वंशाची वारसदार मानलं जात नव्हतं. त्यामुळे अंत्यसंस्कारासारख्या सार्वजनिक व धार्मिक विधींमध्ये त्यांचा सहभाग फारसा स्वीकारला गेला नाही. ही बाब कालांतराने कठोर परंपरेचं स्वरूप घेत गेली.

कायद्याने आणली समानता

आज हिंदू उत्तराधिकार कायदा (2005 मध्ये सुधारित) आणि न्यायालयीन निकालांमुळे मुलींना मुलांसोबत समान वारसाहक्क मिळालाय. त्यामुळे जर घरात मुलगा नसेल किंवा मुलगा असूनही मुलगी पुढे येऊ इच्छित असेल, तर तिला अंत्यसंस्कार करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. अनेक न्यायालयांनीही हे मान्य केलं आहे.

बदलती वास्तविकता

आता शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागातही असंख्य मुली आपल्या आई-वडिलांचे अंतिम संस्कार स्वतः करताना दिसतात. समाजही याला विरोध करत नाही, उलट कौतुक करतो. भावनिक नातं आणि जबाबदारी यांना आता लिंगापेक्षा जास्त महत्त्व दिलं जातं. म्हणूनच ‘फक्त मुलगाच अंत्यसंस्कार करतो’ ही जुनी समजूत आता हळूहळू इतिहास होत आहे.

FAQ

प्रश्न: हिंदू धर्मात मुखाग्नी फक्त मुलगाच का देतो?

उत्तर: हिंदू शास्त्रानुसार पुत्र हा ‘पितृऋण’ फेडतो आणि मृत पालकांचा आत्मा पितृदोष व नरक यातून मुक्त करतो. ‘पुत्र’ शब्दाचा अर्थच ‘पापापासून तारणारा’ असा आहे. म्हणून प्राचीन काळापासून मोठ्या मुलाला किंवा पुत्राला मुखाग्नी देण्याची जबाबदारी दिली गेली.

प्रश्न: मुलीला आई-वडिलांचे अंत्यसंस्कार करता येत नाहीत का?

उत्तर: पूर्वी पुरुषप्रधान समाजात मुली लग्नानंतर सासरी जात असल्याने त्या माहेरच्या वंशाच्या वारसदार मानल्या जात नव्हत्या, म्हणून त्यांना ही जबाबदारी दिली जात नव्हती. पण आता २००५ च्या सुधारित हिंदू उत्तराधिकार कायद्याने आणि न्यायालयाच्या निर्णयांमुळे मुलींना मुलांसोबत पूर्ण समान अधिकार मिळाले आहेत. घरात मुलगा नसेल किंवा मुलगी स्वतः पुढे येऊ इच्छित असेल तर ती पूर्ण अधिकाराने मुखाग्नी देऊ शकते.

प्रश्न: आजही मुली अंत्यसंस्कार करताना दिसतात का? समाज काय म्हणतो?

उत्तर: होय, आज शहरांपासून ग्रामीण भागापर्यंत असंख्य मुली आपल्या आई-वडिलांचे अंतिम संस्कार स्वतः करतात आणि मुखाग्नी देतात. आता समाज याला विरोध करत नाही, उलट आदराने आणि कौतुकाने पाहतो. भावनिक नाते व जबाबदारी यांना लिंगापेक्षा जास्त महत्त्व दिले जात असल्याने ‘फक्त मुलगा’ ही जुनी समजूत हळूहळू बदलत आहे.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

